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الهدهد

زوجة الرئيس الإندونيسي تسقط عن سلم الطائرة لحظة وصولها لحضور قمة العسرين(شاهد)

كتب خالد الأحمد
زوجة الرئيس الإندونيسي watanserb.com
زوجة الرئيس الإندونيسي
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وطن- تعرضت سيدة أندونيسيا الأولى “إيريانا جوكو ويدودو” لموقف محرج أثناء نزولها على سلم الطائرة برفقة زوجها في مطار آي غوستي نغوراه راي الدولي لحضور قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.

سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة،

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وظهرت في الفيديو وهي تنزل من الطائرة الرئاسية بتأن إلى جانب زوجها ثم فجأة تسقط إلى الخلف بشكل مفاجئ، وسارع مرافقو الرئيس لمساعدتها، بينما كان ويدودو يقف بجانبها ممسكا بيدها، حسبما يظهر المقطع المتداول.

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منهكة من السفر

ووقفت إيريانا بعد لحظات ، واستقبلهما حاكم بالي وايان كوستر وزوجته ني لو بوتو بوتري سواستيني مع جوكوي.

وأشار موقع coconuts الأندونيسي أن إيريانا وجوكوي كانا قد زارا للتو كمبوديا لحضور قمة الآسيان ثم مدينة سولو بجاوا الوسطى في تتابع سريع.

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وقال الابن الأكبر للزوجين ، جبران راكابومينج راكا ، وهو عمدة سولو المنصب الذي شغله جوكووي نفسه مرة واحدة ، للموقع إن إيريانا كانت على الأرجح منهكة من السفر لكنه شدد على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه. وقال “لأنهم سافروا الليلة الماضية من كمبوديا إلى بالي ووصلوا إلى بالي حوالي الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا.

اجتماع زعماء العالم

وكان عليها أن ترتاح مشيرًا إلى أن جميع كبار المسؤولين يجب أن يكونوا متعبين من السفر. وأضاف نجل الرئيس الأندونيسي :”نأمل بالتأكيد ألا يكون هذا الحادث نذير شؤم لقمة العشرين نفسها. وسينعقد اجتماع زعماء العالم في نوسا دوا غدا ويوم الأربعاء.

ويجتمع 17 من قادة العالم باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمكسيك والبرازيل في القمة التي تستمر يومين. يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى في بالي بإندونيسيا ، بدلاً من العاصمة جاكرتا التي تعاني من انسداد حركة المرور.

المصدريوتيوب، موقع coconuts الأندونيسي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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