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الهدهد

عبدالفتاح البرهان يستعرض مهاراته في الرماية ويصيب جميع الأهداف ويوجه رسالة(شاهد)

البرهان تفقد قاعدة المرخيات العملياتية بمعسكر القوات الخاصة

كتب سالم حنفي
عبدالفتاح البرهان watanserb.com
عبدالفتاح البرهان
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وطن- نشر حساب القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لرئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، يوثق حرفيته في إصابة الأهداف من مختلف الأسلحة النارية.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” الفريق “البرهان” وهو يقوم باصطياد الأهداف بحرفية وكفاءة عالية من خلال المسدس وبندقية قنص.

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة:” القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصوب بمختلف أنواع الأسلحة ويحرز النقاط كاملة، ويمارس هوايته المحببة في إصابة الأهداف بعناية ودقة فائقة أذهلت الجميع”.

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وأظهرت العشرات من التعليقات الواردة على الفيديو إشادة الجميع به وبحرفيته في قنص الأهداف، حيث أشار البعض أنه لم يكن ليصل إلى ما عليه الآن لولا تمكنه وكفاءته القتالية.

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وجاء ذلك خلال تفقد “البرهان”، الأحد، قاعدة المرخيات العملياتية بمعسكر القوات الخاصة، غرب الخرطوم، وشارك في تدريبات عسكرية مستعرضا مهاراته في الرماية.

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وحذّر البرهان، في كلمة له، السياسيين من التدخل في شأن القوات المسلحة، لافتاً إلى أن “كل من يحاول ذلك ستعتبره القوات المسلحة عدواً لها، وسيتم التصدي له وردعه بقوة”.

وجال البرهان على مختلف أقسام القاعدة، وكان لافتاً دخوله صالة القوات الخاصة التدريبية للياقة البدنية وقيامه ببعض الحركات الرياضية.

البرهان ينفي وجود تسوية سياسية

ونفى البرهان وجود أي تسوية ثنائية مع طرف محدد، ونوّه إلى أن “هناك بالفعل ورقة قد قُدمت، وأبدت القيادة العسكرية ملاحظاتها عليها بما يحفظ كرامة واستقلالية ووحدة القوات المسلحة، ويضمن تماسك البلاد”.

وذكر أن ذلك قد تم في سياق تفاهمات مع بعض قيادات الحرية والتغيير الذين أكدوا أنهم يعملون لمصلحة البلاد وحدها، لا لصالح فئة محددة، ولا يعملون على عودة قوى الحرية والتغيير إلى السلطة مجدداً.

وشدد على أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تتألف من مستقلين، لا حزبيين، وأن تكون خالية من المحاصصات.

السيرة العسكرية لـ عبدالفتاح البرهان

يشار إلى أن “البرهان” من خريجي الدفعة 31 للكلية الحربية، حيث عمل ضابطا في قوات المشاة فور تخرجه، وفي العديد من الوحدات في الجيش، وشارك أيضا في العديد من المعارك منها في حرب دارفور، وأيضا المعركة التي سبقت انفصال جنوب السودان عن الخرطوم.

كما حصل “البرهان” قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، على ترقية من رتبة فريق ركن إلى فريق أول، وتم تعيينه في منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

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البرهان يرأس مجلس السيادة

ومنذ عام 2019 يرأس عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة، وهو المجلس الذي جاء عقب اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني عقب الإطاحة بنظام البشير.

واتفق الجانبان على أن يتكون المجلس من 11 شخصًا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير بالإضافة إلى آخر مدني.

حل مجلس السيادة مجلس الوزراء

وفي أكتوبر/تشرين اول 2021، أعلن “البرهان” حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأعفى جميع المدنيين، ما دفع مجلس الوزراء برئاسة عبدالله حمدوك وصف ما حدث بمثابة تمزيق للوثيقة الدستورية “وانقلاب مكتمل على مكتسبات الثورة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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