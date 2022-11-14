اشرف طلفاح.. كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة حول وفاته!

وطن– في تطور جديد، في قضية قتل الفنان الأردني اشرف طلفاح، كشفت مراقبة كاميرات مراقبة الكمبوند، الذي يقيم به الفنان الراحل بمنطقة أكتوبر، عدم دخول أو خروج أي شخص في وقت الاعتداء عليه.

لا سرقة

وذكرت صحيفة القاهرة 24، أنّه بالمعاينة والفحص، تبين عدم وجود سرقة أيّ متعلقات من داخل الشقة الفندقية المستأجرة من قبل الفنان الأردني. كما تبيّن عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتحفّظت أجهزة الأمن وجهات التحقيق على كاميرات المراقبة، بالكمبوند.

وتولّت النيابة العامة التحقيقَ في الواقعة، وأمرت بفحص الصفة التشريحية، وتشريح جثمان الفنان الأردني، كما سلمت أهليته كافة متعلقاته.

سبب سفره إلى مصر

وقال شقيق أشرف طلفاح، إنّ الأخير سافر لمصر خلال إجازته السنوية، للالتقاء بأحد أصدقائه المخرجين.

وأشار شقيق طلفاح “دكتور شافع”، إلى أنّ الفنان الراحل كان ينوي تقديم مخطط لدراسة الدكتوراه، في المعهد العالي للفنون.

وكتب شافع طلفاح عبر “فيسبوك”: “إيماناً بقضاء الله وقدرته انعي اليكم وفاة أخي وشقيقي أشرف سليمان طلفاح. الذي وافته المنية صباح هذا اليوم في جمهورية مصر”.

وتابع: “أحيطكم علماً بأن وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بمعالي الوزير. وجميع هيئة الوزارة، والسفارة الأردنية في مصر ممثلة بمعالي الوزير وسعاة عبير وريكات، وزملاء اشرف وأصدقاؤه، بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة أشرف. أقدر للجميع اهتمامه ومتابعته لأخي أشرف راجيا ان تتحلوا بالصبر”.

وختم: “كما أن واجب العزاء سنعلن عنه بعد استكمال الإجراءات الطبية هناك وبعد معرفة وصول جنازة المرحوم. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

انقطع التواصل

وقال شقيق الفنان الراحل في تصريح لوسائل إعلام محلية: “بعد عشرة أيام من تواجد أشرف في مصر وصادف يوم الخميس الماضي تم انقطاع التواصل معه. وحاولنا التواصل معه لكن دون جدوى، علماً أنه كان نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أنّهم قاموا بالتواصل مع صديق لهم في مصر، ليطلبوا منه الذهاب إلى شقة أشرف الموجودة في منطقة “دريم لاند“.

وتابع، “في البداية منع أمن المبنى دخول صديقنا. وذهبوا جميعاً لرؤيته فوجوده ملقى على الأرض. وكان متعرضاً لإعتداء وحشي من قبل مجهولين. فتم السماح لصديقه بالدخول الى شقته، وتم نقل أشرف الى المستشفى الخاص بالمبنى ومن ثم تم نقله الى مستشفى القصر العيني حيث توفى هناك”.

وأكد الدكتور شافع، أنه لم يسرق من شقيقه شيء، وأن السفارة الأردنية في مصر تتابع تفاصيل الحادثة.

كدمات وجروح

ونقلت صحيفة أهل مصر، عن مصدر مطّلع قوله، إنّ جثمان أشرف طلفاح كان به بعض الكدمات والجروح، مشيراً إلى أنه لا يعرف سببها حتى الآن، سواء كانت اعتداءً أم سقوطاً على الأرض.

وتابع المصدر، أن الفنان الراحل تم نقله لمركز السموم، للتعامل مع مادة غير معلومة تناولها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها للحادث المفجع، حيث تتواصل مع السلطات الأمنية المصرية، للوقوف على حيثيات الحادثة وتداعياتها.