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نائب مصري “يشمت” بضحايا إنفجار تقسيم: “بضاعتكم ردت إليكم”!

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
انفجار اسطنبول watanserb.com
هزّ انفجار ضخم منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر الأحد ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و53 جريحا

وطن – أثار النائب في البرلمان المصري، محمود بدر، بعد نشره تعليقات “غير لائقة” و “غير إنسانية” على خلفية الإنفجار الدموي الكبير الذي هز مدينة إسطنبول التركية مساء الأحد، موجة من الغضب والاستياء واجهه بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود بدر يشمت في تركيا بعد انفجار إسطنبول

وشارك النائب المصري، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت صورتين من الإنفجار القوي الذي حصل عصر اليوم بشارع تقسيم المزدحم وسط إسطنبول.

وفي تعليقه على هذه حادثة الإنفجار، علق محمود بدر “انفجار كبير بميدان تقسيم في تركيا، هذه بضاعتكم ردت اليكم”.

وأشعلت هذه التغريدة موجة من الانتقادات وجهها النشطاء إلى النائب المصري، معتبرين أن تعليقه “غير إنساني” و”ينم عن حقد كبير” على حد تعبير البعض.

وانتقد الكثيرون، الموقف “غير المُشرف” الذي أبداه محمود بدر، مؤكدين على حُرمة الموت وضرورة التضامن مع الضحايا في مثل هذه الحوادث.

غضب عبر السوشيال ميديا

وتراوحت ردود الفعل مابين وصف بدر بـالـ “متجرد من كل قيم الانسانية، واحد بانجو بتاع واحد بلحة”.

بينما كتب آخر “المفترض انك سياسي وتصريحاتك بحسابك ،، بس للامانه بعيد عن السياسه ، انت عنوان عريض للشخص الذي لا يمتلك الحد الادني من المباديء أو الانسانيه”.

وعلق آخر “بجد انت مش بنى ادام بتشمت فى موت حسبى الله ونعم الوكيل فيك”.

في حين قال البعض “ما ينفعش عضو في البرلمان يكون ده تصريح له لان انت تمثل الدوله اتعلم بقى يا ريت سياسه شويه ما يبقاش الموضوع بالنسبه لك اي حاجه في اي حاجه”.

انفجار ضخم يهز إسطنبول

وهزّ انفجار ضخم، منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر الأحد، ما أسفرَ عن سقوط 6 قتلى و53 جريحاً، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام تركية، وحاكم إسطنبول، أنّ الانفجار وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

وأظهر مقطع فيديو اللحظاتِ الأولى للانفجار، حيث بدا عشرات الأتراك والسياح وهم يتراكضون في حالة ذعر مبتعدينَ عن مكان الانفجار. فيما شوهدت سيارات إطفاء وهي تهرع إلى المكان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل، حملة من التضامن مع الحادثة الأليمة التي تعرضت له تركيا، وسط دعوات متواصلة من أجل الكشف عن المتسبب في هذا الإنفجار.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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