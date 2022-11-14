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طفل عبقري يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج!

يخطط لدراسة الرياضيات في  جامعة كامبريدج أو أكسفورد في المستقبل

كتب ايمان الباجي
طفل عبقري يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج watanserb.com
الطفل البريطاني يوسف شاه
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وطن- حقّق الطفل البريطاني “يوسف شاه”، البالغ من العمر 11 عامًا، أعلى درجة ممكنة في اختبار الوكالة العالمية للذكاء “منسا“، متفوّقًا بذلك على أشهر العباقرة في العالم، ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج.

متفوّقاً على أينشتاين وهوكينج

ووفقاً لموقع “ndtv“، سجّل الطفل درجة ذكاء بلغت 162 علامةً في اختبار الذكاء، بينما تشير التقديرات إلى أن أينشتاين وهوكينج كان لديهما معدل ذكاء يبلغ 160.

يوسف شاه

ويدرس يوسف شاه في الصف السادس في مدرسة ويغتون مور الابتدائية، في ليدز.

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وفي حديثه إلى صحيفة Yorkshire Evening Post، قال يوسف: “يعتقد الجميع في المدرسة أنني ذكي جدًا، وأردت أن أتأكد من ذلك بنفسي لمعرفة ما إذا كنت من بين أعلى 2% من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار”.

وقال عرفان والد يوسف: “إنه اختبار صعب التحضير له. لقد فعلنا ما كنا نفعله بالفعل”.

وأضاف عرفان: “ما زلت أقول له إن”والدك لا يزال أذكى منك، نحن نأخذ كل شيء برفق. حتى لو كنت موهوبًا، عليك أن تكون العامل الأكثر جدية”.

يوسف مع عائلته
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واحتفل يوسف مع عائلته بهدا الإنجاز، من خلال تناول وجبة في مطعم ناندوز.

ويخطّط لدراسة الرياضيات في  جامعة كامبريدج أو أكسفورد في المستقبل. ولكن في غضون ذلك، سيعمل على مهاراته في الكتابة الإبداعية، استعدادًا لامتحانات الالتحاق بالمدارس الثانوية.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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