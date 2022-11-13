الأحد, نوفمبر 13, 2022
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مفاجأة لم ينتبه لها كثيرون خلال كتابة عقد زواج شيرين وحسام حبيب قد تُبطله!

"حالات كثيرة شبيهة لهما حدثت"

كتب شيراز ماضي
غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب watanserb.com
غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب
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وطن – لاحظ كثيرون ممّن شاهدوا الصور التي انتشرت قبل يومين، من كتابة عقد زواج الفنانة شيرين عبدالوهاب مجدداً على زوجها السابق حسام حبيب، عدم حضور شهود.

غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب!

ويعتبر حضور الشهود لأي عقد زواج، بين أيّ  ذكر وأنثى، من أحد أركان صحة عقد الزواج، وبالتالي أثار غيابهم عن عقد الفنانة الجديد، الجدل، والتساؤلات عن مدى صحة العقد.

صحة عقد زواج شيرين عبدالوهاب

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وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين والموثقين، الشيخ إبراهيم منتصر على ضرورة وجود الشهود، وهو أحد أركان عقد الزواج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين، أنه في حال الطلاق البائن لكي يكون الزواج صحيحا فلابد من عقد ومهر جديدين ورضاها، وكذلك الشهود.

كما بيّن: “من الوارد أن يكون الشهود غير ظاهرين في الفيديو. لكنهم في الغالب موجودين والمأذون بالتأكيد لم يعقد إلا بوجودهما”.وفق موقع “القاهرة24

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وزاد رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين: “لم أكن مستغربا من عودة شيرين لحسام حبيب، رغم كل ما حدث وما جرى بينهما خلال الفترة الماضية”

وقال: “حالات كثيرة شبيهة لهما حدثت وعاد الطرفان مرة أخرى”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد فاجأت الجميع بعودتها إلى حسام حبيب، بعد الأزمات المتتالية التي شهدتها علاقتهما، انتهاءً بالطلاق إلى العلاج من الإدمان.

وقالت “شيرين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يعرض عبر قناة “إم بي سي مصر: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم كتب كتابي على حسام حبيب. إحنا كان معمولنا حاجة كبيرة. والحمد لله ربنا فكها بسلام”.

وتابعت مطربة “آه يا ليل”: “سونسون خدني على خوانة وقالي يلا نتجوز. وحسام حبيب حب عمري وبعتذر له عن أي تصريح مسيء”.

وبررت شيرين عودتها للجمهور بالقول: “سيدنا محمد الناس اختلفوا عليه. لما نشوف حكايته وناخده قدوة لينا. وأنا لسه بحب حسام حبيب دا هو حب حياتي”.

وأوضحت “شيرين”، أنّ حسام أقنعها بكتب الكتاب، وكان من المفترض أن يتمّ عقد كتب الكتاب، السبت 12 نوفمبر.

كما أردفت: “حسام دخل عليا بمأذون وقالي هنتجوز دلوقتي. وأنا قولتله اللي تشوفه يا سي حسام”.

المصدرالقاهرة24 - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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