هل كانت دولةً مسيحية؟ اكتشاف دير مسيحي عمره 1400 عام في الإمارات العربية المتحدة

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وطن– اكتشف علماء الآثار ديرًا مسيحيًا عمره 1400 عام، في جزيرة السينية في الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 4 نوفمبر الماضي.

وتقع جزيرة السينية شمال دبي قبالةَ ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعود ملكية هذه الجزيرة للعائلة المالكة، التي بدورها تدير دواليب الدولة، والتي قررت حماية ممتلكاتها منذ سنوات طويلة، للسماح لعلماء الآثار بالحفر في الأرض.

وفي الحقيقة، بحسب تقرير لموقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، كان البحث ناجحًا، لأنه في 4 نوفمبر المنقضي، اكتشف الباحثون ديرًا مسيحيًا عمره 1400 عام في الجزيرة.

اكتشاف دير مسيحي في الجزيرة

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، استُخدم هذا الدير بين عامي 534 و656 قبل الميلاد. وفي غرف هذه الموقع التاريخي، اكتشف علماء الآثار خطوط معمودية بالإضافة إلى فرن قديم، يُستخدم بلا شك للخبز، كان في الدير أيضًا كنيسة ذات صحن ومذبح.

كما أنه بجانب المنشأة، تم اكتشاف مبنى آخر يحتوي على أربع غرفٍ واقعة حول فناء صغير، حيث تقول التخمينات، إن هذا المكان ربما كان منزل رئيس الدير أو الأسقف.

من جهته، قال الباحث “تيموتي باور”: “إنه اكتشاف رائع حقًا”.

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وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اكتشاف هذا النوع من الأماكن التاريخية في المنطقة. وهذا يثبت أن المسيحيين كانوا يعيشون المنطقة بالفعل قبل انتشار الإسلام. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الاكتشافات التي ترعاها وزارة الثقافة، يمكن أن تزود المؤرخين بمعلومات قيمة عن تاريخ المسيحية في المنطقة.