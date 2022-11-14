بعد رفض الاعتراف به.. الشاب خالد يُقاضي إبنه غير الشرعي بتهمة القذف والتشهير

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وطن- كشف ‘أنيس حاج إبراهيم”- الابن غير الشرعي لـ الشاب خالد، إن والده، الفنان العالمي الشهير، قد رفع ضده دعوى قضائية بتهمة التنمر والقذف والتشهير، مؤكدا أنه “لم يقترف أي ذنب غير محاولة التقرب منه”.

الشاب خالد يُقاضي إبنه غير الشرعي

وظهر أنيس في مقطع مصور ليقول إن الشاب خالد قام بمقاضاته بتهمة التنمر والقذف والتشهير، حيث أوضح أنه استدعي من طرف قاضي محكمة نانتير وتم وضعه تحت الرقابة لمدة 24 ساعة”.

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وعبر أنيس، عن استغرابه مما قام به الشاب خالد ومسار جره للعدالة، في وقت يقول بأنه لم يقترف أي ذنب غير محاولة التقرب من والده فيما يرى والده هذا الأمر بأنه تهديد له ولعائلته.

وظلّ المغني الجزائري يرفض الاعتراف بأبوته لأنيس لغاية لجوء والدة أنيس الى القضاء الفرنسي، علماً أنّها تقيم في فرنسا ويملك إبنها الجنسية الفرنسية.

وجعلت الدعوى القضائية الشاب خالد يعترف بأبوته لأنيس عام 2009 وصرّح وقتها قائلا: “هذا الإبن غير الشرعي هو غلطتي”.

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معتبرًا أن الأمر كان خطأ لم يستطع إخفاءه.

أنيس.. غلطة ومسؤولية الشاب خالد

وفي تعليقه على ذلك، أكد الشاب خالد أن “هذا الابن غير الشرعي هو غلطتي، وقد يحدث هذا لأي فنان، وأنا مسؤول عنه، وأتحمل جميع مسؤولياتي تجاهه، فأنا إنسان متدين قبل كل شيء”.

ورغم هذا الاعتراف رفض الشاب خالد أن يلتقي بابنه أنيس المراهق، الذي كان برفقة والدته يحضران الحفل الفني الذي أقامه الشاب خالد في باريس.

وأثار أنيس، البالغ من العمر 26 عاما، وهو الآن مغني راب وصحفي، الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة، بحديثه لوسائل إعلام فرنسية عن معاناته من عدم إعتراف والده، الشاب خالد به.

وكان أنيس، قد تحدث عن الأمر، في وقت سابق لـ صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية قبل سنوات، حيث وجّه سؤالاً لوالده قائلاً: “أبي الشاب خالد الذي يعرفه الكلّ، أنا أريد أن أسأله لماذا تخلى عنّي ولم يترك لي أي معلومة عنه في حين أنّ معجبيه أقرب منّي له”.

وتابع “أريد أن أفهم لم لا يريد رؤيتي ولا الاعتراف بي، الكل يفخر بأبيه، وأنا لا أستطيع أن أفتخر به لأنّي لا أعرفه، حين أسمع أنّه في الـ “أولميبا””.

وأضاف”أرغب في الذهاب لحضور حفلته كفرد من عائلته لا كغريب، إن كان يشاهد هذا الفيديو، أريد أن أقول له فقط إنّني أريد التحدث معه لأستطيع العيش بسلام”.