الكشف عن لقاء سري بين وزير الخارجية العُماني ومسؤول إسرائيلي.. ماذا نجم عنه؟!

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وطن- علمت قناة i24NEWS أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا التقى مؤخرا بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي.

وجاء في وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها i24NEWS أن الاجتماع – الذي عقد على هامش منتدى MEDRC في سلطنة عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الأوسط وعملية السلام – فإن السلطنة تسعى إلى تمييز نفسها عن الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وبالتالي فإن أي تقدم مستقبلي في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين مسقط وتل أبيب مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة العربية السعودية!

مناقشة قضية عبور الأجواء العمانية

وبحسب لقناة، فإن هناك قضية مقلقة على جدول الأعمال الإسرائيلي وهي فتح الأجواء العمانية مستقبلاً أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، حيث يعد تأمين المرور فوق سماء دولة الخليج العربي أمرًا ضروريًا للاستفادة من إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

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وأكدت القناة على أن القضية أثيرت في الاجتماع مع البوسعيدي ، لكن لم يتم تحقيق أي اختراق حتى الآن.

سلطنة عمان تفضل انخراطا هادئا

وبحسب مصادر تحدثت للقناة العبرية، شدد الوزير العماني على أن بلاده تفضل انخراطًا نشطًا وهادئًا في المنطقة سيمكنها من مواصلة الحوار المباشر مع كل من إسرائيل والفلسطينيين.

من جانبها عرضت إسرائيل على عمان الانضمام إلى منتدى النقب والتعاون في عدد من المشاريع الإقليمية مع التركيز على ما يفيد الفلسطينيين.

سلطنة عمان لن تكون ثالث دولة خليجية تطبع مع إسرائيل

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يشار إلى انه بالعودة إلى يوليو/تموز الماضي ، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، قال البوسعيدي في مقابلة إن بلاده لن تكون ثالث دولة خليجية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، لكنه أكد أيضًا دعم بلاده لما أسماه “تحقيق” سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين “.

إسرائيل ترى ان الاجتماع يعد تقدما ملموسا

ووفقا للقناة، فإنه في حين لم يتم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن القضايا الرئيسية ، ترى إسرائيل أن مجرد وجود الاجتماع هو تقدم كبير يمكن أن يفتح الباب لمزيد من المحادثات رفيعة المستوى في المستقبل القريب.

وفي الاجتماع الذي عقد قبيل الانتخابات الإسرائيلية ، قال البوسعيدي إنه منفتح على اجتماع على المستوى الوزاري بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قد زار سلطنة عمان في عام 2018 ، حيث التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد ، باعتباره أول زعيم إسرائيلي يسافر علنًا إلى الدولة الخليجية منذ عام 1996.