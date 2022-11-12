السبت, نوفمبر 12, 2022
الرئيسيةتقاريرجيوبوليتيكال فيوتشر: السعودية تحولت لأكبر مركز لتجارة المخدرات في الشرق الأوسط!
تقارير

جيوبوليتيكال فيوتشر: السعودية تحولت لأكبر مركز لتجارة المخدرات في الشرق الأوسط!

تورط أفراد من العائلة المالكة والأجهزة لأمنية في تهريب المخدرات

كتب سالم حنفي
السعودية مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط watanserb.com
وصل عدد مدمني المخدرات في السعودية إلى 200 ألف شخص
- Advertisement -

وطن – قال موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر” إن المملكة العربية السعودية أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وفي تقرير مطول أعده للموقع “هلال خاشان”، قال إن مشكلة المخدرات نمت في السعودية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استولت السعودية بين عامي 2015-2019 على ما نسبته 45% من المضبوطات العالمية من عقار “الكبتاجون”، في حين ترفض السلطات السعودية الاعتراف بهذا الواقع وتلقي بالمسؤولية على جهات خارجية.

وأكد التقرير على تورط أفراد من العائلة المالكة وقوات الأمن في عمليات انتشار المخدرات، لافتا إلى أن الطفرة النفطية في منتصف السبعينات وزيادة الثروة ووصول مئات الآلاف من العمال من الدول المجاورة قد أدت إلى تحولات كبيرة في المجتمع السعودي، مما ساعد في زيادة تعاطي المخدرات في المملكة.

الحكومة السعودية تخفي العدد الحقيقي للمتعاطين

- Advertisement -

وبحسب تقديرات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، فقد وصل عدد مدمني المخدرات في البلاد إلى 200 ألف شخص، لكن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، وهو ما يؤكد قيام الحكومة السعودية بإخفاء خطورة المشكلة.

ولفت التقرير إلى أن القانون يعاقب على تعاطي المخدرات وتهريبها بالإعدام لكن ذلك بحق المواطنين العاديين والمغتربين في حين يعفى أفراد العائلة المالكة من الملاحقة القضائية، على الرغم من أن تعاطي المخدرات ازداد بشكل خاص بين الشباب والشابات في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا.

نصف المتعاطين عاطلين عن العمل

ونقل التقرير عن تقديرات بأن نصف السعوديين الذين يتعاطون المخدرات هم من العاطلين عن العمل.

- Advertisement -

وبحسب الإحصاءات، فإن 90% من المدمنين هم سعوديون، في حين أن 10% المتبقية هم من المغتربين الذين يمثلون 40% من سكان البلاد (يبلغ تعداد السكان 35 مليون نسمة).

وتعد حبوب الكبتاجون، التي يتم الترويج لها باعتبارها مفيدة في فقدان الوزن وزيادة التركيز، هي أكثر العقاقير انتشارًا في السعودية، ويستخدمها أكثر من 40% من المدمنين.

مخدرات الكبتاجون الأكثر انتشارات في السعودية

ولا تمثل كمية الكبتاجون التي صادرتها السلطات سوى أقل من 10% من الكمية التي يتم استهلاكها بالفعل.

وبالرغم من المزاعم السعودية حول التدخل الأجنبي، فإن الشخصيات البارزة في تجارة المخدرات – الممولين والمشغلين المحليين وشبكات التوزيع – هم سعوديون. ومع ذلك، تتدفق كميات كبيرة من المخدرات إلى السعودية من دول الهلال الذهبي (باكستان وأفغانستان وإيران) وسوريا ولبنان واليمن.

اتهامات لحزب الله اللبناني

ومع ذلك، ألقت السعودية باللوم على لبنان واتهمت “حزب الله” بأنه المهرب الرئيسي للمخدرات إلى المملكة. لكن كمية المخدرات القادمة من لبنان قليلة مقارنة بدول أخرى، مثل أفغانستان وإيران وسوريا والعراق.

على سبيل المثال، يفوق دور النظام السوري في تجارة الكبتاجون دور “حزب الله” بشكل كبير. ويأتي حوالي 80% من الكبتاجون المهرّب إلى السعودية من سوريا، ما يدر عائدات أعلى بثلاثة أضعاف من ميزانية نظام “الأسد”.

لكن في حين حظرت الرياض استيراد المنتجات اللبنانية ردا على تورط “حزب الله” في التهريب، فقد أنهت في عام 2020 مقاطعتها التي استمرت 9 سنوات للواردات السورية.

أرباح ضخمة

ويحقق المتاجرون في الكبتاجون أرباحا هائلة حيث تبلغ تكلفة تسليم شحنة واحدة 10 ملايين دولار – بما في ذلك تكلفة المواد الخام والتهريب والرشوة – ويمكن أن تحقق ربحًا قدره 180 مليون دولار. وحتى لو صادرت السلطات عدة شحنات، فإن عبور شحنة واحدة فقط يمكن أن يحقق ربحًا كبيرًا.

ولا تريد المملكة مواجهة القبائل التي تتلقى رشاوى كبيرة من مهربي المخدرات وبدلاً من ذلك تلجأ إلى نظريات المؤامرة لشرح المشكلة. وتزعم وسائل إعلام محلية أن السعودية هدف لعصابات إجرامية دولية مرتبطة بكيانات معادية تعمل على إغراق البلاد بالمخدرات لتدمير نسيجها الاجتماعي وتقويض قيمها الإسلامية. فالمملكة وفق وجهة النظر هذه من أقوى دول المنطقة، وتسعى هذه الكيانات إلى عرقلة نجاح مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الحقيقة أن الأمراء والضباط يشاركون بشكل كبير في شبكات التهريب المحلية. حتى إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتهمت ضباطها بتلقي رشاوى من المهربين لغض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة.

تورط أمير سعودي في تهريب الكوكايين من فنزويلا لفرنسا

وفي عام 1999، قام أمير سعودي بارز بتهريب طنين من الكوكايين من فنزويلا إلى فرنسا، وصدر حكم بحقه غيابيًا بالسجن 10 سنوات في عام 2007 ودفع غرامة قدرها 100 مليون دولار. كما اتهمته السلطات الأمريكية بالتآمر لتوزيع مخدرات داخل الولايات المتحدة.

اعتقال أمير سعودي في لبنان أثناء تهريبه المخدرات

وفي عام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية أميرا سعوديا آخر حاول تهريب 1900 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون على متن طائرة خاصة، وحُكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 6600 دولار، وأصبح يُعرف باسم أمير الكبتاجون. وأصدر الرئيس اللبناني “ميشال عون” عفواً خاصاً وأفرج عنه بعد 4 سنوات بناء على طلب السعودية.

وقبل 6 أشهر، ألقي القبض على ضابط أمن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب 16 كيلوجراماً من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر الكويت. ويستخدم أفراد العائلة المالكة حصانتهم من الملاحقة لتهريب المخدرات إلى المملكة ودول أخرى. كما يُزعم أنهم مستهلكون متعطشون للكوكايين والحشيش.

إلقاء القبض على ضابط أمن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب 16 كيلوجراماً من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر الكويت

ويتزايد الضجر الاجتماعي من التحولات التي تمر بها المملكة مع تفاقم معدلات الإدمان. وقد أدى تسريع التغييرات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، مثل السماح للحفلات الموسيقية ومنح المرأة الحق في القيادة، إلى اندلاع حرب ثقافية كما خلق غموضا بشأن معايير الصواب والخطأ.

ويعد نقص الوظائف المتاحة برواتب مناسبة سببًا لتعاطي المخدرات بين الشباب، فمع ترسخ أسلوب الحياة باهظ الثمن في المملكة، يواجه الشباب صعوبة في تلبية التوقعات، خاصة فيما يتعلق بالزواج والسكن.

مسؤولية “ابن سلمان” عن انتشار المخدرات في المملكة

واختتم التقرير بالإشارة إلى الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤوليته عن انتشار المخدرات بين الشباب.

وقال التقرير إن “ابن سلمان” لعب دورا كبيرا في إغراق المملكة بالمخدرات عبر سياسته الانفتاحية التي اتبعها منذ وصوله إلى السلطة من خلال اتباع سياسة الإلهاء والحفلات وما رافقها من اعتقالات للعلماء والإصلاحيين بهدف منعهم من المطالبة بحقوقهم.

المصدرجيوبوليتيكال فيوتشر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

السعودية تعتقل مواطناً أمريكياً من أصل يمني من أمام الكعبة.. تورط في أمر لم يتوقعه!(شاهد)

الهدهد

طالب سعودي سحل زميله المصري وفقأ عينه.. ومطالبات “بحق زياد”

رياضة

ضخمة.. تفاصيل استثمارات سعودية جديدة في نيوكاسل يونايتد

الهدهد

“ابن سلمان” يختطف مواطنة أمريكية جديدة بعد أن نصب لها زوجها السعودي فخاً!!

الهدهد

وفاة منيرة بنت محمد العطيشان.. معلومات مفاجئة عن والدة الأمير متعب بن عبدالله آل سعود!

الهدهد

راقصات في مطعم شهير بموسم الرياض وتركي آل الشيخ يروج له (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان فقد السيطرة على نفسه وحركات أشبه للمدمنين (فيديو)

الهدهد

مشعل خلف وبلطجة وتشبيح علني بالرياض.. سر الاشتباك الدامي وقصة المخدرات

الهدهد

ابتهال المطيري.. هل ظهرت مفقودة المجمعة بعد 17 سنة من اختفائها؟

اقتصاد

إيكونوميست: مواجهة مرتقبة بين السعودية ومصر بسبب أزمة الديون!

الهدهد

أول ظهور للسديس بعد مصادرة ثروته الضخمة ورد فعل غريب (شاهد)

الهدهد

“ظلما المسعورة” بهالوين الرياض.. قصة امرأة الكهف المرعبة بالسعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة منتخب السعودية الرسمية في مونديال كأس العالم 2022

4500 جندي باكستاني يصلون إلى قطر وهذه مهمتهم!

نوادل حول العالم يحذّرون من طلب هذه المنتجات في المطاعم

تين هاج يُثير الجدل حول صحة رونالدو قبيل انطلاق كأس العالم 2022

متعب بن عبدالله يتحدث عن تعزية “ابن سلمان” له بوفاة والدته..ماذا قال؟ (شاهد)

مقتل العشرات في حادث انقلاب باص في ترعة بمحافظة الدقهلية بمصر (شاهد)

مغنى الراب الكندي “دريك” يسيء للمغربيات بأغنيته الجديدة

شركة طيران تزيل 6 مقاعد من على الطائرة.. لكي تتمكّن أطول امرأة في العالم من السفر

أرعبت السكان .. ظهور السمكة التي تُنذر بحدوث زلزال! (صور)

“بانغيوس”.. يخت عملاق على شكل سلحفاة سيدشن في السعودية ويتسع لـ 60 ألف راكب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC