خبر سار لعشاق كرة القدم بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

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وطن- زفت شبكة قنوات “الكأس” الرياضية القطرية، الخبر السار لعشاق ومحبي كرة القدم بشأن بث مباريات النسخة ال22 من بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” قنوات الكأس الرياضية تحصل على حقوق البث لنقل نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022″.

بث مباريات كأس العالم 2022 قطر

وأضافت الشبكة، ” الحصول على حقوق نقل المباريات جاء من خلال مجموعة (بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المخصصة لنقل أحداث البطولة العالمية”.

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كما وأردفت، ” تم تخصيص 4 قنوات لبث مباريات كأس العالم 2022، وهي (1،2،3،4 Extra)، لكن ستكون مقابل اشتراك مالي وليست بالمجان”.

وكانت شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، قد خصصت العديد من القنوات لنقل بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، إلى جانب لغة الأم العربية.

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مباريات منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كما وأسفرت قرعة منافسات بطولة دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، عن العديد من المواجهات القوية والمثيرة المرتقبة، أبرزها مواجهة الأرجنتين أمام المكسيك وإسبانيا ضد ألمانيا. وكذلك الأرجنتين أمام بولندا وبلجيكا ضد كرواتيا وغيرها.

#الفيفا أكد أنه سيوفر مجموعة من المعطيات والبيانات والإضاءات المتعلقة بالأداء للجمهور المتابع لمنافسات بطولة #كأس_العالم عبر التلفزيون أو الإنترنت على أن يتم تقديم بيانات للمنتخبات المشاركة ولاعبيها#قطر2022@FIFAWorldCup pic.twitter.com/yIzXqfITVS — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 11, 2022

وتعد دولة قطر المستضيفة لأحداث بطولة كأس العالم 2022، هي النسخة العربية الأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، في ظل الاشادة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تنظيم هذه النسخة.

موعد افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرر أن تنطلق أولى مواجهات بطولة كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض العنابي القطري. ضد نظيره الإكوادور في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على ملعب (استاد البيت).

كما وستكون المباراة النهائية لفعاليات البطولة العالمية على ملعب (استاد لوسيل)، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.