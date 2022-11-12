مقتل العشرات في حادث انقلاب باص في ترعة بمحافظة الدقهلية بمصر (شاهد)

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وطن– في حادثة مفجعة، توفي 21 شخصاً، فيما أصيب 24 آخرون، في حادثة سقوط ميني باص في ترعة، بمحافظة الدقهلية في مصر.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن المتوفَّينَ قضَوا عقب انقلاب الميني باص في ترعة بالقرب من نشأة عبد النبي التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية، وذلك على طريق أجا-المنصورة.

سقوط أتوبيس ممتلئ بالركاب في ترعة الرياح بالدقهلية والأهالي يحاولون انتشاله pic.twitter.com/pxKan0qnzz — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 12, 2022

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ووثق مقطع فديو لحظةَ إخراج جثمان طفلة من مياه الترعة قضت نتيجة الغرق، عقب سقوط الميني باص.

لحظة انتشال أهالي #أجا جثمان طفلة في حادثة انقلاب حافلة ركاب في #ترعة_الرياح التوفيقي في محافظة #الدقهلية والتي أسفرت عن مصرع 19 شخصا وإصابة 24 آخرين حتى الآن pic.twitter.com/x7jkd37b9l — تغطية (@coveragetheard) November 12, 2022

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقّى اللواء “مروان حبيب”، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية اللواء “محمد عبد الهادي”، يُفيد بانقلاب ميني باص في إحدى الترع التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ووقوع غرقى ومصابين.

وفاة 16 شخصا وإصابة 17 آخرين إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية #مصر.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/EImRmSwAUq — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 12, 2022

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وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف، وتم رفع الميني باص، وجاري انتشال الضحايا والمصابين، ومن ثم نقلهم إلى مستشفى أجا، وجاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

من جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لضحايا حادث أتوبيس الدقهلية، بواقع 25 ألف جنيه لكل متوفّى، ترتفع إلى 50 ألف جنيه إذا كان رب أسرة، و5 آلاف جنيه لكل مصاب.