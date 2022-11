“أحمد ليتيم” مقاتل جزائري يُشعل جدلا في فرنسا

- Advertisement -

وطن- أعلن عمدة مارسيليا “بونوا بايان” -خلال حفل رسمي- تسمية مدرسة تقع في الدائرة الثالثة باسم المقاتل الجزائري “أحمد ليتيم” الذي شارك في تحرير المدينة من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، في مبادرة أشعلت موجة من ردود الفعل في فرنسا.

وأحمد ليتيم هو جزائري ولد بالقرب من قسنطينة (شرقي الجزائر) واغتيل في 25 أغسطس/آب 1944، أثناء معركة تحرير مارسيليا، عن عمر ناهز 24 عاما، بعد أن وصل رفقة مجموعة كبرى من المقاتلين إلى المدينة تحت لواء الجنرال “دي لاتر دي تينيغي” في إطار حملة تجنيد قادها الجيش الفرنسي في المستعمرات الأفريقية خلال الحرب العالمية الثانية.

لكن المثير للاهتمام في قرار عمدة مارسيليا، هو أن ذات المدرسة، سميت سابقا باسم المارشال بيجو الذي اشتهر بسياسة الأرض المحروقة، خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

حيث اشتهر بأقسى طرق التعذيب في العالم، وأمر خلال سنوات احتلال الجزائر بإشعال النار في كهوف منطقة الظهرة في مستغانم بعد أن لجأ إليها السكان هربا من بطش الاحتلال الفرنسي.

وفي كلمته التي نشرها حساب المدينة عبر تويتر- قال بايان إن الفرنسيين أحرار اليوم بفضل التضحيات التي قدمها ليتيم ورفاقه من أجل طرد النازيين من كافة التراب الفرنسي.

وبينما استحسن العديد من النشطاء قرار بايان مؤكدين على أنه ينم على شجاعة سياسية امتلكها العمدة من أجل التوقف عن تمجيد رجل ارتكب جرائم حرب، وإعادة الاعتبار للذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تحرير فرنسا.

عبر ناشطون وأنصار تيار اليمين المتطرف الفرنسي -عبر السوشيال ميديا- في المقابل عن امتعاضهم مما أسموه بـ “سياسة الخضوع الفرنسية للأجانب المهاجرين”.

Combien ahmed Latim a-t-il violé de femmes et d’enfants italiens après la bataille de #MonteCassino ? #Marocchinates

و اعتبروا أن إعادة تسمية مدرسة في مارسيليا (الفرنسية) باسم مقاتل جزائري، هي تجسيد واضح لتلك السياسة، على حد تعبيرهم.

Tous les empires ont exporté leur modèle et les voies militaire et coloniale furent leurs meilleurs outils. L'empire colonial est ce qui a permis à la culture française de briller jusqu'à aujourd'hui et aux régions conquises de s'organiser en Etats.Donc oui parfaitement glorieux.

— Ludovico (@PeterLeRamoneur) November 14, 2022