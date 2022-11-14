سرطان المثانة..الشعور بألم في هذه المنطقة يشير إلى خطر إصابتك به

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وطن- إن سرطان المثانة ليس شائعًا مثل سرطان الرئة أو البروستاتا أو الأمعاء أو الثدي، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحدث لشخص ما.

وفي ضوء ذلك، لدى خبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية معلومات عن الأعراض التي يجب البحث عنها والإجراءات الازمة التي يجب إتخاذها إذا لاحظت أيًا من الأعراض.

عسر البول

من أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا هو وجود دم في البول.

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ومع ذلك، فإن هذا الدم لا يمكن ملاحظته دائمًا حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه “قد يأتي ويذهب”.

وتشمل العلامات الأخرى الأقل شيوعًا لسرطان المثانة عسر البول، المعروف أيضًا باسم الألم عند التبول. كما تشير إليه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أنه “شعور بالحرقة أو بالألم عند التبول.”

والأعراض الأخرى الأقل شيوعًا هي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

الشعور المفاجئ بالتبول

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في حالة انتشار السرطان، فقد يتسبب ذلك أيضًا في ظهور أعراض مثل:

آلام في الحوض

آلام في العظام

فقدان الوزن غير المقصود

تورم في الساقين

متى يجب زيارة الطبيب؟



في هذا الصدد، تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية: “إذا كان لديك دم في بولك، فعليك زيارة طبيبك العام، حتى يمكن التحقق من السبب.”

في حين أن الدم في بولك يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المثانة، إلا أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تكون كذلك.

ومن الأمثلة على ذلك:

التهابات المسالك البولية (UTIs)

التهابات الكلى

حصى الكلى

التهاب الإحليل غير السيلاني

االتهاب الإحليل

تضخم البروستاتا

فيما يتعلق بما يمكن أن يسبب سرطان المثانة، يشير خبراء NHS إلى التدخين والتعرض للمواد الكيميائية ومجموعة من عوامل الخطر الأخرى كأسباب محتملة للمرض.

ومن بين هذه العوامل، يعد التدخين خاصة “أكبر عامل خطر منفرد” كما يقول الخبراء الذين أضافوا: “هذا لأن التبغ يحتوي على مواد كيميائية مسببة للسرطان (مسرطنة).”

وتابعوا بالقول: “إذا كنت تدخن لسنوات عديدة، فإن هذه المواد الكيميائية تنتقل إلى مجرى الدم. ويتم ترشيحها بواسطة الكلى في البول. تتعرض المثانة بشكل متكرر لهذه المواد الكيميائية الضارة، حيث تعمل كمخزن للبول.”

وفقا لصحيفة إكسبرس ، تشير التقديرات إلى أن أكثر من ثلث حالات سرطان المثانة سببها التدخين و قد يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة بما يصل إلى أربع مرات أكثر من غير المدخنين.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي: