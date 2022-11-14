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عمرو أديب يوجه سؤالاً صادماً لـ “هبة قطب”.. هل ينوي الزواج على لميس؟!

هبة قطب كشفت حقيقة علمية عن الرغبة الجنسية للمرأة بعد سن 40

كتب رفيف عبدالله
عمرو أديب يوجه سؤالاً صادماً لـ
عمرو أديب وهبة قطب
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وطن– فاجأ الإعلامي المصري، عمرو أديب، الدكتورة هبة قطب استشارية الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، بسؤال غريب حول الزواج.

وهم أم حقيقة؟

وقال عمرو أديب خلال استضافة هبة قطب في برنامجه “الحكاية”. على فضائية “أم بي سي مصر”: “الرجل لو اتجوز وحدة صغيرة بتخليه شباب على طول .. هل دا وهم ولا حقيقة ؟”.

ومن جانبها، أجابت هبة قطب: “الذي يجعل الرجل شابا طول الوقت في الزواج هي المنشطات الجنسية. ولكن الرجل يتوهم بانه يصبح شابا أكثر حيوية عندما يتزوج فتاة أصغر منه سنا”.

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وأضافت قطب: “في هذا الزمن السيدات يردن حقوقهن كاملة. عكس ما كان يحدث في السابق وهذا بسبب العلن والتطور”.

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حقوق جنسية

وأشارت قطب إلى أن السيدات بدأن يعرفن حقوقهن الجنسية. مردفة: ” أصبحت أشاهد سيدات في العيادة تسأل عن فرق السن بينها وبين زوجها وهل سيظل قدرته الجنسية جيدة ولا هتقل مع الوقت”.

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وتابعت: ” المرأة وهي في كامل نضرتها بعمر 40 أو 50 عامًا بعضهن تزيد لديهن الرغبة الجنسية. لذلك الحقيقة العلمية أن المرأة في سن 40 وحتى 50 تزيد لديها الرغبة الجنسية”.

وأكدت قطب أن المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية يقل عندها هرمون الاستروجين. ودور هرمون الاستروجين في العلاقة الزوجية ضئيل للغاية. ويرتفع هرمون تستوستيرون الذي يحفز الرغبة الجنسية للمرأة.

توافق الشخصيات مهم

وأكدت قطب أيضاً، أنه لابد وأن يكون هناك توافق في الشخصيات بين المتزوجين. مشيرة إلى أن التوافق بين الشخصيات ليس له علاقة بالسن.

وتابعت: “هناك شاب تربي وتعلم في مدارس أجنبية. وعندما قرر الزواج تزوج من فتاة كانت تعيش في أمريكا. ولكن بعد شهور قليلة لم يستطيع التحمل واراد أن ينفصل عنها وذهب إليها في العيادة الخاصة بها حتي يتحدث معاها في هذا الأمر”.

وأوضحت قطب أن هذا الشاب لم يكن أكبر سنا من الفتاة بسنوات مثيرة. ولكن الفارق بينهما لم يتعد الثلاث سنوات ولكن لم يكن هناك توافق بين الشخصيات.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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