السبت, نوفمبر 12, 2022
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رياضة

لا تحمل المفاجآت .. تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ليونيل ميسي يقود قائمة منتخب الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- أعلن المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الجمعة، عن قائمة تشكيلة منتخب الأرجنتين المُشارِكة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وجاء على رأس قائمة منتخب الأجنتين (راقصي التانغو)، الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى جانب تواجد زميله باولو ديبالا في القائمة، رغم إصابته في الأونة الأخيرة مع فريق روما الإيطالي، وغيابه عن الملاعب.

تشكيلة الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2022

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين الرسمية المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر، بقرار من المدرب ليونيل سكالوني، كما يلي:

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حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي، فرانكو أرماني.

دفاع التشكيلة: غونسالو مونتييل، ماركوس أكونيا، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، جيرمان بيسيلا، نيكولاس أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، نيكولاس تاليافيكو، خوان فويث، بيزيلا.

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خط الوسط: لياندروباريديس، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك ليستر، أليخاندرو غوميز، إنسو فرنانديز، إسيكييل بالاسيوس، جايدو رودريغيز.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، آنخل دي ماريا، خوليان ألفاريز، نيكولاس غونزاليس، آنخل كوريا.

مجموعة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، المرشّح للذهاب بعيداً في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في المجموعة الثالثة برفقة بولندا والسعودية والمكسيك.

كما وسيلتقي الأرجنتين في أولى مبارياته في مونديال كأس العالم 2022، أمام نظيره السعودية، الثلاثاء، على ملعب (استاد لوسيل)، في ال22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما وسيواجه في المواجهة الثانية القوية أمام المكسيك، بينما ستكون المواجهة الختامية لمنافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 أمام بولندا.

وكان منتخب الأرجنتين قد تُوّج بنسخة مونديال كأس العالم في تاريخ مسيرته، في عامي 1978 و1986، كما ولم يتلقَّ أيَّ هزيمة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سكالوني، في 35 مباراة دولية ماضية.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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