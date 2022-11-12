السبت, نوفمبر 12, 2022
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رياضة

خبر سار لعشاق كرة القدم بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

قنوات الكأس الرياضية القطرية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
قنوات الكأس القطرية ستبث مباريات كأس العالم 2022 watanserb.com
قنوات الكأس القطرية ستبث مباريات كأس العالم 2022
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وطن- زفت شبكة قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، الخبر السار لعشاق ومحبي كرة القدم بشأن بث مباريات النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

بث مباريات كأس العالم 2022 قطر

وأضافت الشبكة، ” الحصول على حقوق نقل المباريات جاء من خلال مجموعة (بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المخصصة لنقل أحداث البطولة العالمية”.

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كما وأردفت، ” تم تخصيص 4 قنوات لبث مباريات كأس العالم 2022، وهي (1،2،3،4 Extra)، لكن ستكون مقابل اشتراك مالي وليست بالمجان”.

وكانت شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، قد خصصت العديد من القنوات لنقل بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب لغة الأم العربية.

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مباريات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة منافسات بطولة دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عن العديد من المواجهات القوية والمثيرة المرتقبة، أبرزها مواجهة الأرجنتين أمام المكسيك وإسبانيا ضد ألمانيا. وكذلك الأرجنتين أمام بولندا وبلجيكا ضد كرواتيا وغيرها.

وتعد دولة قطر المستضيفة لأحداث بطولة كأس العالم 2022، هي النسخة العربية الأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل الاشادة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تنظيم هذه النسخة.

موعد افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرر أن تنطلق أولى مواجهات بطولة كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض العنابي القطري. ضد نظيره الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).

كما وستكون المباراة النهائية لفعاليات البطولة العالمية على ملعب (استاد لوسيل)، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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