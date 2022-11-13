الرئيسيةحياتنايونس شلبي.. ابنته تكشف آخر وصية له وهكذا أحرج نواب البرلمان!
حياتنا

يونس شلبي.. ابنته تكشف آخر وصية له وهكذا أحرج نواب البرلمان!

مر 15 عاماً على رحيل يونس شلبي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
يونس شلبي.. ابنته تكشف آخر وصية له وهكذا أحرج نواب البرلمان! watanserb.com
يونس شلبي

وطن– كشفت ابنة الممثل المصري الراحل، يونس شلبي، والذي يصادف مس ذكرى وفاته الـ15، عن آخر وصية له.

وصية لجميع أبناءه

وقالت سارة يونس شلبي، إن والدها أوصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها. منوهة إلى أن هذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

وأشارت سارة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى والدها.

وأكدت ابنة يونس شلبي خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة dmc، أن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة.

وأردفت: ” فكان يتسم بالمرح، وخفة الظل”.

لم يكن وحيداً

ونفت سارة أن يكون والدها قد عانى من العزلة قبل وفاته. معقبة: “مكانش فيه تجاهل من الممثلين. بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه”.

وكشفت ابنة الفنان الراحل وملك الارتجال، أن العديد من نجوم الوسط الفني، كانوا على تواصل معه قبل وفاته. كانت وصيته لأولاده كلهم.

كما كشفت أن شقيقها عُمر يمتلك موهبة مثل والده ، وكذلك حفيد يونس شلبي.

وحول أكثر الأعمال الفنية التي تحبها لوالدها، قالت سارة “مسرحية العيال كبرت”.

سوالف حريم آخر أعماله

الجدير بالذكر أن مسلسل “سوالف حريم“، هو آخر أعمال يونس شلبي الفنية، وطُرح عام 2004.

وضم المسلسل الذي تم تصويره في السعودية، العديد من الفنانين منهم البحرينية زينب العسكري، اللبنانية ميدا مستراح. الأردنية ميس حمدان، الكويتية هيا الشعيبي، سعاد علي، عبد الرحمن عقل، السعودي حسن عسيري. مريم الصالح، حسن البلام، البحرينية شيماء سبت.

والمسلسل من تأليف محمد فيصل الحجي، وتحت قيادة المخرج وائل فهمي عبد الحميد.

هذا وقد تميز الفنان الراحل بأدوار الرجل الذي يواجه الحياة بطيبة وسذاجة. ويواجه الشر بالخير ونقاء القلب، ويتعامل مع خصومه بحسن نية.

وكان زملائه يؤكدون أن هذه صفاته يونس شلبي الحقيقية.

كما يعرف عن شلبي خروجه عن النص في المسرحيات.

كلهم بيهزوا

ففي مسرحية “العيال كبرت”، خرج شلبي عن النص أيضا عندما قال “كلهم بيهزوا دماغهم”. في إشارة لنواب البرلمان المصري.

لكن بعض الفضائيات المصرية قامت بحذف هذه العبارة عند عرض المسرحية.

آخر تسجيل صوتي للراحل عزت العلايلي قبل وفاته بأربعة أيام .. هل تنبأ بموته؟

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
رياضة

علاقة رونالدو وبنزيما ليست على ما يُرام بعد حديث الأخير عنه

حياتنا

كيف تنام عندما لا تشعر بالنعاس؟

حياتنا

فستانها من تصميم إيلي صعب..إطلالة فاخرة لتيفاني إبنة ترامب في زفافها من رجل أعمال عربي

حياتنا

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

رياضة

وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

حياتنا

حبس فجر السعيد 3 سنوات بأمر من القضاء الكويتي!

حياتنا

يبلغ طوله 1.9 كيلومتر..سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم (فيديو)

الهدهد

المليفي يكشف فضائح في منح الجنسية الكويتية ويثير تفاعلا (شاهد)

حياتنا

أهرامات مصر على وشك الاختفاء.. درسة جديدة تحدد التاريخ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

علاقة رونالدو وبنزيما ليست على ما يُرام بعد حديث الأخير عنه

كيف تنام عندما لا تشعر بالنعاس؟

فستانها من تصميم إيلي صعب..إطلالة فاخرة لتيفاني إبنة ترامب في زفافها من رجل أعمال عربي

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

حبس فجر السعيد 3 سنوات بأمر من القضاء الكويتي!

يبلغ طوله 1.9 كيلومتر..سويسرا تبني أكبر قطار ركاب في العالم (فيديو)

المليفي يكشف فضائح في منح الجنسية الكويتية ويثير تفاعلا (شاهد)

أهرامات مصر على وشك الاختفاء.. درسة جديدة تحدد التاريخ

إيمان بوخالفة.. شابة جزائرية تثير تعاطف الآلاف بسبب ما حدث لوجهها!

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©