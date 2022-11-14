طفل عبقري يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج!

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وطن- حقّق الطفل البريطاني “يوسف شاه”، البالغ من العمر 11 عامًا، أعلى درجة ممكنة في اختبار الوكالة العالمية للذكاء “منسا“، متفوّقًا بذلك على أشهر العباقرة في العالم، ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج.

متفوّقاً على أينشتاين وهوكينج

ووفقاً لموقع “ndtv“، سجّل الطفل درجة ذكاء بلغت 162 علامةً في اختبار الذكاء، بينما تشير التقديرات إلى أن أينشتاين وهوكينج كان لديهما معدل ذكاء يبلغ 160.



ويدرس يوسف شاه في الصف السادس في مدرسة ويغتون مور الابتدائية، في ليدز.

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وفي حديثه إلى صحيفة Yorkshire Evening Post، قال يوسف: “يعتقد الجميع في المدرسة أنني ذكي جدًا، وأردت أن أتأكد من ذلك بنفسي لمعرفة ما إذا كنت من بين أعلى 2% من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار”.

وقال عرفان والد يوسف: “إنه اختبار صعب التحضير له. لقد فعلنا ما كنا نفعله بالفعل”.

وأضاف عرفان: “ما زلت أقول له إن”والدك لا يزال أذكى منك، نحن نأخذ كل شيء برفق. حتى لو كنت موهوبًا، عليك أن تكون العامل الأكثر جدية”.

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واحتفل يوسف مع عائلته بهدا الإنجاز، من خلال تناول وجبة في مطعم ناندوز.

ويخطّط لدراسة الرياضيات في جامعة كامبريدج أو أكسفورد في المستقبل. ولكن في غضون ذلك، سيعمل على مهاراته في الكتابة الإبداعية، استعدادًا لامتحانات الالتحاق بالمدارس الثانوية.