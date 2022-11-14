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انفجار إسطنبول..تعرف على منفذة الهجوم أحلام البشير وسبب رفض تركيا التعزية الأمريكية

التفجير خلف 6 قتلى وعشرات الجرحى

كتب خالد السعدي
انفجار إسطنبول watanserb.com
منفذة تفجير إسطنبول أحلام البشير
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وطن – تكشفت المزيد من المعلومات، بشأن الانفجار المروع الذي هز منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، وخلف ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وألقت قوات الأمن في تركيا، القبض على منفذة التفجير التي شوهدت وهي تضع حقيبة في شارع الاستقلال، بمنطقة تقسيم، وانفجرت لاحقا.

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وقالت الشرطة التركية، إن المنفذة تحمل الجنسية السورية، وتدعى أحلام البشير، ومن خلال استجوابها، أفادت بتلقيها تدريبات لدى حزب العمال الكردستاني في سوريا، وأنها دخلت تركيا بشكل غير قانوني عبر عفرين.

وذكرت الشرطة، أن أحلام تلقت أوامر الهجوم من مركز تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي” التابع لحزب العمال الكردستاني في كوباني بسوريا، بحسب موقع “يني شفق” بنسخته التركية.

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ووقع التفجير في شارع الاستقلال عصر الأحد، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة، أن السيدة تركت حقيبتها في الشارع، وابتعدت بسرعة، فيما ظلت الحقيبة بدون رقابة على المقعد لفترة من الوقت، ثم وقع التفجير.

وأشارت السلطات الأمنية، إلى أنها فحصت تسجيلات 1200 كاميرا مع توقيف 46 مشتبها في مداهمات استهدفت 21 عنوانا.

وقالت مديرية الأمن التركية، إن المادة المستخدمة في تفجير إسطنبول هي “تي إن تي”.

بدوره، صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن “منفذي الهجوم كانوا سيهربون إلى اليونان اليوم الإثنين لو لم يتم إلقاء القبض عليهم”.

وقال إن أحلام البشير دخلت إلى تركيا من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية قبل أسبوع، مشيرا إلى تلقيها تدريبا بصفتها عضو استخبارات خاصة في حزب العمال الكردستاني.

رفض التعزية الأمريكية

وفي رسالة سياسية مهمة، كشف وزير الداخلية التركي، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأميركية.

وقال صويلو “لا نقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم”.

وأضاف: “من يدعم المنظمات الإرهابية في شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدنا”.

المصدريني شفق التركي + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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