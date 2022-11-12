نوادل حول العالم يحذّرون من طلب هذه المنتجات في المطاعم

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وطن-هل تعلم أن هناك بعض المنتجات التي يجب ألا تًطلبها في المطاعم أبدًا؟

في الحقيقة، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك العديد من المطاعم حيث يمكنك الاستمتاع بالطعام اللذيذ، ولكن هناك أيضًا مطاعم أخرى حيث تكون جودة الطعام نفسه وطريقة طهيها غير واضحة ومضرّة أحيانًا.

فيما يلي استعرضت الصحيفة، المنتجات التي يجب ألا تطلبها عندما تكون في المطعم.

ما هي أسوأ المنتجات التي يمكنك طلبها في المطاعم؟

الحساء: في معظم الأحيان يكون الحساء مصنعًا أو مجمدًا، وهذا من شأنه أن يجعل الطعام عديم النكهة وغير صحيّ.

السندويشات: أكّد النوادل على أنه إذا طلبت شطيرة في أحد المطاعم، فأنت تدفع نقودًا مقابل شيء يمكنك صنعه بسهولة في المنزل باستخدام القليل من المكونات وبطريقة صحيّة أكثر.

عندما تذهب إلى مطعم، راقب موعد الإغلاق. فإذا كانت عادة عملية إغلاقه على الساعة 23:00 مساءً، وكانت الساعة 22:45 مساءً، فتجنب طلب أطباق تحتاج الوقت، لأنه من المرجح سيقوم العاملن في المطعم على تسخين الخبز والطعام في الميكروويف.

يعد السوشي أحد الأطعمة العصرية في الوقت الحالي، ولكن يجب أن تكون حريصًا جدًا في المطعم الذي تتناوله فيه. تجنب الأماكن الفارغة، وكذلك أيام الأحد أو الاثنين. يجب أن يكون السوشي طازجًا وإلا فقد تصاب بالتسمم الغذائي.

وماذا عن جراد البحر أو المأكولات البحرية؟ لا تطلب جراد البحر أو المأكولات البحرية من مطعم لست معتادًا على أكلها فيه. ينبغي أن تكون متأكدًا من أن المأكولات البحرية ذات جودة عالية. وبشكل عام من الأفضل تجنب طلب هذا المنتج.