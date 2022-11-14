الإثنين, نوفمبر 14, 2022
الرئيسيةحياتناتونسي يقتل زوجته طعنا ويحاول قتل ابنته… تفاصيل صادمة عن جريمة مروعة
حياتنا

تونسي يقتل زوجته طعنا ويحاول قتل ابنته… تفاصيل صادمة عن جريمة مروعة

أصبح العنف ضد النساء ظاهرة اجتماعية خطيرة في تونس

كتب وطن
تونسي يقتل زوجته watanserb.com
تونسي يقتل زوجته
- Advertisement -

وطن- أثارت جريمة قتل بشعة تعرضت لها أم لأربعة أولاد على يد زوجها، في محافظة منوبة قرب العاصمة التونسية، موجة من الانتقادات والغضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية في البلاد، وذلك وسط مُطالبات بضرورة تعزيز القوانين التي تحمي المرأة، وبالتزامن من إطلاق النشطاء حملة تحت شعار “أوقفوا قتل النساء” للتنديد بسلسلة الجرائم التي استهدفت عددا من التونسيات في الفترة الأخيرة.

زوج يقتل زوجته طعنا في تونس

وكانت الناطقة الرسميّة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، قد أكدت في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية تعرض إمرأة تبلغ من العمر 44 عاما للقتل طعنا، على يد زوجها على إثر خلافات عائلية.

كما أشارت النويري إلى تعرض البنت الكبرى للضحية، هي الأخرى، إلى محاولة قتل على يد والدها قبل أن يتم إسعافها، على حد تعبيرها.

اغتصاب تونسية وكيّها بالنار في اللقاء الأول بعد تعارف على ”الفيسبوك”!

- Advertisement -

وأكّدت لموزاييك أنّ الزوج سلّم نفسه إلى السلطات الأمنية قبل أن يأذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالاحتفاظ به وإحالته على أنظاره لاحقا.

هزت هذه الجريمة البشعة، الرأي العام والنشطاء الحقوقيين في تونس وتفاعلت مع هذه الحادثة عديد الأطراف.

حيث وضفت وزارة المرأة والأسرة هذه الجريمة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بـ”الفظيعة”.

- Advertisement -

مشيرة إلى إنه “ذهبت ضحيتها أم لأربعة أطفال قصّر طعنا حتى الموت على يد زوجها”.

وتابعت أنه “تم تشكيل خليّة أزمة للتعهد الفوري بأطفال الضحيّة واتخاذ ما يتعيّن من تدابير حمائية لفائدتهم بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة”.

كما أكد ذات البلاغ أن “ظاهرة العنف الزوجي في ارتفاع بما يقتضي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع الإعلام تعزيز الجهود للتوعية والتحسيس والتثقيف ومزيد التعريف بالقانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والتمسك بالتطبيق الصارم لأحكامه”.

وسم “أوقفوا قتل النساء” للمطالبة بحقوق الضحايا

وتأتي هذه الجريمة المروعة لتسلط الضوء على سلسلة من الحوادث المماثلة تعرضت لها النساء في مناطق من البلاد.

حتى أن تقريرا رسميا صادر عن وزارة المرأة، قد كشف في أغسطس الماضي، عن تلقي الوزارة نحو 7600 مكالمة على الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن العنف الموجه ضد النساء في العام 2021،

وتتعلق هذه الإشعارات بالعنف المعنوي والمادي والجنسي والاقتصادي، فضلا عن العنف السياسي الذي لم تتجاوز نسبته حسب التقرير حاجز الـ0.6 %.

وكان عدد من النشطاء والحقوقيون قد أطلقوا قبل أيام حملة عبر السوشيال ميديا، تحت شعار “أوقفوا قتل النساء” بهدف الحد من الجرائم التي تتعرض لها المرأة التونسية في مختلف مناطق البلاد.

يذكر مثلا حادثة القتل التي تعرضت لها رفقة الشارني-قتلها زوجها بالرصاص- الضحية التي غزا اسمها مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في مايو آيار 2021.

فضيحة بالفيديو .. ضابط تونسي يتلقى رشوة في وضح النهار! (شاهد)

وتحولت رفقة الشارني إلى وسم ارتبط بمناهضة العنف المسلط على النساء وتحولت هي إلى أيقونة لماتعانيه المرأة في تونس من عنف بأشكال وأبعاد مختلفة.

المصدرفيسبوك، تويتر، إذاعة موزاييك، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
الهدهد

تونس حاضرة بقوة في الدوحة وتونسيون يشعلون أجواء سوق واقف

الهدهد

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

تقارير

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

الهدهد

داعية تونسي شهير يثير موجة غضب بفتواه: الحجاب ليس فرضاً والسُكر ليس حراماً! (شاهد)

الهدهد

تونس.. قيس سعيد يتحدث عن “أموال مشبوهة” ويحذر من المندسين

الهدهد

تونس.. صدفة ومباراة كرة تقود لأوانِِ فخارية مليئة بأجنة ميتة

الهدهد

هل تبيع حكومة قيس سعيد ممتلكات تونس على غرار السيسي؟ (تقرير)

الهدهد

لافتة تحرض على الطلاق تثير جدلاً عاصفاً في تونس.. ما القصة؟

الهدهد

بعد التعري من أجل فلسطين.. فنانة تونسية تثير الغضب بحديثها عن الدعارة في القرآن (شاهد)

الهدهد

تونس.. كتاب تحضيري مخصص للأطفال ومعتمد من الدولة يروج للمثلية الجنسية!(شاهد)

الهدهد

مخاوف في تونس من “التمدد الشيعي” بالبرلمان الجديد.. ما القصة؟

الهدهد

الحديث عن “تسمم السبسي” يعود للواجهة في تونس ويثير الجدل مجددا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ابن زايد” و”ابن راشد” يحتضنان قطة في اجتماعهما الأخير ..ما قصتها؟!(شاهد)

تغريدة من حساب غامض توقعت تفجير إسطنبول قبل أشهر وتحذر من أمر مماثل في قطر!

اشرف طلفاح.. كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة حول وفاته!

طفل عبقري يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج!

خلود أبو بكر.. فنانة سودانية تبكي بعد تداول لقطة تظهر مناطق حساسة من جسدها(شاهد)

بلقيس تتعرض لموقف محرج جداً في الرياض.. لن تتخيل ماذا فعل بها الجمهور السعودي (فيديو)

رد فعل تين هاج واليونايتد على تصريحات رونالدو المدوية (فيديو)

تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

سرطان المثانة..الشعور بألم في هذه المنطقة يشير إلى خطر إصابتك به

سميحة أيوب تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة بعد 75 عاماً (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC