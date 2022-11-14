خلود أبو بكر.. فنانة سودانية تبكي بعد تداول لقطة تظهر مناطق حساسة من جسدها(شاهد)

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وطن- تسبّبت لقطة في مسلسل “زوجان ولكن” بموجة غضب عارمة في السودان، ضد الممثلة خلود أبو بكر، أظهرت أجزاءً حسّاسة من جسدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اللقطةَ وتداولوها بشكل كثيف، مع عبارات الإدانة والاستهجان من تصرّف الممثلة التي اتهموها بالإساءة للمرأة السودانية.

عاجل تم اقطاع لقطة الممثلة خلود ابوبكر ولقطة روبي كمال في مشهد دخول الحمام من الحلقة الرابعة pic.twitter.com/msfJ87CJRl — السودان حديثاً (@karencrtez322) November 12, 2022

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والمقطع كان مأخوذًا من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي “زوجان ولكن”، الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.

وعقب تداول اللقطة وانتشارها، خرجت الممثلة السودانية “خلود أبو بكر” في مقطع فيديو مقدّمةً فيه اعتذارها عما بدر منها، مطالِبةً الجميع بمسامحتها، وكذلك بمسح مقطع الفيديو الذي انتشر بكثافة.

ومع دخول الفنانة السودانية في نوبة بكاء، لجأت خلود أبوبكر بالدعاء إلى الله ضد الإنسان، الذي وصفته بالمريض الذي شهَّر بها، وقصّ المشهد، وعمل منه مقطعًا وصورًا ليفضحها.

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كما شكرت الممثلة السودانية، كلَّ مَن تضامن معها في محنتها، واصفةً الشخص الذي شهَّر بها بهذه الصورة “القبيحة”، بأنه مريض، بعد قيامه بتكبير وتصغير الفيديو، لإبراز اللقطة بصورة غير أخلاقية، بحسب تعبيرها.



وقالت في تدوينة لاحقة للفيديو، “أنا بعتذر لكل متابعيني ومحبييني على كل البدر مني ..انا اسفة ي جماعة … وحسبنا الله ونعم الوكيل في الزول العمل الفيديو”.

