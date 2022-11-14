الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةالهدهدخلود أبو بكر.. فنانة سودانية تبكي بعد تداول لقطة تظهر مناطق حساسة...
الهدهد

خلود أبو بكر.. فنانة سودانية تبكي بعد تداول لقطة تظهر مناطق حساسة من جسدها(شاهد)

الفنانة قدمت اعتذارها للمشاهدين وطلبت مسامحتها عما بدر منها

كتب سالم حنفي
خلود أبو بكر watanserb.com
خلود أبو بكر
- Advertisement -

وطن- تسبّبت لقطة في مسلسل “زوجان ولكن” بموجة غضب عارمة في السودان، ضد الممثلة خلود أبو بكر، أظهرت أجزاءً حسّاسة من جسدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اللقطةَ وتداولوها بشكل كثيف، مع عبارات الإدانة والاستهجان من تصرّف الممثلة التي اتهموها بالإساءة للمرأة السودانية.

- Advertisement -

والمقطع كان مأخوذًا من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي “زوجان ولكن”، الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.

الكشف عن اسم الفنانة التونسية الشهيرة التي قبض عليها مع عشيقها في شقة الزوجية

وعقب تداول اللقطة وانتشارها، خرجت الممثلة السودانية “خلود أبو بكر” في مقطع فيديو مقدّمةً فيه اعتذارها عما بدر منها، مطالِبةً الجميع بمسامحتها، وكذلك بمسح مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة.

ومع دخول الفنانة السودانية في نوبة بكاء، لجأت خلود أبوبكر بالدعاء إلى الله ضد الإنسان، الذي وصفته بالمريض الذي شهَّر بها، وقصّ المشهد، وعمل منه مقطعًا وصورًا ليفضحها.

- Advertisement -

كما شكرت الممثلة السودانية، كلَّ مَن تضامن معها في محنتها، واصفةً الشخص الذي شهَّر بها بهذه الصورة “القبيحة”، بأنه مريض، بعد قيامه بتكبير وتصغير الفيديو، لإبراز اللقطة بصورة غير أخلاقية، بحسب تعبيرها.

وقالت في تدوينة لاحقة للفيديو، “أنا بعتذر لكل متابعيني ومحبييني على كل البدر مني ..انا اسفة ي جماعة … وحسبنا الله ونعم الوكيل في الزول العمل الفيديو”.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض كبير في سعر الدولار وقفزات مرعبة جدا لـ الإسترليني واليورو!

اقتصاد

السودان..تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد استقرار دام لأسابيع

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 10 نوفمبر.. انهيار الإسترليني وتراجع اليورو!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. قفزة كبيرة في سعر اليورو!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 8 نوفمبر.. ارتفاعات صادمة جدا لـ الإسترليني واليورو!

اقتصاد

إفلاس المستوردين يشل أسواق السودان.. أزمات الموانئ وفوضى القرارات

اقتصاد

السودان.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار الاثنين 7 نوفمبر وتراجع جديد لليورو والإسترليني!

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. انخفاض مفاجئ لسعر الدولار السبت 5 نوفمبر وارتفاع كبير لليورو يربك الأسواق

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ابن زايد” و”ابن راشد” يحتضنان قطة في اجتماعهما الأخير ..ما قصتها؟!(شاهد)

تونسي يقتل زوجته طعنا ويحاول قتل ابنته… تفاصيل صادمة عن جريمة مروعة

تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

اشرف طلفاح.. كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة حول وفاته!

طفل عبقري يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج!

بلقيس تتعرض لموقف محرج جداً في الرياض.. لن تتخيل ماذا فعل بها الجمهور السعودي (فيديو)

رد فعل تين هاج واليونايتد على تصريحات رونالدو المدوية (فيديو)

تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

سرطان المثانة..الشعور بألم في هذه المنطقة يشير إلى خطر إصابتك به

سميحة أيوب تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة بعد 75 عاماً (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC