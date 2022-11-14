عارضة أزياء تُغري حارس المكسيك في كأس العالم 2022 بهذا الوعد

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وطن- وعدت عارضة الأزياء المكسيكية واندا إسبينوزا، مواطنها حارس منتخب المكسيك المخضرم غييرمو أوتشوا 37 عاماً، بوعد جريء في حال تمكن من الفوز بلقب كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاقتها الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، ” واندا عارضة الأزياء المكسيكية وفنانة الوشوم سابقاً، قامت بحفيز حارس المكسيك أوتشوا قبل بطولة كأس العالم 2022″.

وعد عارضة الأزياء واندا إسبينوزا في كأس العالم 2022

وأضافت، ” عارضتا الأزياء دانييلا تشافيز وجيسيكا سودي زميلتا واندا في (OnlyFans)، قاموا بتحفيز اللاعبين في منتخب المكسيك من خلال تقديم اشتراك مجاني لمتابعة صفحتيهما الخاصة”.

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كما وذكرت الصحيفة، ” واندا إسبينوزا التي يتابعها أكثر من مليون شخص عبر حسابها الشخصي على منصة (الانستغرام)، ذهبت إلى أبعد من ذلك، قائلة: إنها ستجعله متحمساً أكثر من الفوز ببطولة كأس العالم نفسها بعد مقابلته شخصياً”.

لقطة رائعة من حارس المكسيك أوتشوا 🧤 الحارس المكسيكي الشهير بظهوره في مختلف مونديالات كأس العالم. pic.twitter.com/NYPdvtiG1p — كأس العالم 2022™ (@UCL_ARAB) November 9, 2022

من هو حارس المكسيك أوتشوا؟!

اللاعب فرانشيسكو غييرمو أوتشوا، حارس مرمى مكسيكي، من مواليد عام 1985. وهو حارس نادي أميركا المكسيكي.

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كما وبدأ مسيرته من ناديه الحالي أمريكا عام 2004، وانتقل بعدها للعب مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان أبرزها أجاكسيو ومالقا وغرناطة. وستاندارد لييج خلال مشواره الكوري.

🧤🇲🇽 جانب من تدريبات أوتشوا الحارس الذي لا يظهر إلا عند إقتراب كأس العالم 🤩🏆 pic.twitter.com/mmUKAy2md0 — عالم المونديال (@WC_Qatar22) November 7, 2022

مجموعة منتخب المكسيك في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب المكسيك (التاكو)، في المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الأرجنتين، بولندا، والسعودية.

كما وسيلتقي المكسيك في أولى مواجهاته أمام بولندا في كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

فيما ستكون المواجهة الثانية لمنتخب المكسيك من دور المجموعات. أمام الأرجنتين، على أن تكون المواجهة الثالثة الختامية أمام السعودية في ال30 من الشهر ذاته.

أوتشوا يتألق مع المكسيك 🧤🇲🇽 شنايدر يسجل هدفًا قاتلًا وهولندا تتأهل بفضل هدف في الدقيقة 94 🇳🇱 واحدة من أجمل مباريات كأس العالم FIFA البرازيل 2014 🏆@OnsOranje | @miseleccionmx — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 8, 2022

ويشار بأن منتخب المكسيك لم يصل إلى الدور الربع النهائي من بطولة مونديال كأس العالم 2022، منذ نسخة مونديال 1986.