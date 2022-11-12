لورين عيسى على سرير بملابس فاضحة على مقربة من الحرم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة، عقب مقطع فيديو مثير بثته الإعلامية السورية لورين عيسى من فوق أحد الجبال المطلة على الحرم المكي.

لورين عيسى بملابس النوم قرب الحرم المكي

وعبر حسابها الرسمي بسناب شات، نشرت لورين عيسى الفيديو الذي رصدته (وطن)، وأظهرها وهي نائمة على سرير تخييم فوق أحد الجبال المطلة مباشرة على الحرم.

وكانت الإعلامية السورية المثيرة للجدل تستعرض لحظات استيقاظها من النوم عبر الفيديو، والمرافقة لأذان الفجر بالمسجد الحرام.

- Advertisement -

لورين السورية من أصل كردي، ظهرت ترتدي ملابس مكشوفة وشعرها أيضا مكشوف، فيما كانت تسلط الكاميرا على وجهها وفي الخلفية الحرم المكي والكعبة مع صوت آذان الفجر.

وخاطبت لورين متابعيها وهي تستعرض:”يا صباح الخير تجرمة جميلة ومرة استمتعت كتير”، وبعدها ظهرت تتناول القهوة والفطور في نفس المكان.

- Advertisement -

وبعدها ظهرت في مشهد تال داخل سيارتها، وهي ترتدي الحجاب وغطت شعرها.

وعلقت على المقطع بقولها:”اعتذر منكم ما قدرت افتح لايف على التيك توك، أحس بمكة أيرد أختلي مع نفسي، آسفة وابشروا بالعوض اليوم لو الله أراد.. أحببكم.”

حسبي الله ونعم الوكيل من بطش ال سعود..

هذا الحرم المكي أقدس بقعة على الكرة الارضية أصبح في عهد #محمد_بن_سلمان مستهدفا بالإساءة والإهانة.#السعودية pic.twitter.com/kuM2Mbtpqv — منال الدليمي (@manal_d_) November 12, 2022

غضب على مواقع التواصل

وتسبب هذا المقطع في موجة جدل وغضب واسعين على مواقع التواصل، واعتبر النشطاء ما حدث إهانة للمقدسات وأمر غير لائق.

وفي هذا السياق غردت منال الدليمي: “حسبي الله ونعم الوكيل من بطش ال سعود.. هذا الحرم المكي أقدس بقعة على الكرة الارضية أصبح في عهد محمد بن سلمان مستهدفا بالإساءة والإهانة.”

لورين عيسى الكرديه مااحترمت حرمة الحرمين الشريفين ؟!!! مافي ذوق عام اتمنى تتم محاسبتها هذا استهتار pic.twitter.com/mx7aOaFQky — ﺷـﺪں #الصحفيه (@4SHDN) November 10, 2022

وكتبت “شدن”:”لورين عيسى الكردية ما احترمت حرمة الحرمين الشريفين؟! ما في ذوق عام. أتمنى تتم محاسبتها هذا استهتار.”

فيما أكد محمد بن غالب البقمي، أن لورين عيسى تثير الجدل منذ مدة بتصرفاتها الخارجة، وأن الكثير من الشكاوى قدمت ضدها عبر مواقع التواصل منذ عامين ولكن حتى الآن لا يوجد أي استجابة بشأن هذه الشكاوى.

وقالت مغردة باسم “شروق”:”من أمن العقوبة ساء الأدب.”

الانفتاح في عهد محمد بن سلمان

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة شهدت السعودية تطورات غير مسبوقة على مستوى الانفتاح هناك، حيث بات النساء هناك مسموح لهم بدخول أي مكان وارتداء أي زي، على خلاف العقود السابقة في المملكة.

حيث كان يفرض على المرأة زي بمواصفات محددة، وكان لا يسمح لها بدخول بعض الأمكان العامة ولا ملاعب الكرة، كما كانت المرأة ممنوعة من القيادة في السعودية.

وتم إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي ظلت لعقود تراقب تصرفات السعوديين في الشوارع وتعاقب من يخالف التعليمات المستمدة من الشريعة فيما يخص الملبس والتصرفات.

وتم استبدال هذه العيئة بهيئة الترفيه التي يترأسها حاليا تركي آل الشيخ، وينظم عبرها حفلات راقصة وغنائية واستعراضات كانت من التابوهات المحرمة قديما والغير مسموح بها البتة.

وباتت السعودية الآن مركز جذب للمطربين والمطربات والفنانين والفنانات، وكذلك حفلات الرقص والاستعراضات الأخرى، نظرا للدعم السخي والمبالغ التي تصرف على هذه الفاعليات.

ويتهم ابن سلمان من قبل العديد من المنظمات الحقوقية، بأنه ينتهج هذه السياسية “الانفتاح المزعوم” لإلهاء الشعب أولا وللتغطية على جرائمه وسجله القمي كذلك، وما حادث اغتيال جمال خاشقجي وتقطيعه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول ببعيد.