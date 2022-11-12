السبت, نوفمبر 12, 2022
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هل كانت دولةً مسيحية؟ اكتشاف دير مسيحي عمره 1400 عام في الإمارات العربية المتحدة

اكتشاف دير مسيحي في الامارات العربية المتحدة

كتب معالي بن عمر
اكتشاف دير مسيحي في الامارات العربية المتحدة watanserb.com
اكتشاف دير مسيحي في الامارات العربية المتحدة
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وطن– اكتشف علماء الآثار ديرًا مسيحيًا عمره 1400 عام، في جزيرة السينية في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 4 نوفمبر الماضي.

وتقع جزيرة السينية شمال دبي قبالةَ ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعود ملكية هذه الجزيرة للعائلة المالكة، التي بدورها تدير دواليب الدولة، والتي قررت حماية ممتلكاتها منذ سنوات طويلة، للسماح لعلماء الآثار بالحفر في الأرض.

وفي الحقيقة، بحسب تقرير لموقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، كان البحث ناجحًا، لأنه في 4 نوفمبر المنقضي، اكتشف الباحثون ديرًا مسيحيًا عمره 1400 عام في الجزيرة.

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دير مسيحي في الامارات
دير مسيحي في الامارات

اكتشاف دير مسيحي في الجزيرة

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، استُخدم هذا الدير بين عامي 534 و656 قبل الميلاد. وفي غرف هذه الموقع التاريخي، اكتشف علماء الآثار خطوط معمودية بالإضافة إلى فرن قديم، يُستخدم بلا شك للخبز، كان في الدير أيضًا كنيسة ذات صحن ومذبح.

كما أنه بجانب المنشأة، تم اكتشاف مبنى آخر يحتوي على أربع غرفٍ واقعة حول فناء صغير، حيث تقول التخمينات، إن هذا المكان ربما كان منزل رئيس الدير أو الأسقف.

بجانب المنشأة، تم اكتشاف مبنى آخر يحتوي على أربع غرفٍ واقعة حول فناء صغير
بجانب المنشأة، تم اكتشاف مبنى آخر يحتوي على أربع غرفٍ واقعة حول فناء صغير

من جهته، قال الباحث “تيموتي باور”: “إنه اكتشاف رائع حقًا”.

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وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف هذا النوع من الأماكن التاريخية في المنطقة. وهذا يثبت أن المسيحيين كانوا يعيشون المنطقة بالفعل قبل انتشار الإسلام. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الاكتشافات التي ترعاها وزارة الثقافة، يمكن أن تزود المؤرخين بمعلومات قيمة عن تاريخ المسيحية في المنطقة.

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المصدرديموتيفاتور_ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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