الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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رياضة

عارضة أزياء تُغري حارس المكسيك في كأس العالم 2022 بهذا الوعد

واندا عارضة أزياء مكسيكية تُغري أوتشوا حارس منتخب بلادها في كأس العالم 2022 قطر بوعد جريء

كتب فارس أبو شيحة
عارضة أزياء تغري حارس منتخب المكسيك في كأس العالم 2022 أوتشوا watanserb.com
حارس المكسيك أوتشوا وعارضة الأزياء واندا
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وطن- وعدت عارضة الأزياء المكسيكية واندا إسبينوزا، مواطنها حارس منتخب المكسيك المخضرم غييرمو أوتشوا 37 عاماً، بوعد جريء في حال تمكن من الفوز بلقب كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاقتها الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، ” واندا عارضة الأزياء المكسيكية وفنانة الوشوم سابقاً، قامت بحفيز حارس المكسيك أوتشوا قبل بطولة كأس العالم 2022″.

وعد عارضة الأزياء واندا إسبينوزا في كأس العالم 2022

وأضافت، ” عارضتا الأزياء دانييلا تشافيز وجيسيكا سودي زميلتا واندا في (OnlyFans)، قاموا بتحفيز اللاعبين في منتخب المكسيك من خلال تقديم اشتراك مجاني لمتابعة صفحتيهما الخاصة”.

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كما وذكرت الصحيفة، ” واندا إسبينوزا التي يتابعها أكثر من مليون شخص عبر حسابها الشخصي على منصة (الانستغرام)، ذهبت إلى أبعد من ذلك، قائلة: إنها ستجعله متحمساً أكثر من الفوز ببطولة كأس العالم نفسها بعد مقابلته شخصياً”.

من هو حارس المكسيك أوتشوا؟!

اللاعب فرانشيسكو غييرمو أوتشوا، حارس مرمى مكسيكي، من مواليد عام 1985. وهو حارس نادي أميركا المكسيكي.

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كما وبدأ مسيرته من ناديه الحالي أمريكا عام 2004، وانتقل بعدها للعب مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان أبرزها أجاكسيو ومالقا وغرناطة. وستاندارد لييج خلال مشواره الكوري.

مجموعة منتخب المكسيك في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب المكسيك (التاكو)، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الأرجنتين، بولندا، والسعودية.

كما وسيلتقي المكسيك في أولى مواجهاته أمام بولندا في كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

فيما ستكون المواجهة الثانية لمنتخب المكسيك من دور المجموعات. أمام الأرجنتين، على أن تكون المواجهة الثالثة الختامية أمام السعودية في ال30 من الشهر ذاته.

ويشار بأن منتخب المكسيك لم يصل إلى الدور الربع النهائي من بطولة مونديال كأس العالم 2022، منذ نسخة مونديال 1986.

المصدروطن + ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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