في قمة المناخ .. إطلالة ساخنة لناشطة بجانب الأمين العام للأمم المتحدة تثير ضجة! (صور)

وطن – أثارت صوفيا كياني الناشطة المناخية الأمريكية “أصغر مستشارة للأمم المتحدة”، الجدل بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت فيها خلال مشركتها وحضورها قمة المناخ COP27 في مصر.

ناشطة مناخية بملابس جريئة في قمة المناخ

وحضرت صوفيا كياني، البالغة من العمر 20 عامًا، قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مصر، حيث التقت مع شخصيات سياسية بارزة في العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشاركت طالبة جامعة ستانفورد، مجموعة من التغريدات والصور في الاجتماع العالمي.

في إحداها، كتبت: “عمري 20 عامًا وأنا أصغر شخص على الإطلاق أصبح مستشارًا رسميًا للأمم المتحدة! الجيل Z أخيرًا على طاولة صنع القرار.”

لكن الكثير من الناس تجاهلوا فحوى التغريدة، وركزوا على التنورة القصيرة الزرقاء التي ظهرت بها.وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة

We need more youth activists at #cop27 pic.twitter.com/XypDhaIcp6 — Sophia Kianni is at COP27 (@SophiaKianni) November 11, 2022

I’m the youngest ever United Nations climate advisor Follow along with me at #COP27 in Egypt! pic.twitter.com/lbjx9fF0Kh — Sophia Kianni is at COP27 (@SophiaKianni) November 11, 2022

دفع هذا كياني إلى التغريد لاحقًا إلى جانب صورة لها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قائلة: “يمكنك أن تكون مستشارًا لرئيس الأمم المتحدة وما زلت ترتدي زيًا لطيفًا!”.

وكتب أحدهم في تغريدة: “سيكون من المفيد لك أن ترتدي ملابس أكثر احتشامًا. أنطونيو لا تركز”.

With the first ever #COP27 youth envoy @omniaelomrani1 💙 pic.twitter.com/xoT9pqubbK — Sophia Kianni is at COP27 (@SophiaKianni) November 11, 2022

لكن البعض دافعوا عن “كاني”، حيث كتبت امرأة: “لكل شخص يدلي بتعليقات عنها … يمكنها ارتداء ما تريد”.