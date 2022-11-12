السبت, نوفمبر 12, 2022
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رياضة

نجل أسطورة ليفربول جيرارد يلتقط صورة مع محمد صلاح (صور)

ليفربول يستعيد توازنه بفوز ساحق على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
صورة نجل أسطورة ليفربول مع محمد صلاح watanserb.com
صورة نجل أسطورة ليفربول مع محمد صلاح
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وطن- التقط نجل أسطورة ليفربول الإنجليزي ومدرب أستون فيلا السابق، ستيفن جيرارد، السبت، صورة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، عقب المباراة الماضية أمام نظيره ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صور نجل أسطورة ليفربول مع محمد صلاح

ونشر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، صورة نجله الأشقر مع المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام).

وكان الإنجليزي جيرارد، قد اصطحب نجله لمشاهدة المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون، السبت، على ميدان ملعب (الآنفيلد).

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مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

وحقق فريق ليفربول الفوز الثاني على التوالي بعد أسوء بداية له هذا الموسم على صعيد النتائج، أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما وافتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغائب عن تشكيلة منتخب السيلسياو المشاركة في كأس العالم 2022، في الدقيقة ال6.

وأدرك فرق ساوثهامبتون هدف التعادل في الدقيقة ال9 عن طريق اللاعب تشي آدامز، كما وعاد فريق الريدز ليسجل هدفي التقدم في المباراة عن طريق الأورغواياني داروين نونيز في الدقيقة ال21 وال42.

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض ليفربول على منافسه ساوثهامبتون على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس ساوثهامبتون إلى 9 تسديدات، كما واستحوذ الفريق على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 40%.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول (الريدز) رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وتجمد الفريق الخاسر ساوثهامبتون عند النقطة ال12 في المركز ال19 ما قبل الأخير في جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ستيفن جيرارد + صفحة ليفربول + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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