بسبب تعرضهم للتجسس من قبل مصريين..الشرطة الألمانية تحذر الوفد الألماني في كوب 27

- Advertisement -

وطن- كشفت رويترز عن قيام الشرطة الاتحادية الألمانية بتحذير وفد بلادها المتواجد في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) في مدينة شرم الشيخ المصرية، و من أن أعضاء الوفد قد يكونوا عرضة للتجسس من قبل الأمن المصري.

مصر تتجسس على الوفد الألماني

حذرت الشرطة الفيدرالية الألمانية وفد بلادهم المتواجدين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في مصر من أن أعضائها قد يتعرضون للتجسس من قبل عملاء الأمن المصريين، حسبما قال ثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها يوم السبت، حذرت الشرطة، المعروفة في ألمانيا باسم BKA، المندوبين من “المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو” من قبل عملاء مصريين، حسبما قال أحد الأشخاص نقلا عن البريد الإلكتروني.

- Advertisement -

وأضاف ذلك الشخص إن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع الماضي حول سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت التهديد بالمراقبة.

وبينما لم تطّلع رويترز على الرسالة الإلكترونية التي أرسلتها الشرطة.

فقد أكد مسؤولان آخران في ألمانيا صحة هذا التحذير، رغم أنهما رفضا الخوض في تفاصيل صياغته المحددة.

- Advertisement -

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه متحدث باسم الشرطة الألمانية التعليق.

هذا ونقلت الشرطة في التحذير أن تكون مكالمات المندوبين قد سُجلت وأن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الفعاليات التي من المرجح أن ينظمها الألمان “من خلال أعمال استفزازية”.

قال ثلاثة من المشاركين الألمان في كوب 27 ، من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الصناعية، إنهم تلقوا تحذيرات شفهية من حاضرين آخرين ووفود بشأن المراقبة المحتملة.

التعرض للتجسس والمُضايقة

وقال عضوان في منظمة غير حكومية لرويترز عما اعتبروه نشاطا مشبوها حدث في مناسبات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك التصوير والمتابعة.

كانت الأولى سوزان شيربارث من الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة.

وكان الآخر مع شبكة العمل المناخي لكنه رغب في عدم ذكر اسمه.

ولم يتسن لرويترز تأكيد حساباتهما بشكل مستقل.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إنه يتوقع أن يكون المشاركون “قادرين على العمل والتفاوض في ظل ظروف آمنة”.

كما أشار إلى أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “تحقيقا لهذه الغاية ، فإننا في تبادل مستمر مع الجانب المصري”.

و يوم الثلاثاء، قال شولز إنه أثار مع صناع القرار في مصر على هامش كوب 27 قضية المضرب عن الطعام المسجون علاء عبد الفتاح، الناشط البارز والمدون الذي حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال شولتز للصحفيين “يجب اتخاذ قرار، يجب أن يكون الإفراج ممكنا، حتى لا ينتهي الأمر بوفاة المضرب عن الطعامز”.

أما الحكومة المصرية فأكدت إن سلطات السجون ستزود عبد الفتاح بالرعاية الصحية اللازمة.