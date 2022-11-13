يونس شلبي.. ابنته تكشف آخر وصية له وهكذا أحرج نواب البرلمان!

وطن– كشفت ابنة الممثل المصري الراحل، يونس شلبي، والذي يصادف مس ذكرى وفاته الـ15، عن آخر وصية له.

وصية لجميع أبناءه

وقالت سارة يونس شلبي، إن والدها أوصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها. منوهة إلى أن هذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

وأشارت سارة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى والدها.

وأكدت ابنة يونس شلبي خلال اتصال هاتفي ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة dmc، أن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة.

وأردفت: ” فكان يتسم بالمرح، وخفة الظل”.

لم يكن وحيداً

ونفت سارة أن يكون والدها قد عانى من العزلة قبل وفاته. معقبة: “مكانش فيه تجاهل من الممثلين. بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه”.

وكشفت ابنة الفنان الراحل وملك الارتجال، أن العديد من نجوم الوسط الفني، كانوا على تواصل معه قبل وفاته. كانت وصيته لأولاده كلهم.

كما كشفت أن شقيقها عُمر يمتلك موهبة مثل والده ، وكذلك حفيد يونس شلبي.

وحول أكثر الأعمال الفنية التي تحبها لوالدها، قالت سارة “مسرحية العيال كبرت”.

سوالف حريم آخر أعماله

الجدير بالذكر أن مسلسل “سوالف حريم“، هو آخر أعمال يونس شلبي الفنية، وطُرح عام 2004.

وضم المسلسل الذي تم تصويره في السعودية، العديد من الفنانين منهم البحرينية زينب العسكري، اللبنانية ميدا مستراح. الأردنية ميس حمدان، الكويتية هيا الشعيبي، سعاد علي، عبد الرحمن عقل، السعودي حسن عسيري. مريم الصالح، حسن البلام، البحرينية شيماء سبت.

والمسلسل من تأليف محمد فيصل الحجي، وتحت قيادة المخرج وائل فهمي عبد الحميد.

هذا وقد تميز الفنان الراحل بأدوار الرجل الذي يواجه الحياة بطيبة وسذاجة. ويواجه الشر بالخير ونقاء القلب، ويتعامل مع خصومه بحسن نية.

وكان زملائه يؤكدون أن هذه صفاته يونس شلبي الحقيقية.

كما يعرف عن شلبي خروجه عن النص في المسرحيات.

كلهم بيهزوا

ففي مسرحية “العيال كبرت”، خرج شلبي عن النص أيضا عندما قال “كلهم بيهزوا دماغهم”. في إشارة لنواب البرلمان المصري.

لكن بعض الفضائيات المصرية قامت بحذف هذه العبارة عند عرض المسرحية.