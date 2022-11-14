تايلور سويفت تستوحي إطلالة رانيا يوسف بفستان “بدون بطانة” يكشف كل شيء بوضوح! (شاهد)

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وطن– حرصت تايلور سويفت على أن تكون كل الأنظار عليها في حفل MTV Europe Music Awards في ألمانيا يوم الأحد.

على طريقة رانيا يوسف

ارتدت تايلور سويفت ، 32 عامًا ، فستاناً جريئاً وأنيقاً في ذات الوقت. واستعرضت رشاقتها ببدلة سوداء داخلية، تشبه البيكيني، وفوقها تنورة مذهلة مرصعة بالجواهر.

وعلى طريقة الفنانة المصرية رانيا يوسف، بفستان البطانة الشهير، كشفت تايلور سويفت الجزء السفلي من جسدها بتنورة الدبابيس الشفافة.

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فاز تايلور بستة جوائز رائعة في الحفل المرصع بالنجوم الذي يقام في دوسلدورف.

خطفت الأنظار بسهولة

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ونسقت الفنانة الشقراء ، التي اشتهرت بضربات ناجحة بما في ذلك Bad Blood و Love Story ، المظهر مع الكعب العالي الأسود البسيط.

بدت تايلور لا تصدق وهي تستعرض بشرتها الرائعة، على السجادة الحمراء ، وانضمت إلى ريتا أورا وكلوي فيري في هذا الحدث.

حيث تعود ريتا كمضيفة لقناة MTV EMAs هذا العام إلى جانب زوجها تايكا وايتيتي ، بعد خمس سنوات من ظهورها لأول مرة في الاستضافة في عام 2017 بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

ريتا ، التي تم ترشيح نفسها في عدة مناسبات وفازت بجائزة Power of Music ، ستصعد على خشبة المسرح في بداية العرض لأداء R.I.P.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تصعد فيها على خشبة المسرح لتقديم أداء في هذا الحدث المنشود. حيث تنضم إلى أمثال بيبي ريكسا وغوريلاز وديفيد جوتا وفي الغناء في حفل هذا العام.

مرشحة لـ6 جوائز

سيأتي الترفيه في الحفل على فترات. حيث يتلقى نجوم عالم الموسيقى الجوائز طوال هذا الحدث الجذاب.

كان المعجبون يصوتون لفنانيهم المفضلين عبر 19 فئة محايدة بين الجنسين.

يتصدر هاري ستايلز المرشحين بسبع ترشيحات تشمل أفضل فنان وأفضل أغنية وأفضل فيديو من ألبومه الرائع ، Harry’s House.

يتبعه زميلته أيقونة البوب تايلور ، التي تبرز أيضًا من بين الحشود بستة ترشيحات هذا العام.

حصلت تايلور على إيماءة لأفضل فيديو Longform ، فئة MTV EMA 2022 جديدة تمامًا.

كما سجلت أعلى تصنيفين في الرسم البياني لترشيحات لأفضل قانون محلي في مناطقهم الأصلية: المملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة.

سيتم بث الحفل مباشرة على MTV في أكثر من 170 دولة في 13 نوفمبر وسيكون متاحًا على Paramount + و Pluto TV على مستوى العالم اعتبارًا من 14 نوفمبر. ويصادف هذا العام المرة السادسة التي تستضيف فيها ألمانيا هذا الحدث.