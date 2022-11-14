زوجة الرئيس الإندونيسي تسقط عن سلم الطائرة لحظة وصولها لحضور قمة العسرين(شاهد)

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وطن- تعرضت سيدة أندونيسيا الأولى “إيريانا جوكو ويدودو” لموقف محرج أثناء نزولها على سلم الطائرة برفقة زوجها في مطار آي غوستي نغوراه راي الدولي لحضور قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.

سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط زوجة رئيس إندونيسيا على درج الطائرة،

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وظهرت في الفيديو وهي تنزل من الطائرة الرئاسية بتأن إلى جانب زوجها ثم فجأة تسقط إلى الخلف بشكل مفاجئ، وسارع مرافقو الرئيس لمساعدتها، بينما كان ويدودو يقف بجانبها ممسكا بيدها، حسبما يظهر المقطع المتداول.

منهكة من السفر

ووقفت إيريانا بعد لحظات ، واستقبلهما حاكم بالي وايان كوستر وزوجته ني لو بوتو بوتري سواستيني مع جوكوي.

وأشار موقع coconuts الأندونيسي أن إيريانا وجوكوي كانا قد زارا للتو كمبوديا لحضور قمة الآسيان ثم مدينة سولو بجاوا الوسطى في تتابع سريع.

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وقال الابن الأكبر للزوجين ، جبران راكابومينج راكا ، وهو عمدة سولو المنصب الذي شغله جوكووي نفسه مرة واحدة ، للموقع إن إيريانا كانت على الأرجح منهكة من السفر لكنه شدد على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه. وقال “لأنهم سافروا الليلة الماضية من كمبوديا إلى بالي ووصلوا إلى بالي حوالي الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا.

اجتماع زعماء العالم

وكان عليها أن ترتاح مشيرًا إلى أن جميع كبار المسؤولين يجب أن يكونوا متعبين من السفر. وأضاف نجل الرئيس الأندونيسي :”نأمل بالتأكيد ألا يكون هذا الحادث نذير شؤم لقمة العشرين نفسها. وسينعقد اجتماع زعماء العالم في نوسا دوا غدا ويوم الأربعاء.

ويجتمع 17 من قادة العالم باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمكسيك والبرازيل في القمة التي تستمر يومين. يُعقد الاجتماع على أعلى مستوى في بالي بإندونيسيا ، بدلاً من العاصمة جاكرتا التي تعاني من انسداد حركة المرور.