نائب مصري “يشمت” بضحايا إنفجار تقسيم: “بضاعتكم ردت إليكم”!

وطن – أثار النائب في البرلمان المصري، محمود بدر، بعد نشره تعليقات “غير لائقة” و “غير إنسانية” على خلفية الإنفجار الدموي الكبير الذي هز مدينة إسطنبول التركية مساء الأحد، موجة من الغضب والاستياء واجهه بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود بدر يشمت في تركيا بعد انفجار إسطنبول

وشارك النائب المصري، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت صورتين من الإنفجار القوي الذي حصل عصر اليوم بشارع تقسيم المزدحم وسط إسطنبول.

وفي تعليقه على هذه حادثة الإنفجار، علق محمود بدر “انفجار كبير بميدان تقسيم في تركيا، هذه بضاعتكم ردت اليكم”.

انفجار كبير بميدان تقسيم في تركيا

هذه بضاعتكم ردت اليكم pic.twitter.com/1aPlkApivk — محمود بدر (@ma7mod_badr) November 13, 2022

وأشعلت هذه التغريدة موجة من الانتقادات وجهها النشطاء إلى النائب المصري، معتبرين أن تعليقه “غير إنساني” و”ينم عن حقد كبير” على حد تعبير البعض.

وانتقد الكثيرون، الموقف “غير المُشرف” الذي أبداه محمود بدر، مؤكدين على حُرمة الموت وضرورة التضامن مع الضحايا في مثل هذه الحوادث.

📷 مشاهد من تفجير #تقسيم وسط #اسطنبول والذي خلّف 6 قتلى و53 جريحاً. pic.twitter.com/jVBOOsgFYX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

غضب عبر السوشيال ميديا

وتراوحت ردود الفعل مابين وصف بدر بـالـ “متجرد من كل قيم الانسانية، واحد بانجو بتاع واحد بلحة”.

بينما كتب آخر “المفترض انك سياسي وتصريحاتك بحسابك ،، بس للامانه بعيد عن السياسه ، انت عنوان عريض للشخص الذي لا يمتلك الحد الادني من المباديء أو الانسانيه”.

متجرد من كل قيم الانسانية، واحد بانجو بتاع واحد بلحة — Abdelhameed Yousef (@Abboud7) November 13, 2022

وعلق آخر “بجد انت مش بنى ادام بتشمت فى موت حسبى الله ونعم الوكيل فيك”.

في حين قال البعض “ما ينفعش عضو في البرلمان يكون ده تصريح له لان انت تمثل الدوله اتعلم بقى يا ريت سياسه شويه ما يبقاش الموضوع بالنسبه لك اي حاجه في اي حاجه”.

المفترض انك سياسي وتصريحاتك بحسابك ،، بس للامانه بعيد عن السياسه ، انت عنوان عريض للشخص الذي لا يمتلك الحد الادني من المباديء او الانسانيه — البحر (@albahrmmmr) November 13, 2022

انفجار ضخم يهز إسطنبول

وهزّ انفجار ضخم، منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر الأحد، ما أسفرَ عن سقوط 6 قتلى و53 جريحاً، وفق ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام تركية، وحاكم إسطنبول، أنّ الانفجار وقع في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

#أردوغان: 6 قتلى و53 جريحا حتى الآن جراء الانفجار الذي وقع في منطقة #تقسيم بـ #اسطنبول pic.twitter.com/wME9jn0t1T — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 13, 2022

وأظهر مقطع فيديو اللحظاتِ الأولى للانفجار، حيث بدا عشرات الأتراك والسياح وهم يتراكضون في حالة ذعر مبتعدينَ عن مكان الانفجار. فيما شوهدت سيارات إطفاء وهي تهرع إلى المكان.

#عاجل | الرئيس التركي: سنعمل على معرفة من يقف وراء هذا التفجير والتأكد من أنه سينال عقابه#تركيا pic.twitter.com/BZqfHiI3wV — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 13, 2022

وانتشرت عبر مواقع التواصل، حملة من التضامن مع الحادثة الأليمة التي تعرضت له تركيا، وسط دعوات متواصلة من أجل الكشف عن المتسبب في هذا الإنفجار.