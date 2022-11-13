مفاجأة لم ينتبه لها كثيرون خلال كتابة عقد زواج شيرين وحسام حبيب قد تُبطله!

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وطن – لاحظ كثيرون ممّن شاهدوا الصور التي انتشرت قبل يومين، من كتابة عقد زواج الفنانة شيرين عبدالوهاب مجدداً على زوجها السابق حسام حبيب، عدم حضور شهود.

غياب الشهود عن عقد زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب!

ويعتبر حضور الشهود لأي عقد زواج، بين أيّ ذكر وأنثى، من أحد أركان صحة عقد الزواج، وبالتالي أثار غيابهم عن عقد الفنانة الجديد، الجدل، والتساؤلات عن مدى صحة العقد.

صحة عقد زواج شيرين عبدالوهاب

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وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين والموثقين، الشيخ إبراهيم منتصر على ضرورة وجود الشهود، وهو أحد أركان عقد الزواج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق الماذونين الشرعين، أنه في حال الطلاق البائن لكي يكون الزواج صحيحا فلابد من عقد ومهر جديدين ورضاها، وكذلك الشهود.

كما بيّن: “من الوارد أن يكون الشهود غير ظاهرين في الفيديو. لكنهم في الغالب موجودين والمأذون بالتأكيد لم يعقد إلا بوجودهما”.وفق موقع “القاهرة24”

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وزاد رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين: “لم أكن مستغربا من عودة شيرين لحسام حبيب، رغم كل ما حدث وما جرى بينهما خلال الفترة الماضية”

وقال: “حالات كثيرة شبيهة لهما حدثت وعاد الطرفان مرة أخرى”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد فاجأت الجميع بعودتها إلى حسام حبيب، بعد الأزمات المتتالية التي شهدتها علاقتهما، انتهاءً بالطلاق إلى العلاج من الإدمان.

وقالت “شيرين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية”، الذي يعرض عبر قناة “إم بي سي مصر: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم كتب كتابي على حسام حبيب. إحنا كان معمولنا حاجة كبيرة. والحمد لله ربنا فكها بسلام”.

خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1 — الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022

وتابعت مطربة “آه يا ليل”: “سونسون خدني على خوانة وقالي يلا نتجوز. وحسام حبيب حب عمري وبعتذر له عن أي تصريح مسيء”.

وبررت شيرين عودتها للجمهور بالقول: “سيدنا محمد الناس اختلفوا عليه. لما نشوف حكايته وناخده قدوة لينا. وأنا لسه بحب حسام حبيب دا هو حب حياتي”.

وأوضحت “شيرين”، أنّ حسام أقنعها بكتب الكتاب، وكان من المفترض أن يتمّ عقد كتب الكتاب، السبت 12 نوفمبر.

كما أردفت: “حسام دخل عليا بمأذون وقالي هنتجوز دلوقتي. وأنا قولتله اللي تشوفه يا سي حسام”.