رنا سماحة.. نزيف شديد وصراخ 6 ساعات من الألم ينتهي بمأساة!

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وطن- تعرضت الفنانة المصرية رنا سماحة، لوعكة صحية شديدة، أدّت إلى إجهاضها طفلها الثاني.

وعبر حسابها على “فيسبوك”، كشفت رنا سماحة تفاصيل الواقعة المؤسفة.

واضح وصريح

وكتبت: “البداية من 3 شهور حمل في الشهر الأول مصاحب بنزيف حاد. إجهاض واضح وصريح”.

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وتابعت: “بعد أسبوع بعد الكشف والسونار البيبي موجود والنزيف مستمر. عدا الشهر التاني وبدأنا الشهر الثالث فجأة نزيف وتعب من 3 الفجر لـ 9 الصبح بصرخ. الساعه 8 مساء بعد الكشف والسونار الطفل متوفى في بطنك ولازم نعمل عملية حالا”.

واستكملت “رنا سماحة” تفاصيل إجهاضها: “طيب نستنى للصبح؟ مستحيل ممكن يحصلك تسمم. أروح البيت طيب؟ لا هنطلع حالا على المستشفى”.

أصعب التجارب

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واستطردت: “تمت العملية الحمد لله. 3 شهور من التعب المتواصل ولله الحمد. تجربة من أصعب التجارب الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل”.

وختمت “رنا سماحة” بالقول: “شكرا لكل اللي سأل عليا وحاول يكلمني. وبعتذر على عدم الرد. تعبانة أوي سامحوني وشكرا على كم الحب ده كتر ألف خيركم والله”.

هذا وقد نشر زوج رنا سماحة، الملحن سامر أبو طالب، صورة لزوجته وهي بالمستشفى. وعلق: “ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي، أجر وعافية إن شاء الله يا روح قلبي”.

الجدير بالذكر، أن رنا سماحة (32 عاماً)، ولدت في القاهرة، وبدأت مشوارها الفني في سنٍّ صغيرة.

حيث كانت رنا تغني في الإذاعة المدرسية، وقدمتها والدتها لبرامج المواهب بالقناة الثالثة المصرية.

ثم اشتركت سماحة في فرقة سيد درويش مع محمد حسن درويش، وتطورت موهبتها كثيرًا. وفي المرحلة الثانوية دخلت مسرح ابن خلدون. كما قدمت مسرحية «إيزيس» بمعهد الموسيقى العربية، وغنت رنا بعض الأغاني فيها.

ستار أكاديمي شرارة الانطلاقة

والتحقت رنا بمعهد الموسيقي العربية، إلا أنها أجّلت استكمال الدراسة عامًا بعد عام، وقررت المضي في الحياة الفنية.

شاركت رنا في الموسم التاسع من برنامج ستار أكاديمي، ودخلت منطقة الخطر مرتين أنقذها فيهما الجمهور، قبل أن تدخل للمرة الثالثة في البرايم الرابع عشر، وتخرج من المسابقة.

اتجهت رنا بعدها للتقديم الإذاعي، وقدّمت برنامج (غني وبس) مع مينا عطا، على إذاعة 9090.

كما قدمت برنامج سنة تانية غنا مع مينا عطا على إذاعة 9090 أيضًا، وفاز بجائزة الدير جيست.

وقدّمت برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا، الذي تقدم الموسم الثاني منه حالياً على الراديو 9090 بصحبة (مينا عطا).