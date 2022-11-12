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في قمة المناخ .. إطلالة ساخنة لناشطة بجانب الأمين العام للأمم المتحدة تثير ضجة! (صور)

حثها متابعون على أن تكون أكثر احتشاماً ...

كتب شيراز ماضي
في قمة المناخ .. إطلالة ساخنة للناشطة صوفيا كياني بجانب الأمين العام للأمم المتحدة watanserb.com
الناشطة صوفيا كياني بجانب الأمين العام للأمم المتحدة
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وطن – أثارت صوفيا كياني الناشطة المناخية الأمريكية “أصغر مستشارة للأمم المتحدة”، الجدل بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت فيها خلال مشركتها وحضورها قمة المناخ COP27 في مصر.

ناشطة مناخية بملابس جريئة في قمة المناخ

وحضرت صوفيا كياني، البالغة من العمر 20 عامًا، قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في مصر، حيث التقت مع شخصيات سياسية بارزة في العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشاركت طالبة جامعة ستانفورد، مجموعة من التغريدات والصور في الاجتماع العالمي.

صوفيا كياني - الناشطة المناخية الأمريكية
صوفيا كياني – الناشطة المناخية الأمريكية
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في إحداها، كتبت: “عمري 20 عامًا وأنا أصغر شخص على الإطلاق أصبح مستشارًا رسميًا للأمم المتحدة! الجيل Z أخيرًا على طاولة صنع القرار.”

لكن الكثير من الناس تجاهلوا فحوى التغريدة، وركزوا على التنورة القصيرة الزرقاء التي ظهرت بها.وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة

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دفع هذا كياني إلى التغريد لاحقًا إلى جانب صورة لها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قائلة: “يمكنك أن تكون مستشارًا لرئيس الأمم المتحدة وما زلت ترتدي زيًا لطيفًا!”.

صوفيا كياني والأمين العام للأمم المتحدة في قمة المناخ بمصر
صوفيا كياني والأمين العام للأمم المتحدة في قمة المناخ بمصر

وكتب أحدهم في تغريدة: “سيكون من المفيد لك أن ترتدي ملابس أكثر احتشامًا. أنطونيو لا تركز”.

لكن البعض دافعوا عن “كاني”، حيث كتبت امرأة: “لكل شخص يدلي بتعليقات عنها … يمكنها ارتداء ما تريد”.

 

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A post shared by Sophia Kianni (@sophiakianni)

 

المصدرديلي سترا - انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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