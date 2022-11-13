وحدة “أسلحة الدمار الشامل” تفحص ملاعب قطر قبل كأس العالم

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وطن – تواصل وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في قطر، الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مسحاً أمنياً لملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، قبيل انطلاقها؛ لتأكيد خلوها من المواد الكيماوية والمشعة.

حيث تستضيف قطر البطولة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو أول مونديال في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

فيما قالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن المسح الأمني لملاعب البطولة يأتي بالتعاون مع اللجنة الأمنية للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة.

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أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مشاركة عناصر من القوات المسلحة التركية في عملية المسح.

بينما تساهم القوات المسلحة التركية في “عملية درع كأس العالم لكرة القدم 2022” المنوط بها تأمين البطولة الأضخم والأبرز على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

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كما أشارت الوكالة إلى أن المسح الأمني الحالي يشمل ملعبي “البيت” و”974″، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة.

تنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت”. والأسبوع الماضي، بدأت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل إجراءات المسح الأمني للملاعب وشمل ملعبي “الجنوب” و”أحمد بن علي”.

فيما تقام مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 على 6 ملاعب هي: “البيت” و”974″ و”الجنوب” و”أحمد بن علي” و”الثمامة” و”المدينة التعليمية”.

كما قالت وزارة الداخلية القطرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن أكثر من 50 ألف شخص تدربوا على ضبط الأمن خلال كأس العالم لكرة القدم بالتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) وبمساعدة قوة أمن دولية تحت قيادة قطرية.

وأضافت الوزارة أن “مشاركة قوات من دول صديقة بمهارات متخصصة ستشكل إضافة حقيقية للقوى الأمنية للبطولة.. وستعمل هذه القوى تحت مظلة قيادة قطرية موحدة”. وتقدم تركيا ثلاثة الآف من شرطة مكافحة الشغب وقالت إنهم يعملون تحت القيادة التركية، بحسب رويترز.