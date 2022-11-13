تقرير يعود لـ11 سنة.. سبب هجوم علاء مبارك على الغارديان بالتزامن مع قمة المناخ

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وطن– شنّ “علاء مبارك” ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، هجوماً ضارياً على صحيفة الغارديان البريطانية، بسبب تقاريرها عن مؤتمر المناخ المقام في مصر حالياً.

وقال علاء في تغريدة عبر تويتر: “تخرج الجارديان بوجهها القبيح و بتمويلها المشبوه وتاريخ بنشر الأكاذيب منها أكذوبة ال٧٠ مليار الى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا الخ واخيراً أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها ! من الواضح ان نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه”.

تخرج الجارديان بوجهها القبيح و بتمويلها المشبوه وتاريخ بنشر الأكاذيب منها أكذوبة ال٧٠ مليار الى اتهام مصر بعدم الشفافية مع أزمة كورونا الخ .واخيراً أن مصر تستغل مؤتمر المناخ لتنظيف سمعتها ! من الواضح ان نجاح المؤتمر بحضور أبرز زعماء العالم أمر لم تتحمله الجريدة وتمويلها المشبوه. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 12, 2022

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وسببُ هجوم علاء مبارك على الغارديان، يعود إلى أنّ الصحيفة البريطانية كانت قد نشرت تقريراً قبل 11 سنة، عن ثروة عائلة مبارك، نقلت فيه عن عدة خبراء تقديرهم لها بحوالى 70 مليار دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة آنذاك، إلى أنّ مبارك يمتلك أرصدة فى البنوك البريطانية والسويسرية، إلى جانب بعض الممتلكات الخاصة به فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت الغارديان، إنّ ثروة عائلة مبارك بحسب تحليل لخبراء الشرق الأوسط، تتركز أغلبها فى بنوك بريطانيا وسويسرا، كما أنّ جزءاً منها موظف فى صورة عقارات فى كلٍّ من لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، ومناطق باهظة الثمن على ساحل البحر الأحمر.

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وأوضحت أنّه بعد 30 عاماً قضاها مبارك رئيساً، فإنّه حصل على صفقات استثمارية حقّق منها مكاسب تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لافتةً إلى أنّه تمّ أخذ أغلب هذه المكاسب خارج مصر وإيداعها فى حسابات مصرفية سرية أو استثمارها فى منازل وفنادق راقية.

غلق ملف قضية غسيل الأموال

وكان الادّعاء العام الاتحادي في سويسرا، قد قرّر هذا العام، إغلاق ملف يتعلق بالاشتباه في غسل أموال خرجت من مصر، وهي القضية التي تفجرت بعد انتفاضة عام 2011.

وجاء القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل الماضي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته، وفك تجميد أصولهم.

وأصدر مستشار عائلة مبارك في سويسرا “ليونيل هالبرين”، بياناً أعلن فيه براءةَ نجلي مبارك (علاء، وجمال) من كلّ ما وُجّه إليهما من اتهامات في سويسرا، مع التأكيد على شرعية أصول أموالهما.

الغادريان تهاجم قمة المناخ

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت تقريراً عن قمة المناخ في مصر حالياً، قالت فيه، إنّ مصر حجبت مواقع حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية الهامة، خلال قمة المناخ “كوب 27” المنعقدة في شرم الشيخ بمصر.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين قولَهمن إنّهم غير قادرين على زيارة موقع منظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المواقع، التي يحتاجون إليها أثناء محادثات المناخ.

وقال التقرير، إن المشاركين في قمة المناخ “كوب 27″، اكتشفوا بأنّ خدمة الإنترنت داخل المؤتمر تمنع الوصول إلى منظمة هيومان رايتس ووتش العالمية، كما تحظر عدداً آخر من المواقع الإخبارية الهامة التي يحتاجونها للحصول على المعلومات أثناء المحادثات.

وأوضحت، أن قائمة المواقع المحجوبة تشمل منصة المدونين التي اسمها “ميديام”، والمنصة الإخبارية المستقلة الوحيدة في مصر التي اسمها مدى مصر، وموقع قناة الجزيرة القطرية.

وعبّر مراقبون عن خشيتهم من أنْ يكون حجب المواقع في قمة “كوب27″، جزءاً من الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لعزل المفاوضات المناخية المهمة عن قضايا حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة، أن مصر تحاول التحكم بما يتسنى للمشاركين في المؤتمر الاطّلاع عليه حول سجل البلاد الحقوقي، على مدى العقد الماضي في انتهاك حقوق الإنسان، وتقييد القدرة على التعرف على الأوضاع في البلد الذي تجري فيه المباحثات.