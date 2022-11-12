السبت, نوفمبر 12, 2022
الرئيسيةالهدهدتونس حاضرة بقوة في الدوحة وتونسيون يشعلون أجواء سوق واقف
الهدهد

تونس حاضرة بقوة في الدوحة وتونسيون يشعلون أجواء سوق واقف

هل يحقق المنتخب التونسي بكأس العالم حلم عجز عنه أسلافه

كتب خالد الأحمد
تونس حاضرة في الدوحة watanserb.com
تونس حاضرة في الدوحة
- Advertisement -

وطن- مع تواصل الأجواء الاحتفالية الكبيرة لمشجعي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ألهبت الجماهير التونسية الأجواء في سوق واقف، قبل أيام من انطلاق البطولة العالمية التي تنظمها الدوحة لأول مرة، في إنجاز عربي غير مسبوق.

رقص وهتافات حماسية

وظهر العشرات من التونسيين وهم يحملون أعلام بلدهم حمراءَ اللون، ويرقصون على أنغام موسيقى حماسية في ساحة واسعة، مردّدين الهتافات التي اعتاد الجمهور التونسي ترديدَها على المدرجات في مبارياتهم.

نسور قرطاج

وبدت مذيعة تونسية تقول: “نحن الآن متواجدون في سوق واقف لدعم فريق “نسور قرطاج” بمبادرة تجمع كل التونسيين في مكان واحد لحمل أعلامنا في السماء وترديد كل الأناشيد”.

- Advertisement -

وظهر خلفها عددٌ من المشجعين، وهم يردّدون بفرح: “تونسي ويتسي خاوة خاوة”.

وخاطبت المذيعة المتابعين: “ادعموا نسور قرطاج لأخذ نفس لأنه فريق يستحق الدعم”.

وتابعت بلهجة تونسية: “إن شاء الله قدرة ربي مربوحة.. مرحباً بكم في دوحة الجميع دوحة الخير والعز”.

- Advertisement -

فيما تواجدت العديد من القنوات الفضائية، التي حرصت على تصوير تشجيع جمهور “نسور قرطاج”، وأجرت العديد من اللقاءات مع المشجعين المتحمسين.

ممثل للقارة السمراء

وتشارك تونس في مونديال قطر 2022، كأحد الممثلين الخمس للقارة السمراء، وهي المشاركة السادسة في تاريخها، وقد وضعتها القرعة في المجموعة الرابعة رفقةَ منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

ويستهلّ الفريق التونسي مشاركتَه الثانية على التوالي، بملاقاة منتخب الدانمارك يوم 22 من الشهر ذاته، ويحمل المنتخب في قطر حلمًا عجَزَ عن تحقيقه أسلافه، وهو المرور إلى الدور الثاني، وتجاوز مرحلة المجموعات.

وكان المنتخب التونسي خاض 3 مباريات ودية مع منتخبات تشيلي واليابان والبرازيل، في إطار المرحلة الأولى من التحضيرات.

جماهير المنتخب التونسي في الدوحة

وتفاعلَ تونسيون مع مشاركة بلادهم في مونديال كأس العالم بقطر، ومع مشاهد احتفالات مواطنيهم في ساحة سوق واقف، حيث علّق “زياد عطية”: “جماهير المنتخب التونسي تصنع الحدث في قلب الدوحة، وتحديداً في سوق واقف حيث أشهر معلم سياحي وتراثي، قبل إنطلاق كأس العالم بـ9 أيام”.

ودعت مغردة جزائرية للمنتخب التونسي وغيره من الفرق بالنجاح، وقالت: “بالتوفيق لمنتخب تونس قطر والسنيغال”.

وأضافت: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا في إقصاء منتخب الجزائر استعد لأكبر تنمر في العالم يا إيتو”.

بينما انتقد قطريون مظاهرَ الفوضى التي يشهدها سوق واقف، حيث عبّر د. عزمي عن استيائه من الفوضى التي يعجّ بها سوق واقف.

وقال: “رغم عدم وصول سوى ما لايزيد عن ٥٪ من مشجعي كأس العالم إلى قطر هكذا غرق سوق واقف بالفوضى والتخبط أمس رغم كونه مكاناً أساسياً للفعاليات”.

وردّ الصحفي القطري “جابر الحرمي”: “كل من يأتي إلى قطر ..لابد أن يزور سوق واقف”.

واستدرك: “ما عليكم من الزحمة الاستمتاع الحقيقي يكون بالزحمة”.

تعرف على أماكن ومواصفات إقامة المنتخبات العربية خلال مونديال قطر 2022

سوق واقف الشعبي في قطر

ويمثّل سوق واقف أحدَ أهم الأسواق الشعبية في قطر التي تتميز بالأصالة، وسيكون ضمن الوجهات الأولى لجماهير كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022.

ويعود تاريخ السوق الواقع في منتصف مدينة الدوحة، بجوار الكورنيش ومدينة مشيرب إلى 100 عام، إذ كان التجار المحليون والبدو يتجمعون في هذا السوق لبيع اللؤلؤ -الذي يخرجون في رحلات منتظمة لصيده- وكذلك لبيع الماشية وشرائها، فضلًا عن سلع أخرى عدة، مثل: والتوابل والصوف.

وسمي بهذا الاسم لأنّ عمليات البيع والشراء في تلك المنطقة كانت تحصل وقوفًا، وكانت مدينة الدوحة وقتذاك يقسمها وادٍ إلى نصفين تجري فيه السيول الآتية من المرتفعات باتجاه البحر، وعلى ضفتي ذلك الوادي الصغير -الذي كان مسرحًا لحركة المد والجزر- كان أهالي الدوحة الذين سكنوا ضفتيه الشرقية والغربية يجتمعون للبيع والشراء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

من وراء ستار.. محمد بن زايد يحرض مجددا ضد قطر قبيل كأس العالم

الهدهد

قطر تصنع المستحيل.. “أورتشارد” حديقة من الجنة في قلب مطار حمد

الهدهد

تفاصيل خطيرة يكشفها بعض النشطاء على خلفية سرقة شاحنة نقل أموال في تونس

تقارير

“MEE”: مونديال قطر فرصة اقتصادية ضائعة للبحرين .. وتوجيه بتخفيف حدّة التغطية!

تقارير

بينها الإمارات والمغرب والجزائر.. دول عربية مهددة بتأثير مدمر لتغير المناخ

رياضة

تواجد زياش وحمد الله .. تشكيلة منتخب المغرب في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

5 نجوم تُوج بعضهم بالكرة الذهبية لكنهم حرموا من المشاركة في كأس العالم

تقارير

جواسيس لإسرائيل.. قطر تعتقل ضباطاً هنوداً يعملون في شركة يملكها رجل أعمال عُماني!

اقتصاد

قطر تودع مليار دولار في خزينة البنك المركزي المصري

الهدهد

صحف غربية تهاجم قطر بصورة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان(شاهد)

الهدهد

داعية تونسي شهير يثير موجة غضب بفتواه: الحجاب ليس فرضاً والسُكر ليس حراماً! (شاهد)

الهدهد

سفير أبو ظبي يتضامن مع الحملات الغربية ضد قطر: المصالحة الخليجية وهمية ولن ننسى!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أوروبا على أبواب كارثة وشيكة.. بوتين أعادها إلى عصر “الحطب”

من وراء ستار.. محمد بن زايد يحرض مجددا ضد قطر قبيل كأس العالم

عماني يتباهى بما فعله على الطريق.. وثق ذلك بالفيديو والنهاية صدمته

شبيحة مدللة لدى الأسد.. حقيقة لورين عيسى بعد إطلالة مثيرة بالسعودية

مشاهد مسربة لتصفية مهاجرين أفارقة على يد حرس الحدود السعودي

قطر تصنع المستحيل.. “أورتشارد” حديقة من الجنة في قلب مطار حمد

الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن بالأفنيوز (شاهد)

لورين عيسى على سرير بملابس فاضحة على مقربة من الحرم (فيديو)

في قمة المناخ .. إطلالة ساخنة لناشطة بجانب الأمين العام للأمم المتحدة تثير ضجة! (صور)

خبر سار لعشاق كرة القدم بشأن بث مباريات كأس العالم 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC