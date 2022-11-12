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نوادل حول العالم يحذّرون من طلب هذه المنتجات في المطاعم

"جراد البحر من المنجات التي يجب ألا تُطلبها من المطاعم".

كتب معالي بن عمر
المطاعم watanserb.com
المطاعم
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وطن-هل تعلم أن هناك بعض المنتجات التي يجب ألا تًطلبها في المطاعم أبدًا؟

في الحقيقة، بحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك العديد من المطاعم حيث يمكنك الاستمتاع بالطعام اللذيذ، ولكن هناك أيضًا مطاعم أخرى حيث تكون جودة الطعام نفسه وطريقة طهيها غير واضحة ومضرّة أحيانًا.

فيما يلي استعرضت الصحيفة، المنتجات التي يجب ألا تطلبها عندما تكون في المطعم.

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ما هي أسوأ المنتجات التي يمكنك طلبها في المطاعم؟

  • الحساء: في معظم الأحيان يكون الحساء مصنعًا أو مجمدًا، وهذا من شأنه أن يجعل الطعام عديم النكهة وغير صحيّ.
هناك مطاعم أخرى حيث تكون جودة الطعام نفسه وطريقة طهيها غير واضحةو مضرّة أحيانًا.
هناك مطاعم أخرى حيث تكون جودة الطعام نفسه وطريقة طهيها غير واضحةو مضرّة أحيانًا.
  • السندويشات: أكّد النوادل على أنه إذا طلبت شطيرة في أحد المطاعم، فأنت تدفع نقودًا مقابل شيء يمكنك صنعه بسهولة في المنزل باستخدام القليل من المكونات وبطريقة صحيّة أكثر.
  • عندما تذهب إلى مطعم، راقب موعد الإغلاق. فإذا كانت عادة عملية إغلاقه على الساعة 23:00 مساءً، وكانت الساعة 22:45 مساءً، فتجنب طلب أطباق تحتاج الوقت، لأنه من المرجح سيقوم العاملن في المطعم على تسخين الخبز والطعام في الميكروويف.
  • يعد السوشي أحد الأطعمة العصرية في الوقت الحالي، ولكن يجب أن تكون حريصًا جدًا في المطعم الذي تتناوله فيه. تجنب الأماكن الفارغة، وكذلك أيام الأحد أو الاثنين. يجب أن يكون السوشي طازجًا وإلا فقد تصاب بالتسمم الغذائي.
  • وماذا عن جراد  البحر أو المأكولات البحرية؟ لا تطلب جراد البحر أو المأكولات البحرية من مطعم لست معتادًا على أكلها فيه. ينبغي أن تكون متأكدًا من أن المأكولات البحرية ذات جودة عالية. وبشكل عام من الأفضل تجنب طلب هذا المنتج.
طبق جراد البحر
طبق جراد البحر
  • عندما يتم شراء بلح البحر طازجًا، فإن تنظيفه يعد مهمة معقدة للغاية، حيث تستغرق بعض الوقت. ناهيك بأن بعض المطاعم لا تنظف بلح البحر بشكل صحيح، وقد يكون ذلك مشكلة.
  • وأخيرًا، تجنب طلب المشروبات بالثلج قدر الإمكان لأنه وفقًا للنادل، فإن آلة صنع الثلج لا يتم تنظيفها في المطاعم.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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