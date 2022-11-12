السبت, نوفمبر 12, 2022
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عماني يتباهى بما فعله على الطريق.. وثق ذلك بالفيديو والنهاية صدمته

يصنف قانون المرور العُماني التفحيط كفعل مجرم

كتب خالد الأحمد
عماني يتباهى على الطريق watanserb.com
عماني يتباهى على الطريق
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وطن- ضبطت “شرطة عُمان السلطانية”، سائقاً متهوراً بعد تداول مقطع فيديو لـه وهو يقوم باستعراضات خطرة لمركبته معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر

ونشرت الإدارة العامة للمرور في سلطنة عمان على حسابها الخاص في “تويتر”، أنه تم ضبض السائق بعد تداول مقطع فيديو له يقوم فيه بالاستعراض بمركبته.

وبهذا الفعل عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو سلوك مرفوض، ومخالفة يعاقب عليها قانون المرور، بحسب البيان.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها ضبطت السائق والمركبة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

وأهابت شرطة عُمان السلطانية بالجميع، ضرورة التقيّد بقواعد وأنظمة المرور، وجعل الطُرق أكثر أمنًا لمستخدميها.

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وأظهر مقطع فديو التقط ليلاً سيارة يقوم صاحبها بقيادتها برعونة والتفحيط بها –بحسب التعبير الخليجي حيث يرجعها إلى الخلف ويسرع بها إلى الأمام ثم يستدير بسرعة ليعيد الحركة ذاتها أمام تجمعات سكانية.

تشديد الإجراءات

وتفاعل عمانيون مع خبر ضبط السائق المتهور مطالبين بتشديد الإجراءات بحق كل من يهدد سلامة الناس ومحاسبته.

وفي هذا السياق علق مغرد:”هذا درس لكل من يستعرض وسط البيوت.”

وأضاف :”اطلب من كل مواطن أن يقدم بلاغاً في أسرع وقت إذ حدث مثل هذا التصرف أمامه”.

وأثنى صاحب حساب” عُمان المجد” على شرطة عمان السلطانية لجهودها الطيبة في مكافحة التفحيط الذي يسبب الازعاج “وتخريب الطرق وخطر السلامة التي قد تؤدي للهلاك”، متمنياً كما قال “تشديد القانون بقوة بحيث يكون مصادرة المركبة مباشرة والسجن والغرامة ودفع قيمة الشارع كونه سبب تخريب للمرافق العامة”.

وفي السياق ذاته عقّب “علوي” :”استهتار واضح بانظمة المرور..وتعريض النفس للخطر العقوبة رادع له ولغيره.

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قانون المرور العماني

ويشار إلى أن قانون المرور العُماني، يصنف التفحيط كفعل مجرم، يندرج تحت مسمى قيادة السيارة بتهور، وبطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر.

وتصل عقوبة التفحيط إلى توقيف السائق مدة 48 ساعة، وحجز المركبة لحين تقديم سائقها للمحاكمة.

وتتراوح الأحكام ما بين السجن 10 أيام إلى سنة كاملة، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ريال، أو ما يعادل نحو 1300 دولار كحدٍ أقصى، إضافة إلى احتمال سحب رخصة القيادة مدة قد تصل إلى 3 أشهر كحدٍ أقصى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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