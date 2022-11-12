السبت, نوفمبر 12, 2022
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رياضة

تين هاج يُثير الجدل حول صحة رونالدو قبيل انطلاق كأس العالم 2022

رونالدو من المتوقع أن يغيب عن مباراة فولهام القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تين هاج يثير الجدل حول صحة رونالدو قبل كأس العالم 2022 watanserb.com
تين هاج يثير الجدل حول صحة رونالدو قبل كأس العالم 2022
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وطن- أثار المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدلَ الواسع بشأن صحة كريستيانو رونالدو، قبيل أيام تفصلنا عن بَدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال مدرب مانشستر يونايتد “تين هاج”، في تصريح صحفي عبر شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: “كريستيانو رونالدو يشعر بالمرض، ولذلك فضلنا إراحته وعدم الدفع به”.

حديث تين هاج عن صحة رونالدو

وأضاف، “الأمر ليس له علاقة بالمشاركة في مونديال كأس العالم، كما أنني أعتقد أنه من الصعب تحديد موقفه من المشاركة. أمام فولهام، في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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وجاء حديث الهولندي تين هاج بشأن صحة رونالدو، وغيابه عن المباراة المثيرة الماضية للفريق، أمام أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب (أولد ترافورد)، عقب الإعلان عن تشكيلة منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.

كما وفسّر العديد من الجماهير، بأنّ غياب صاورخ ماديرا رونالدو مرتبط بمشاركته في مونديال كأس العالم 2022، خوفاً من التعرض للإصابة في الأيام الأخيرة قبل التوقف الدولي.

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وسيشارك رونالدو في النسخة الخامسة خلال مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022، كما أنه بانتظار تحقيق رقم قياسي فريد من نوعه في حال سجّلَ هدفاً في هذه النسخة. ليكون بذلك أول لاعب يسجل في 5 نسخ خلال مشواره الكروي.

مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة فولهام، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أنّ مشاركة رونالدو مع زملائه في تلك المباراة محلُّ شك، بعد حديث المدرب عن الأنباء الواردة عن غياب اللاعب بسبب المرض.

وخاض مانشستر يونايتد 13 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، حقَّق فيها الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات حتى الآن.

وجاء فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في المركز ال5 من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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