نجل أسطورة ليفربول جيرارد يلتقط صورة مع محمد صلاح (صور)

- Advertisement -

وطن- التقط نجل أسطورة ليفربول الإنجليزي ومدرب أستون فيلا السابق، ستيفن جيرارد، السبت، صورة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، عقب المباراة الماضية أمام نظيره ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، صورة نجله الأشقر مع المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام).

وكان الإنجليزي جيرارد، قد اصطحب نجله لمشاهدة المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون، السبت، على ميدان ملعب (الآنفيلد).

- Advertisement -

وحقق فريق ليفربول الفوز الثاني على التوالي بعد أسوء بداية له هذا الموسم على صعيد النتائج، أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، بنتيجة 3-1، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- Advertisement -

كما وافتتح البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغائب عن تشكيلة منتخب السيلسياو المشاركة في كأس العالم 2022، في الدقيقة ال6.

وأدرك فرق ساوثهامبتون هدف التعادل في الدقيقة ال9 عن طريق اللاعب تشي آدامز، كما وعاد فريق الريدز ليسجل هدفي التقدم في المباراة عن طريق الأورغواياني داروين نونيز في الدقيقة ال21 وال42.

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض ليفربول على منافسه ساوثهامبتون على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس ساوثهامبتون إلى 9 تسديدات، كما واستحوذ الفريق على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 40%.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول (الريدز) رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

The Gunners are spending Christmas at the top of the #PL table 👏 pic.twitter.com/CLQXIxXJYW

— Premier League (@premierleague) November 12, 2022