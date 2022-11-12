من وراء ستار.. محمد بن زايد يحرض مجددا ضد قطر قبيل كأس العالم

وطن- في تحريض إماراتي ـ شبه رسمي ـ جديد ضد قطر، خرج المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، المقرب جدا من رئيس الإمارات وحاكم أبوظبي محمد بن زايد، يشكك في قدرة الدوحة على تنظيم بطولة كأس العالم قبل أيام قليلة تفصلنا عن بدايتها هناك.

حمد المزروعي يشكك بقدرة قطر على تنظيم المونديال

“المزروعي” استفز القطريين والعرب بنشره تغريدة زعم فيها عدم قدرة قطر على تنظيم البطولة الأكبر في العالم.

وكتب بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه:”اعتقد قطر ليست جاهزة لاستضافة مونديال 2022.”

اعتقد قطر ليست جاهزة لاستضافة مونديال 2022 … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 12, 2022

التغريدة التي أثارت جدلا واسعا وعرضت المزروعي لهجوم كبير، وسط استنكار لصمت القيادة الإماراتية على مثل هذه التجاوزات في حق قطر من داخل الإمارات ومن قبل شخص محسوب على الرئيس الإماراتي نفسه.

وذهب آخرون إلى القول بأن محمد بن زايد نفسه، هو من يحرض على قطر “من وراء ستار” حسب وصفهم.

موضحين أن ترك حمد المزروعي يهاجم قطر ليل نهار ويشوهها، دون تحرك من القيادة أو السلطات هناك ضده، يؤكد إقرار القيادة الإماراتية لهذه الأفعال والموافقة عليها.

ومن المعروف أن السلطات الإماراتية تحكم البلاد بالحديد والنار، ولا يمكن لأحد توجيه حرف انتقاد للقيادة أو رؤوس الدولة “ومعتقلي الرأي” هناك خير دليل.

وبناء على ذلك يعيش الجميع هناك (مواطنين ووافدين) بحذر شديد ويحرصون على عدم كتابة أي شيء يخص أمور السياسة، قد يعرضهم للخطر.

إلا أن “المزروعي” وحتى بعد المصالحة الخليجية واتفاق العلا، لا يزال يهاجم قطر ويتطاول على قيادتها من داخل هذه الإمارة البوليسية (أبوظبي) وهو ما يشير إلى موافقة حاكمها وإقراره لما يفعله حمد.

ويبدو أنه يحظى بحصانة لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات رغم ما يثيره من انتقادات هائلة داخل الدولة وفي محيطها الخليجي ما يثير التساؤلات دائما عن مكانة الرجل.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء، وتساءل ناشط فر رده عليه مستنكرا:”إثارة الجدل ! انا كاماراتي ؟! ماذا استفيد من هالمواضيع ؟! قرية الفيفا للجماهير في دبي وعدد الرحلات اليومية تخطى 80 رحلة.”

ورد عليه آخر ساخرا:”عطو (ريكي) مجال ينفس فيه عن (القهر) حتى لا تنفجر شرايينه من الغيظ.. مرحباً بالجميع في دوحة الجميع”.

عطو ( ريكي ) مجال … ينفس

عن ( القهر ) حتى لاتنفجر شرايينه من الغيظ

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مرحباً بالجميع في دوحة الجميع pic.twitter.com/hqxltSKS0f — مــطــبـــات (@NORra_qtr) November 12, 2022

وخاطبه ناشط من سلطنة عمان:”لا تعتقد ولا شيء.. قطر جاهزة وأكثر من الجاهزة ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.”

بوق ابن زايد المتصهين ينشر الفتنة بين العرب

ويشار إلى أنه دائما ما يثير المغرد الإماراتي حمد المزروعي المقرب من محمد بن زايد، الجدل عبر تغريداته التي يتعمد فيها إثارة البلبلة وزرع الفتنة بين شعوب المنطقة.

المنحط الجربوع الإماراتي حمد المزروعي

#عربان_ولكن_من_يهود_يرضعون🐏 pic.twitter.com/Mh3KIaKybC — البحر الساكن 𓂆 (@aboDnyal1) March 20, 2022

المزروعي، قام بزيارة مفاجئة لإسرائيل أواخر مارس، الماضي ونشر صورا له من داخل تل أبيب، فيما لم يعرف سبب تلك الزيارة حتى الآن، ويصفه ناشطون بأنه “لسان ابن زايد على تويتر”.

ويشار إلى أنه سبق لحمد المزروعي أن زار إسرائيل في العام 2020 بعد اتفاقية التطبيع مع الإمارات.

ووقتها نشر المغرد الإماراتي البذيء، صورة أثارت جدلا واسعا وكشفت عن زيارته لإسرائيل.

حمد المزروعي 🇦🇪 في مطار دافيد بن جوريون 🇮🇱🕎📍الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين https://t.co/qX1uv8lGMo — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 17, 2020

كما سبق أن نشر، صورة تجمعه بسفير إسرائيل في الإمارات إيتان نائيه، ووصفه بأنه “من أروع الأشخاص اللي تلتقيهم في حياتك محب لـ بلاده وعاشق للامارات.”

من اروع الاشخاص اللي تلتقيهم في حياتك محب لـ بلاده وعاشق للامارات سعادة سفير دولة اسرائيل في ابوظبي شكرا على العشاء …@AmbassadorNaeh pic.twitter.com/Ht27eH3UfH — حمد المزروعي (@uae_3G) February 2, 2021

وأوائل نوفمبر الجاري أيضا، عبّرَ المزروعي، عن حقده الكبير من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، وذلك قبل أسبوعين فقط من انطلاق الحدث.

وقال المزروعي في تغريدة يلمّح فيها إلى دولة قطر واستضافتها للمونديال: “15 يوم تفصلنا على التخبط وعدم الخبرة”.

15 يوم تفصلنا على التخبط وعدم الخبره … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 5, 2022

تغريدة المزروعي آنذاك جعلته يتعرضُ لسيلٍ من الانتقادات، من قبل النشطاء المغردين على موقع تويتر.