تشكيلة منتخب تونس المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر

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وطن- أزيل الستار بشكل نهائي عن تشكيلة منتخب تونس، المشارك في نهائيات مونديال كأس العالم2022 قطر، الإثنين.

وشملت قائمة المدرب التونسي جلال القادري، المدير الفني لنسور قرطاج، العديد من النجوم المتألقين في الدوريات العربية والأوروبية، كان من أبرزهم وهبي الخزري ويوسف مساكني وسيف الدين الجزيري ومحمد دراغر وغيرهم.

كما وشهدت القائمة استبعاد حمزة المثلوثي، لاعب نادي الزمالك المصري من القائمة المشاركة في مونديال قطر 2022، على الرغم من المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب مع الفارس الأبيض على صعيد تأمين خط الدفاع.

تشكيلة منتخب تونس في كأس العالم 2022 قطر

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وجاءت تشكيلة منتخب تونس (نسور قرطاج)، تحت قيادة المدرب جلال القادري، في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراس المرمى: أيمن دحمان، معز حسن. أيمن بلبولي، بشير بن سعيد.

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دفاع نسور قرطاج: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي. ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس سخيري، عيسى العابدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل مجبري.

مركز الهجوم: وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري، نعيم السيلتي. طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، يوسف المساكني.

مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2022 قطر

وأسفرت نتائج قرعة منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، عن وقوع منتخب تونس في المجموعة الرابعة، برفقة الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

كما وسيلتقي منتخب تونس في مستهل أول مشواره ببطولة كأس العالم 2022، أمام منافسه الدنمار في مواجهة صعبة وقوية، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب ( استاد المدينة التعليمية).

بينما ستكون ثاني مواجهات دور المجموعات أمام أستراليا، فيما ستكون المواجهة الثالثة الختامية لهذا الدور أمام فرنسا حامل لقب نسخة مونديال روسيا 2018.

أعلن المدرب التونسي 🇹🇳 جلال القادري عن قائمة لاعبي منتخب نسور قرطاج المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ اليوم الإثنين.#كأس_العالم #تونس #WorldCup2022 #Tunisia pic.twitter.com/2iD85D38rM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2022

كما ومن المقرر أن تنطلق البطولة العالمية بنسختها ال22، في ال20 من شهر نوفمبر الجاري، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف قطر أمام الإكوادور على ملعب (استاد البيت).

فيما ستكون المواجهة النهائية للبطولة على ملعب (استاد لوسيل)، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.