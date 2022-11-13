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صورة لعربة رضيعة بموقع تفجير تقسيم تجتاح مواقع التواصل (شاهد)

خلف الإنفجار 6 قتلى و53 جريحاً

كتب أنس السالم
صورة لعربة رضيعة بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول watanserb.com
صورة لعربة رضيعة بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول
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وطن – اجتاحت صورة لعربة رضيعة بموقع تفجير شارع تقسيم في اسطنبول مواقع التواصل الاجتماعي.

عربة رضيعة بموقع تفجير تقسيم

وانتشرت الصورة على نطاقٍ واسع، بعد لحظات من وقوع التفجير الدامي، في تقسيم، فيما لم يُعرف مصير الرضيعة جراء التفجير الذي خلف 6 قتلى و53 مصابا.

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في السياق، نشرت وسائل إعلام تركية، مساء الأحد، صورة قالت إنها لامرأة مشتبه بها في تفجير شارع تقسيم الشهير وسط إسطنبول.

وتظهر الصورة المأخوذة من كاميرات المراقبة، السيدة، وهي سروالاً مموهاً وحجاباً لكن رقبتها ظاهرة للعيان.

أردوغان: نعمل على تحديد هوية مرتكبي “الهجوم الشنيع” في تقسيم 

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك اعتقاداً بأن التفجير في منطقة تقسيم “إرهابي”، وهناك سيدة ضالعة فيه، مضيفاً: “لا نزال ندرس الموضوع”.

ووثقت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للتفجير، وسط حالة من الرعب والفوضى سادت المكان الذي كان يعج بالأشخاص.

بينما أكد أن السلطات تعمل على تحديد هوية مرتكبي “الهجوم الشنيع” في منطقة تقسيم باسطنبول.

وأضاف متوعداً في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى أندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: “سنكشف عن منفذي التفجير وسينالون العقاب. والإرهاب لن يصل إلى هدفه”.وفق TRT عربي

كما تابع الرئيس التركي: “جهود إسقاط الدولة التركية من خلال الإرهاب ستفشل”.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو:” جميع وحدات دولتنا تعمل بجد لكشف مرتكبي الهجوم الغادر في منطقة تقسيم وسط اسطنبول”.

ووقع الانفجار في شارع مزدحم بمنطقة تقسيم في وسط المدينة التركية، فيما طوّقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - وسائل اعلام تركية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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