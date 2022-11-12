عماني يتباهى بما فعله على الطريق.. وثق ذلك بالفيديو والنهاية صدمته

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وطن- ضبطت “شرطة عُمان السلطانية”، سائقاً متهوراً بعد تداول مقطع فيديو لـه وهو يقوم باستعراضات خطرة لمركبته معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر

ونشرت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان على حسابها الخاص في “تويتر”، أنه تم ضبض السائق بعد تداول مقطع فيديو له يقوم فيه بالاستعراض بمركبته.

وبهذا الفعل عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو سلوك مرفوض، ومخالفة يعاقب عليها قانون المرور، بحسب البيان.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها ضبطت السائق والمركبة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وأهابت شرطة عُمان السلطانية بالجميع، ضرورة التقيّد بقواعد وأنظمة المرور، وجعل الطُرق أكثر أمنًا لمستخدميها.

بعد تداول مقطع فيديو لـ"سائق يقوم بالاستعراض بمركبة" معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو سلوك مرفوض، ومخالفة يعاقب عليها قانون المرور.. عليه تم ضبط "السائق والمركبة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/CcSscUnwFH — الإدارة العامة للمرور (@RopTraffic) November 12, 2022

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وأظهر مقطع فديو التقط ليلاً سيارة يقوم صاحبها بقيادتها برعونة والتفحيط بها –بحسب التعبير الخليجي حيث يرجعها إلى الخلف ويسرع بها إلى الأمام ثم يستدير بسرعة ليعيد الحركة ذاتها أمام تجمعات سكانية.

تشديد الإجراءات

وتفاعل عمانيون مع خبر ضبط السائق المتهور مطالبين بتشديد الإجراءات بحق كل من يهدد سلامة الناس ومحاسبته.

وفي هذا السياق علق مغرد:”هذا درس لكل من يستعرض وسط البيوت.”

وأضاف :”اطلب من كل مواطن أن يقدم بلاغاً في أسرع وقت إذ حدث مثل هذا التصرف أمامه”.

جزاكم الله خير. وهذا درس لكل من يستعرض وسط البيوت. واطلب من كل مواطن ان يقدم بلاغ في أسرع وقت إذ صار بمثل هذي الفعل أمامه.. الله يحفظ الجميع pic.twitter.com/eo7w9H4IjT — مواطن (@BD029116744) November 12, 2022

وأثنى صاحب حساب” عُمان المجد” على شرطة عمان السلطانية لجهودها الطيبة في مكافحة التفحيط الذي يسبب الازعاج “وتخريب الطرق وخطر السلامة التي قد تؤدي للهلاك”، متمنياً كما قال “تشديد القانون بقوة بحيث يكون مصادرة المركبة مباشرة والسجن والغرامة ودفع قيمة الشارع كونه سبب تخريب للمرافق العامة”.

كل الشكر لشرطة عمان السلطانية على جهودها الطيبة في مكافحة التفحيط الذي يسبب الازعاج وتخريب الطرق وخطر السلامة التي قد تؤدي للهلاك وهذا الفعل خطير واتمنى تشديد القانون بقوة بحيث يكون مصادرة المركبة مباشرة والسجن والغرامة ودفع قيمة الشارع كونه سبب تخريب للمرافق العامة وهذه جريمة — عُمان ⚔️ المجد (@omanfort) November 12, 2022

وفي السياق ذاته عقّب “علوي” :”استهتار واضح بانظمة المرور..وتعريض النفس للخطر العقوبة رادع له ولغيره.

قانون المرور العماني

ويشار إلى أن قانون المرور العُماني، يصنف التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

وتصل عقوبة التفحيط إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة.

وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.