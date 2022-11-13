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مذبحة تهز العراق .. شاب يقتل والده ووالدته وجدته بطريقة وحشية!

تم القبض على المجرم في غضون ساعة

كتب خالد الأحمد
شاب عراقي يقتل والده ووالدته وجدته watanserb.com
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وطن – أقدم شاب عراقي على قتل والده ووالدته وجدته بطريقة وحشية في محافظة واسط بعد أشهر قليلة على جريمة عائلية مثيلة وقعت في حزيران الماضي في المدينة ذاتها.

شرطة محافظة واسط تلقي القبض على القاتل

وأعلنت شرطة محافظة واسط في العـراق أمس السبت، القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته، في قضاء النعمانية التابع للمحافظة.

وأفادت في بيان نشرت “وكالة هنا العراق“: ”بعد ورود إخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية تم على الفور توجيه قوة مشتركة، وبعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة”.

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وأضافت: “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق احكام المادة 406 القتل العمد, واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.

“من أنصار الصدر”

ووفق ناشطين فإن الشاب البالغ من العمر 26 عاماً أقدم على قتل أمه وأبيه وجدته في قضاء النعمانية بمحافظة واسط لأسباب الجريمة لا زالت مجهولة”.

ولكن صفحات على مواقع اتواصل الاجتماعي تداولت أن القاتل وهو صيدلاني وطالب حوزة ارتكب هذه الجريمة لأن الضحايا شتموا مقتدى الصدر الذي يناصره.

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وكانت محافظة واسط جنوبي العراق شهدت في حزيران الماضي جريمة أفضت إلى مقتل أربعة مدنيين على يد شخص.

وأفادت الشرطة العراقية أن أحد الأشخاص من أهالي قضاء الحي أقدم على قتل اثنين من أسرته مع قتل اثنين من عمال البناء ثم قام بالانتحار.

العراق يتصدر معدلات الجرائم الجنائية

وتصدر العراق الدول العربية التي ارتفعت فيها معدلات جرائم قتل بدوافع جنائية في عام 2021.وبحسب تقرير لموقع “اندبندنت عربية” سُجلت العام الماضي 1077 جريمة قتل في العراق.

وسبق أن سجل في عام 2020، 4700 جريمة قتل بدوافع جنائية، أي بنسبة 11.5 في المئة لكل 100 ألف نسمة، كما سجل في 2019 نسبة أقل وصلت إلى 4180 جريمة.

ولدى المقارنة نجد أن معدل الجريمة ارتفع في 2020 بمعدل 12 في المئة عن عام 2019.

المصدروكالة هنا العراق
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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