تونسي يقتل زوجته طعنا ويحاول قتل ابنته… تفاصيل صادمة عن جريمة مروعة

وطن- أثارت جريمة قتل بشعة تعرضت لها أم لأربعة أولاد على يد زوجها، في محافظة منوبة قرب العاصمة التونسية، موجة من الانتقادات والغضب في الأوساط الحقوقية والاجتماعية في البلاد، وذلك وسط مُطالبات بضرورة تعزيز القوانين التي تحمي المرأة، وبالتزامن من إطلاق النشطاء حملة تحت شعار “أوقفوا قتل النساء” للتنديد بسلسلة الجرائم التي استهدفت عددا من التونسيات في الفترة الأخيرة.

وكانت الناطقة الرسميّة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، قد أكدت في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية تعرض إمرأة تبلغ من العمر 44 عاما للقتل طعنا، على يد زوجها على إثر خلافات عائلية.

كما أشارت النويري إلى تعرض البنت الكبرى للضحية، هي الأخرى، إلى محاولة قتل على يد والدها قبل أن يتم إسعافها، على حد تعبيرها.

وأكّدت لموزاييك أنّ الزوج سلّم نفسه إلى السلطات الأمنية قبل أن يأذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالاحتفاظ به وإحالته على أنظاره لاحقا.

هزت هذه الجريمة البشعة، الرأي العام والنشطاء الحقوقيين في تونس وتفاعلت مع هذه الحادثة عديد الأطراف.

حيث وضفت وزارة المرأة والأسرة هذه الجريمة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، بـ”الفظيعة”.

مشيرة إلى إنه “ذهبت ضحيتها أم لأربعة أطفال قصّر طعنا حتى الموت على يد زوجها”.

وتابعت أنه “تم تشكيل خليّة أزمة للتعهد الفوري بأطفال الضحيّة واتخاذ ما يتعيّن من تدابير حمائية لفائدتهم بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة”.

كما أكد ذات البلاغ أن “ظاهرة العنف الزوجي في ارتفاع بما يقتضي من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وقطاع الإعلام تعزيز الجهود للتوعية والتحسيس والتثقيف ومزيد التعريف بالقانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والتمسك بالتطبيق الصارم لأحكامه”.

وتأتي هذه الجريمة المروعة لتسلط الضوء على سلسلة من الحوادث المماثلة تعرضت لها النساء في مناطق من البلاد.

حتى أن تقريرا رسميا صادر عن وزارة المرأة، قد كشف في أغسطس الماضي، عن تلقي الوزارة نحو 7600 مكالمة على الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن العنف الموجه ضد النساء في العام 2021،

وتتعلق هذه الإشعارات بالعنف المعنوي والمادي والجنسي والاقتصادي، فضلا عن العنف السياسي الذي لم تتجاوز نسبته حسب التقرير حاجز الـ0.6 %.

وكان عدد من النشطاء والحقوقيون قد أطلقوا قبل أيام حملة عبر السوشيال ميديا، تحت شعار “أوقفوا قتل النساء” بهدف الحد من الجرائم التي تتعرض لها المرأة التونسية في مختلف مناطق البلاد.

🔺️Stop feminicides! Join us this saturday in el Kef starting from 11 am for a feminist protest.✊https://t.co/gYbp4fVsl6 pic.twitter.com/VAxb8yRB19

— Aswat Nissa (@AswatNissa) November 3, 2022