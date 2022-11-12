لا تحمل المفاجآت .. تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

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وطن- أعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الجمعة، عن قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين المُشارِكة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وجاء على رأس قائمة منتخب الأجنتين (راقصي التانغو)، الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى جانب تواجد زميله باولو ديبالا في القائمة، رغم إصابته في الأونة الأخيرة مع فريق روما الإيطالي، وغيابه عن الملاعب.

تشكيلة الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين الرسمية المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، كما يلي:

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حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي، فرانكو أرماني.

دفاع التشكيلة: غونسالو مونتييل، ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمان بيسيلا، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو، خوان فويث، بيزيلا.

#Qatar2022 Nuestro entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la @FIFAWorldCup. ¡Con ustedes los elegidos! 🤜🏼🤛🏼😁#TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/qUeY2uygVv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

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خط الوسط: لياندروباريديس، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك ليستر، أليخاندرو غوميز، إنسو فرنانديز، إسيكييل بالاسيوس، جايدو رودريغيز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا، خوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، آنخل كوريا.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، المرشّح للذهاب بعيداً في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في المجموعة الثالثة برفقة بولندا والسعودية والمكسيك.

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪 Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

كما وسيلتقي الأرجنتين في أولى مبارياته في مونديال كأس العالم 2022، أمام نظيره السعودية، الثلاثاء، على ملعب (استاد لوسيل)، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وسيواجه في المواجهة الثانية القوية أمام المكسيك، بينما ستكون المواجهة الختامية لمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 أمام بولندا.

وكان منتخب الأرجنتين قد تُوّج بنسخة مونديال كأس العالم في تاريخ مسيرته، في عامي 1978 و1986، كما ولم يتلقَّ أيَّ هزيمة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سكالوني، في 35 مباراة دولية ماضية.