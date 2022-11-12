السبت, نوفمبر 12, 2022
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حياتنا

دنيا بطمة تستعرض شكلها الجديد بعد سلسلة عمليات تجميل حديثة (فيديو)

كانت دنيا قد أنكرت خضوعها للتجميل

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعرض شكلها الجديد بعد سلسلة عمليات تجميل حديثة (فيديو) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن- عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لنشاطها المعتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انقطاع قصير، في خضم أزمتها مع طليقها المنتج البحريني محمد الترك.

قوة بعد ضعف

ونشرت دنيا بطمة صوراً جديدة لها، وهي ترتدي فستاناً كحلياً من القطيفة، تميز بكونه أوف شولدر، وليس طويلاً أو قصيراً للغاية.

واعتمدت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الفرس على جنب، واستكلمت إطلالتها بحذاء فضي مفتوح، وكلاتش فضي. وبعض الاكسسوارات الثمينة.

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وأشاد المتابعون بقوة دنيا بطمة، خاصة أن آخر ظهور لها، كان وهي تبكي وتتحدث عن خيانة الترك لها مع فتاة تدعى وصال.

بوتوكوس وتقنية تكساس

كما ظهرت نتائج عملية التجميل الجديدة التي خضعت لها قبل أيام، واضحة جداً على وجهها.

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حيث غيرت الفنانة المغربية من ملامح عينيها وحاجبيها.

 

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وشاركت بطمة متابعيها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، مقطع فيديو خلال تواجدها في مركز التجميل.

ووثقت دنيا الخطوات التجميلية وحقن حاجبيها بالبوتوكس، وتركيب إكستنشن لرموشها.

وبعد الانتهاء، استعرضت دنيا شكلها الجديد أمام المرآة.

وظهرت الفنانة المغربية بحاجبين أكثر كثافة، وبدت رموشها أكثر كثافة.

ووجهت بطمة الشكر لصاحبة صالون التجميل، حيث قالت: “شكراً حبيبتي نوال، إكستنشن رموش روعة وبوتوكس حواجب”.

وقبلها بفترة، خضعت بطمة لتقنية تكساس التي غيرت شكل فكها السفلي.

وحقنت أيضاً شفتيها بالبوتوكس، واستعرضت كافة النتائج أمام الجميع، بعد أن ادعت سابقاً أن سر جمالها واختلاف شكلها جذرياً هو شرب الماء فقط.

حبس وضرب

وكانت دنيا بطمة قد ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تروي أسباب إصرارها على الطلاق من محمد الترك.

وكشفت دنيا أنَّ تعرّضها للعنف، أحد أهم أسباب طلبها الطلاق، قائلة: “كان يضربني ويعنفني ويحبسني في الحمام. ويخرج ليأكل الطعام مع أولاده وأنا أنظر إليهم”.

وأشارت دنيا إلى أن هذا التعنيف تعرّضت له أثناء غربتها معه في البحرين، لافتةً إلى أن صمتها كان نابعاً من حرصها على المحافظة على زواجها.

وحول حادثة الخيانة، قالت دنيا إنها كانت تعاني بصمت لسنوات طويلة. لكنها وجدت صبرها نتيجته أن يخونها زوجها برفقة فتاة أخرى في قاع دارها. مرتديةً قميصها وخلخالها في رجليها وأمامهما الخمر.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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