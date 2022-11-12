السبت, نوفمبر 12, 2022
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الهدهد

مقتل العشرات في حادث انقلاب باص في ترعة بمحافظة الدقهلية بمصر (شاهد)

أصيب في الحادثة 24 آخرين

كتب سالم حنفي
سقوط باص في ترعة بالدقهلية watanserb.com
وفاة 21 شخصا وإصابة العشرات في حادث سقوط باص في ترعة بالدقهلية
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وطن– في حادثة مفجعة، توفي 21 شخصاً، فيما أصيب 24 آخرون، في حادثة سقوط ميني باص في ترعة، بمحافظة الدقهلية في مصر.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن المتوفَّينَ قضَوا عقب انقلاب الميني باص في ترعة بالقرب من نشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية، وذلك على طريق أجا-المنصورة.

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ووثق مقطع فديو لحظةَ إخراج جثمان طفلة من مياه الترعة قضت نتيجة الغرق، عقب سقوط الميني باص.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقّى اللواء “مروان حبيب”، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية اللواء “محمد عبد الهادي”، يُفيد بانقلاب ميني باص في إحدى الترع التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ووقوع غرقى ومصابين.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم رفع الميني باص، وجاري انتشال الضحايا والمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى أجا، وجاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لضحايا حادث أتوبيس الدقهلية، بواقع 25 ألف جنيه لكل متوفّى، ترتفع إلى 50 ألف جنيه إذا كان رب أسرة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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