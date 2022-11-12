تين هاج يُثير الجدل حول صحة رونالدو قبيل انطلاق كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- أثار المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدلَ الواسع بشأن صحة كريستيانو رونالدو، قبيل أيام تفصلنا عن بَدء مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال مدرب مانشستر يونايتد “تين هاج”، في تصريح صحفي عبر شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية: “كريستيانو رونالدو يشعر بالمرض، ولذلك فضلنا إراحته وعدم الدفع به”.

حديث تين هاج عن صحة رونالدو

وأضاف، “الأمر ليس له علاقة بالمشاركة في مونديال كأس العالم، كما أنني أعتقد أنه من الصعب تحديد موقفه من المشاركة. أمام فولهام، في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز”.

🗣️ تين هاج كرستيانو رونالدو يغيب عن المبارة بسبب المرض وليس بسبب الراحة لكأس العالم 👀#كأس_العالم_قطر_2022 #كورة_بريك

pic.twitter.com/yQDZ2HwzXH — Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) November 10, 2022

- Advertisement -

وجاء حديث الهولندي تين هاج بشأن صحة رونالدو، وغيابه عن المباراة المثيرة الماضية للفريق، أمام أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب (أولد ترافورد)، عقب الإعلان عن تشكيلة منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022.

كما وفسّر العديد من الجماهير، بأنّ غياب صاورخ ماديرا رونالدو مرتبط بمشاركته في مونديال كأس العالم 2022، خوفاً من التعرض للإصابة في الأيام الأخيرة قبل التوقف الدولي.

- Advertisement -

وسيشارك رونالدو في النسخة الخامسة خلال مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال في مونديال قطر 2022، كما أنه بانتظار تحقيق رقم قياسي فريد من نوعه في حال سجّلَ هدفاً في هذه النسخة. ليكون بذلك أول لاعب يسجل في 5 نسخ خلال مشواره الكروي.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره المستضيف لتلك المواجهة فولهام، في منافسات الأسبوع ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أنّ مشاركة رونالدو مع زملائه في تلك المباراة محلُّ شك، بعد حديث المدرب عن الأنباء الواردة عن غياب اللاعب بسبب المرض.

وخاض مانشستر يونايتد 13 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم، حقَّق فيها الفوز في 7 مباريات، والتعادل في مباراتين. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات حتى الآن.

وجاء فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في المركز ال5 من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 34 نقطة.