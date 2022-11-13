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شاكيرا تبتسم أخيراً.. من هي الفتاة الغامضة التي كان لها الدور في ذلك؟ (شاهد)

لقد كان وقتا معقدا بالنسبة لشاكيرا

كتب وطن
شاكيرا تبتسم أخيراً.. من هي الفتاة الغامضة التي كان لها الدور في ذلك؟ (شاهد) watanserb.com
شاكيرا
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وطن– بعد أن توصلت أخيراً إلى اتفاق مع جيرارد بيكيه حبيبها السابق، يبدو أنّ شاكيرا قد رفعت ثقلاً عن كتفيها بعد تلك الأوقات الصعبة.

بعد أن تبينَ أن الاثنين قد توصلوا إلى اتفاق بأنّ الأطفال سيذهبون مع شاكيرا إلى ميامي، ابتسمت المغنية الكولومبية مرة أخرى.

لقد كان وقتاً معقّداً بالنسبة لشاكيرا، بسبب انفصالها الصعب عن بيكيه، فضلاً عن الحالة الصحية الدقيقة جدًا لوالدها.

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لكن المغنية شوهدت في مباراة بيسبول في برشلونة وهي تشجّع ابنها ميلان. كانت منشغلة ونشطة طوال المباراة.

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هل انتهت شاكيرا أخيرًا من بيكيه؟

لم تكن شاكيرا سعيدة لبعض الوقت، لكن يبدو الآن أنّها جاهزة للمرحلة التالية من حياتها.

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جلست المغنية الكولومبية بجانب الآباء الآخرين في لعبة البيسبول، وكانت تتحدث معهم وتضحك طوال المباراة، وانضم إليها شقيقها، وهو الآن أحد أكبر مؤيديها.

شاكيرا

كان معجبيها سعداء لرؤية المغنية تبدو سعيدة في الأماكن العامة مرة أخرى، حيث يأمل كلّ المقربين منها أن تكون قد قلبت صفحة بيكيه للأبد.

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وفي اللحظات التي شوهد فيها “جيرارد” بالفعل في مناسبات عديدة مع عشيقته الجديدة “كلارا شيا”. سعت شاكيرا لاستقطاب أصدقائها لتمرير الفترة العصيبة.

شاكيرا

صديقة الطفولة

في هذا الوقت، وجدت شاكيرا صديقة الطفولة التي كانت مصممة أزياء لفترة من الوقت، واسمها “كاثي كوب”.

وقد أصبحت ركيزة أساسية، استندت عليها الفنانة خلال هذه الفترة المعقدة.

في الواقع، أشارت الإعلامية “سيمانا” إلى أنّ كوب سافرت إلى إسبانيا لتكون مع شاكيرا في هذه اللحظات المتوترة والمعقدة، وفي نفس الوقت حزينة بالنسبة لها.

شاكيرا

شاكيرا، التي ستغادر برشلونة مكان إقامتها لتستقر في ميامي، هي المكان الذي تعيش فيه صديقة الطفولة هذه. مما يشير إلى أنّ كليهما سيتمكن من الاستمتاع برفقتها أكثر من أي وقت مضى. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

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المصدرماركا - ترجمة وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
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