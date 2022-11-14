انفجار إسطنبول..تعرف على منفذة الهجوم أحلام البشير وسبب رفض تركيا التعزية الأمريكية

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وطن – تكشفت المزيد من المعلومات، بشأن الانفجار المروع الذي هز منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، وخلف ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وألقت قوات الأمن في تركيا، القبض على منفذة التفجير التي شوهدت وهي تضع حقيبة في شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم، وانفجرت لاحقا.

📷 #صور جديدة توثق لحظة القبض على المشتبه بها بتنفيذ تفجير #تقسيم في #اسطنبول أمس والذي خلف 6 قتلى وأكثر من 80 جريحاً، وهي امراة سورية. كما قالت وسائل اعلام تركية pic.twitter.com/o7aTKkaZx0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

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وقالت الشرطة التركية، إن المنفذة تحمل الجنسية السورية، وتدعى أحلام البشير، ومن خلال استجوابها، أفادت بتلقيها تدريبات لدى حزب العمال الكردستاني في سوريا، وأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني عبر عفرين.

وذكرت الشرطة، أن أحلام تلقت أوامر الهجوم من مركز تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي” التابع لحزب العمال الكردستاني في كوباني بسوريا، بحسب موقع “يني شفق” بنسخته التركية.

🔴إعلام تركي: اسم المتهمة بتفجـيــر #تقسيم في #اسطنبول #أحلام_البشير، وهي مواطنة #سورية. وبحسب اعترافاتها الأولية فانها تدربت من قبل (حزب العمال الكردستاني) لتكون "ضابطة مخابرات خاصة"، ودخلت #تركيا بشكل غير قانوني لتنفيذ الهجوم. pic.twitter.com/EUiOHbyFrD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

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ووقع التفجير في شارع الاستقلال عصر الأحد، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة، أن السيدة تركت حقيبتها في الشارع، وابتعدت بسرعة، فيما ظلت الحقيبة بدون رقابة على المقعد لفترة من الوقت، ثم وقع التفجير.

#تركيا تعلن القبض على منفذة هجوم #تقسيم في #اسطنبول أمس الأحد والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات . pic.twitter.com/kNWnWXj74Q — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 14, 2022

وأشارت السلطات الأمنية، إلى أنها فحصت تسجيلات 1200 كاميرا مع توقيف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا.

وقالت مديرية الأمن التركية، إن المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي “تي إن تي”.

📷 مشاهد من تفجير #تقسيم وسط #اسطنبول والذي خلّف 6 قتلى و53 جريحاً. pic.twitter.com/jVBOOsgFYX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

بدوره، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن “منفذي الهجوم كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم”.

وقال إن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، مشيرا إلى تلقيها تدريبا بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.

رفض التعزية الأمريكية

وفي رسالة سياسية مهمة، كشف وزير الداخلية التركي، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأميركية.

وقال صويلو “لا نقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم”.

وأضاف: “من يدعم المنظمات الإرهابية في شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدنا”.