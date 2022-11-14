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تقارير

رسميا.. مكتب التحقيقات الفدرالي يفتح تحقيقا في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية بالأمر

كتب سالم حنفي
الصحفية شيرين أبو عاقلة watanserb.com
الصحفية شيرين أبو عاقلة
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وطن- كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية مؤخرًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة ، التي قُتلت في مايو أثناء تغطيتها غارة عسكرية إسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ووفقا للموقع فإن إجراء مثل هذا التحقيق غير عادي للغاية، حيث ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قرار مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه “خطأ فادح” وقال إن إسرائيل سترفض التعاون.

احتمالية أن يؤدي التحقيق لتوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة

وأشار الموقع إلى أنه يمكن أن يؤدي التحقيق إلى طلب أمريكي للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية – وهو طلب ترفضه إسرائيل بشكل شبه مؤكد.، كما يمكن أن يؤدي التحقيق أيضًا إلى توترات بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية.

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ولفت “أكسيوس” إلى أنه تم الإبلاغ عن قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق في القضية لأول مرة على القناة 14 الإسرائيلية يوم الاثنين، في حين أكدت خمسة مصادر مطلعة على القضية، من بينهم أربعة مسؤولين إسرائيليين، أن وزارة العدل أبلغت وزارة العدل الإسرائيلية بالقرار.

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غانتس يرفض التحقيق ويتعهد بعدم التعاون

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في وقت لاحق الاثنين إن “قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في مقتل شيرين أبو عقله المأساوي خطأ فادح”.

وأضاف: “أجرى الجيش الإسرائيلي تحقيقًا مستقلًا ومهنيًا. لقد أوضحت للحكومة الأمريكية أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي ولن نسمح بأي تدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض “تبقى أفكارنا مع عائلة أبو عاقله وهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة. لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب، بل كانت مراسلة شجاعة أكسبتها صحافتها وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم “.

ضغوط على الإدارة الامريكية لفتح تحقيق

وكانت الإدارة الأمريكية قد واجهت ضغوطاً من قبل عشرات الديمقراطيين في الكونغرس وعائلة أبو عاقله لبذل المزيد لضمان المساءلة، حيث وقع أكثر من 20 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ على خطاب يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال السناتور الأمريكي كريس فان هولين (ديمقراطي من-ماريلاند) في بيان إن “هذه خطوة متأخرة لكنها ضرورية ومهمة في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة في مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عقله بالرصاص”.

وقُتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة الجزيرة، حيث كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص كُتب عليها “صحافة”، واتهمت السلطة الفلسطينية وعائلتها الجيش الإسرائيلي بتعمد استهدافها.

تحقيقات صحفية تؤكد مقتل “أبو عاقلة” برصاص إسرائيلي

ونقلاً عن الشهود ، بالإضافة إلى الأدلة المرئية والمسموعة، وجدت تحقيقات مستقلة أجرتها العديد من المؤسسات الإخبارية ، بما في ذلك واشنطن بوست، وأسوشييتد برس، ونيويورك تايمز، أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاصة القاتلة.
كما توصل تحقيق أجرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى نتيجة مماثلة.

المصدرموقع "أكسيوس" الأمريكي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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