وصول كأس العالم 2022 إلى قطر بعد جولة عالمية (شاهد)

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وطن- وصل مجسم كأس العالم 2022، إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، بعد جولة شملت كافة دول وبلدان العالم، قبيل أيام تفصلنا عن بدء مراسم البطولة العالمية.

وكانت دولة المملكة العربية السعودية أخر محطات تواجد مجسم كأس العالم للنسخة ال22. الذي شمل 54 دولة حول العالم، والتي من المقرر إقامتها داخل ملاعب قطر المجهزة لاستضافة هذا الحدث الكروي.

مجسم كأس العالم 2022

وكنا في وقت سابق قد تحدثنا، عن مواصفات مجسم كأس العالم 2022، الذي يبلغ وزنه 6175 كيلو غراماً. كما ويعد من أغلى الجوائز المادية على مستوى رياضة كرة القدم في العالم.

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وتقدر تكلفة كأس العالم 18 مليون يورو، كما ويتكون من 80% من الذهب عيار 18 قراط، ويصنع 20% منه من حجر الملاكيت وهو من الأحجار الكريمة.

كما ويعود تصميم كأس العالم بنسخته الحالية إلى النحات الإيطالي الشهير سيلفيو غازانيغا، الذي صمم كأس العالم عام 1970.

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ويعد منتخب البرازيل (السيلسياو) أكثر المنتخبات تتويجاً بهذه البطولة. برصيد 5 ألقاب، كما ويليه منتخب ألمانيا وإيطاليا برصيد ألقاب، ثم فرنسا والأرجنتين والأوروغواي مرتين، وكذلك إسبانيا وإنجلترا اللذين تُوجا بهذا اللقب مرة واحدة.

مواصفات مجسم كأس العالم 2022

وحرص المصمم الإيطالي غازانيغا، الذي صمم كأس العالم الأغلى في تاريخ اللعبة الشعبية (كرة القدم)، على نحت الكأس بشكل يشبه لاعبين يرفعان كرة رسمت عليها خريطة العالم. وهو ما يرمز بذلك إلى المسابقة التي يجتمع كل دول وبلدان العالم حولها.

مجسم #كأس_العالم يحط الرحال في #قطر بعد جولته العالمية التي شملت 54 دولة. pic.twitter.com/YpOywyGuM4 — World Cup 2022 🏆El Capitano⭐ (@spuerlilo) November 13, 2022

افتتاح كأس العالم 2022

وستنطلق مراسم افتتاح بطولة كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث ستجمع أولى المباريات بين صاحب الأرض المستضيف قطر والإكوادور على ملعب (استاد البيت).

🔴 تتابعون الآن |مباشرة وحصرياً تغطية خاصة لوصول مجسم كأس العالم إلى قطر 🇶🇦 بعد انتهاء جولته العالمية#كأس_العالم #WorldCup2022 https://t.co/E86MMpftMN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2022

بينما ستكون المواجهة الختامية لمنافسات كأس العالم في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول على ملعب (استاد لوسيل) شمال العاصمة القطرية (الدوحة).