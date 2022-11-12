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متعب بن عبدالله يتحدث عن تعزية “ابن سلمان” له بوفاة والدته..ماذا قال؟ (شاهد)

محمد بن سلمان اصطحب معه نجله الأمير سلمان

كتب سالم حنفي
محمد بن سلمان يعزي في وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله watanserb.com
محمد بن سلمان يعزي في وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو لوزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبدالله، وهو يتحدث عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان له، لتعزيته في وفاة والدته منيرة بنت محمد العطيشان.

وبحسب الفيديو المتداوَل، فقد أشاد متعب بن عبدالله بزيارة “ابن سلمان” له، رغم احتجازه له في وقت سابق، وعزله من مناصبه، وتجريده من أمواله.

وقال الأمير “متعب” معلّقاً على الزيارة، ومتحدّثاً لعدد من الأمراء الذين كانوا في المجلس: “الأمير محمد زارنا اليوم وما قصر الله يجزاه خير”.

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وأضاف قائلاً: “الحمدلله رب العالمين، هذا يسعدنا ويسعد الناس كلها من محبينا”.

وكان الناشطون قد تداولوا أمس، الجمعة، صورةً لـ”ابن سلمان” وهو في مجلس ابن عمه الأمير متعب بن عبدالله أثناء تعزيته إياه، على الرغم مما فعله به من تنكيل.

الهدف من هذه الزيارة

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وكان لافتاً أن “ابن سلمان” اصطحب معه نجله الأمير “سلمان بن محمد بن سلمان”، خلال تعزيته للأمير متعب.

محمد بن سلمان ونجله في تعزيه الأمير متعب بن عبدالله

وظهر الأمير متعب -والتي راجت أنباء عن اعتقاله، وتعريضه للتعذيب- بصحّة جيّدة، ومُبتسماً إلى جانب الأمير بن سلمان.

ويعتقد البعض أنّ هذا الظُهور يريد به “ابن سلمان” من خلاله، بأنه يحظى بكامل التأييد من جميع أفراد عائلته الحاكمة، وحتى من الذين يروّج بأنهم يُشَكّلون خُطورةً، أو كانوا، على وصوله للعرش السعودي.

أمر ملكي بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله من مناصبه

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بإعفاء الأمير متعب من مناصبه التي كان يشغلها كوزير للحرس الوطني السعودي، وعضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة.

وعقب إعفائه، تمّ اعتقاله في اليوم نفسه مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين، بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، دون الإعلان رسمياً عن أي تفاصيل أخرى.

وفاة منيرة بنت محمد العطيشان

وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بياناً، أعلنَ فيه وفاة “منيرة بنت محمد بن عبد الله العطيشان”، والدة الأمير “متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”، وأرملة الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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