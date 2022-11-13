إيمان بوخالفة.. شابة جزائرية تثير تعاطف الآلاف بسبب ما حدث لوجهها!

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وطن– تصدر اسم الشابة الجزائرية، إيمان بوخالفة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار قصتها المؤلمة مع سرطان الجلد.

حالة نادرة

حيث تعاني إيمان بو خالفة التي تنحدر من بلدة العفرون بالبليدة، شمال الجزائر، من مرض جلدي نادر يجعلها تعيش حالة ألم مستمر.

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وذكر تقرير مصور لصحيفة “النهار” الجزائرية، أن إيمان تعاني من حالة نادرة لمرض سرطان الجلد. حيث تغطي الأورام جسدها بشكل كامل، ما يجعلها عاجزة حتى عن النوم بسبب الألم.

وقالت الشابة – وهي ابنة بوخالفة عبد القادر الأستاذ المتقاعد في مادة العلوم الطبيعية- إنها اكتشفت مرضها سنة 2020. وتم متابعة حالتها في مستشفى “مصطفى باشا” بالعاصمة.

4 بروتوكولات بلا فائدة

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وأوضحت إيمان أنها خضعت لـ4 بروتوكولات صحية، منها العلاج الكيمياوي. إلا أن الأطباء، وقعوا لها على عدم وجود دواء لعلاج حالتها بالجزائر.

وتناشد الشابة السلطات لمساعدتها في العلاج بالخارج، لأن الأمر مُكلف مادياً.

وتابعت إيمان: “أقول دائما الحمد لله، أريد أن أعود كما كنت في السابق. العلاج الكيمياوي لم يجدي نفعا، والأطباء أعطوني أملا في الشفاء في حال سفري للعلاج بالخارج”.

تكلفة باهظة

وأكدت إيمان أن تكلفة علاجها جدا باهظة. ولا تستطيع هي أو عائلتها، أن توفر هذا المبلغ، لذلك تدعو السلطات ورجال الأعمال لمساعدتها.

الجدير بالذكر أن سرطان الجلد يتطور بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرَّضة للشمس. بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والعنق والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين في النساء.

ولكن هذا المرض القاتل، قد يتكوَّن أيضًا على مناطق نادرًا ما ترى الشمس مثل كف اليد أو تحت الأظافر أو الأقدام، أو المناطق التناسلية.

غالبًا ما يظهر سرطان الجلد لدى الرجال على الوجه أو جذع الجسم. أما بالنسبة للنساء، فيظهر عادةً في منطقة أسفل الساقين.