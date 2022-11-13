الأحد, نوفمبر 13, 2022
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رياضة

وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

وصول مجسم كأس العالم 2022 بنسخته ال22 إلى العاصمة القطرية (الدوحة) بعد جولته حول العالم

كتب فارس أبو شيحة
وصول كأس العالم 2022 إلى قطر watanserb.com
مواصفات كأس العالم 2022
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وطن- وصل مجسم كأس العالم 2022، إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، بعد جولة شملت كافة دول وبلدان العالم، قبيل أيام تفصلنا عن بدء مراسم البطولة العالمية.

وكانت دولة المملكة العربية السعودية أخر محطات تواجد مجسم كأس العالم للنسخة ال22. الذي شمل 54 دولة حول العالم، والتي من المقرر إقامتها داخل ملاعب قطر المجهزة لاستضافة هذا الحدث الكروي.

مجسم كأس العالم 2022

وكنا في وقت سابق قد تحدثنا، عن مواصفات مجسم كأس العالم 2022، الذي يبلغ وزنه 6175 كيلو غراماً. كما ويعد من أغلى الجوائز المادية على مستوى رياضة كرة القدم في العالم.

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وتقدر تكلفة كأس العالم 18 مليون يورو، كما ويتكون من 80% من الذهب عيار 18 قراط، ويصنع 20% منه من حجر الملاكيت وهو من الأحجار الكريمة.

كما ويعود تصميم كأس العالم بنسخته الحالية إلى النحات الإيطالي الشهير سيلفيو غازانيغا، الذي صمم كأس العالم عام 1970.

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ويعد منتخب البرازيل (السيلسياو) أكثر المنتخبات تتويجاً بهذه البطولة. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه منتخب ألمانيا وإيطاليا برصيد ألقاب، ثم فرنسا والأرجنتين والأوروغواي مرتين، وكذلك إسبانيا وإنجلترا اللذين تُوجا بهذا اللقب مرة واحدة.

مواصفات مجسم كأس العالم 2022

وحرص المصمم الإيطالي غازانيغا، الذي صمم كأس العالم الأغلى في تاريخ اللعبة الشعبية (كرة القدم)، على نحت الكأس بشكل يشبه لاعبين يرفعان كرة رسمت عليها خريطة العالم. وهو ما يرمز بذلك إلى المسابقة التي يجتمع كل دول وبلدان العالم حولها.

افتتاح كأس العالم 2022

وستنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث ستجمع أولى المباريات بين صاحب الأرض المستضيف قطر والإكوادور على ملعب (استاد البيت).

بينما ستكون المواجهة الختامية لمنافسات كأس العالم في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب (استاد لوسيل) شمال العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + صفحة مونديال قطر 2022 + الجزيرة نت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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