فستانها من تصميم إيلي صعب..إطلالة فاخرة لتيفاني إبنة ترامب في زفافها من رجل أعمال عربي

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وطن– تزوجت مؤخرا ابنة دونالد ترامب، تيفاني البالغة من العمر 29 عامًا، من رجل الأعمال اللبناني الأمريكي، مايكل بولس، في منتجع “مار ألاجو” في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد قرابة عامين على خطوبتها.

وتيفاني هي ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من زوجته الممثلة مارلا مابلز، التي تزوجها في الفترة من 1993 إلى 1999، وهي كذلك الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودون جونيور، وإريك وبارون ترامب.



وجاء زواج تيفاني من مايكل بولس البالغ من العمر 25 عامًا، في منتجع “Mar-a-Lago” المملوك لعائلة ترامب، بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا، وقبل 3 أيام من إعلان دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024

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ومن جهتها، قالت مارلا مابلز والدة تيفاني لمجلة “PEOPLE” الأمريكية أن العائلة اختارت إقامة الزفاف في ذلك المكان لأنه “يعتير منزل طفولة تيفاني والمكان الذي أتت فيه إلى العالم.”

فستان من تصميم إيلي صعب

واختارت تيفاني فستان زفافها كإشارة إلى تراث عائلة بولس، حيث أوضحت والدتها “إنه حفل زفاف لبناني أمريكي، لذلك كنا سعداء للغاية لأن إيلي صعب يخلق السحر”.

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وتم تصميم كعكة الزوجين على غرار كعكة زفاف سيلفيا وينستوك التي يبلغ ارتفاعها 7 أقدام.

كما تم اختيار أقرب أصدقاء تيفاني منذ الطفولة كوصيفات العروس. وساعدت إيفانكا في التحضير لليوم الكبير، حيث انضمت إلى حفل زفاف أختها الصغرى تيفاني وقدمت “الدعم الكامل”، وفقًا لمصدر مشارك في حفل الزفاف.

كما أضاف المصدر: “تحدثت مارلا وتيفاني عن هذا اليوم لفترة طويلة جدًا، كما أنها فخورة جدًا بابنتها وتشعر أنها اختارت الرجل المناسب.”

بداية العلاقة

بدأت تيفاني، بمواعدة بولس في عام 2018 بعد أن التقت به في نادي ليندسي لوهان في ميكونوس، اليونان.



وقد أعلنت خطبتها في شهر يناير سنة 2021، قبل يوم من نهاية ولاية والدها كرئيس للولايات المتحدة وفي أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية.

وقال مصدر لـ PEOPLE العام الماضي، إن بولس، وهو ابن لعائلة لبنانية ثرية لديها أعمال في نيجيريا، قدم لها خاتما من الألماس قيمته 1.2 مليون دولار.



وفي ذلك الوقت، كتبت تيفاني على حسابها بانستجرام: “لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وصناعة ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل!”.

خلال معظم فترة حكم دونالد، كانت ابنته تيفاني بعيدة عن الأنظار. وقال مصدر مقرب منهh لـ PEOPLE في عام 2018: “كانت علاقتهما دائمًا متوترة طوال حياتها، وتفاقمت بسبب الرئاسة.”