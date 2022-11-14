تحذير أمريكي يثير اضطرابا حادا في أسواق الأسهم الرئيسية الخليجية.. ماذا حدث؟

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وطن – تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد أن حذر مسؤول مصرفي مركزي أمريكي كبير المستثمرين من الانجراف بشأن رقم تضخم واحد.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، يوم الأحد، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لكن لا ينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه “تخفيف” لمعركته ضد التضخم، وفق وكالة “رويترز“.

معظم دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ، لديها عملات مرتبطة بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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وبحسب وكالة رويترز، فإن هذا الأمر يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي هناك.

توقعات كيبئة لصندوق النقد

في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً الشهر الماضي.

وأشار الصندوق، إلى حدوث تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

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وحدد الصندوق أسباب هذه التوقعات المتشائمة، وهي تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخفّض الصندوق الشهر الماضي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% من توقع سابق بلغ 2.9%.

وقال الصندوق في مدونة معدّة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة، ولا سيما في أوروبا.

وأوضح أن المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين، مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعاً.

ووفق رويترز، سيلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضرراً بالغاً بالنمو، ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة أسعار الفائدة، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.