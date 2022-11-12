تونس حاضرة بقوة في الدوحة وتونسيون يشعلون أجواء سوق واقف

- Advertisement -

وطن- مع تواصل الأجواء الاحتفالية الكبيرة لمشجعي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ألهبت الجماهير التونسية الأجواء في سوق واقف، قبل أيام من انطلاق البطولة العالمية التي تنظمها الدوحة لأول مرة، في إنجاز عربي غير مسبوق.

رقص وهتافات حماسية

وظهر العشرات من التونسيين وهم يحملون أعلام بلدهم حمراءَ اللون، ويرقصون على أنغام موسيقى حماسية في ساحة واسعة، مردّدين الهتافات التي اعتاد الجمهور التونسي ترديدَها على المدرجات في مبارياتهم.

نسور قرطاج

وبدت مذيعة تونسية تقول: “نحن الآن متواجدون في سوق واقف لدعم فريق “نسور قرطاج” بمبادرة تجمع كل التونسيين في مكان واحد لحمل أعلامنا في السماء وترديد كل الأناشيد”.

- Advertisement -

وظهر خلفها عددٌ من المشجعين، وهم يردّدون بفرح: “تونسي ويتسي خاوة خاوة”.

وخاطبت المذيعة المتابعين: “ادعموا نسور قرطاج لأخذ نفس لأنه فريق يستحق الدعم”.

وتابعت بلهجة تونسية: “إن شاء الله قدرة ربي مربوحة.. مرحباً بكم في دوحة الجميع دوحة الخير والعز”.

- Advertisement -

فيما تواجدت العديد من القنوات الفضائية، التي حرصت على تصوير تشجيع جمهور “نسور قرطاج”، وأجرت العديد من اللقاءات مع المشجعين المتحمسين.

ممثل للقارة السمراء

وتشارك تونس في مونديال قطر 2022، كأحد الممثلين الخمس للقارة السمراء، وهي المشاركة السادسة في تاريخها، وقد وضعتها القرعة في المجموعة الرابعة رفقةَ منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

ويستهلّ الفريق التونسي مشاركتَه الثانية على التوالي، بملاقاة منتخب الدانمارك يوم 22 من الشهر ذاته، ويحمل المنتخب في قطر حلمًا عجَزَ عن تحقيقه أسلافه، وهو المرور إلى الدور الثاني، وتجاوز مرحلة المجموعات.

وكان المنتخب التونسي خاض 3 مباريات ودية مع منتخبات تشيلي واليابان والبرازيل، في إطار المرحلة الأولى من التحضيرات.

جماهير المنتخب التونسي في الدوحة

وتفاعلَ تونسيون مع مشاركة بلادهم في مونديال كأس العالم بقطر، ومع مشاهد احتفالات مواطنيهم في ساحة سوق واقف، حيث علّق “زياد عطية”: “جماهير المنتخب التونسي تصنع الحدث في قلب الدوحة، وتحديداً في سوق واقف حيث أشهر معلم سياحي وتراثي، قبل إنطلاق كأس العالم بـ9 أيام”.

جماهيـر المنتخب التونسي تصنع الحدث في قلب الدوحـة، وتحديدا في سوق واقف حيث أشهر معلم سياحـي وتراثـي، قبل إنطلاق كأس العالم بـ9 أيام 🇹🇳🦅❤️ pic.twitter.com/jJe06xXcZg — زياد عطية (@ziedatia123) November 11, 2022

ودعت مغردة جزائرية للمنتخب التونسي وغيره من الفرق بالنجاح، وقالت: “بالتوفيق لمنتخب تونس قطر والسنيغال”.

وأضافت: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا في إقصاء منتخب الجزائر استعد لأكبر تنمر في العالم يا إيتو”.

بالتوفيق لمنتخب تونس قطر و السنيغال و حسبنا الله و نعم الوكيل في من كان سببا في إقصاء منتخب الجزائر إستعد لأكبر تنمر في العالم يا إيتو — Wid (@WiwiDz17) November 11, 2022

بينما انتقد قطريون مظاهرَ الفوضى التي يشهدها سوق واقف، حيث عبّر د. عزمي عن استيائه من الفوضى التي يعجّ بها سوق واقف.

وقال: “رغم عدم وصول سوى ما لايزيد عن ٥٪ من مشجعي كأس العالم إلى قطر هكذا غرق سوق واقف بالفوضى والتخبط أمس رغم كونه مكاناً أساسياً للفعاليات”.

رغم عدم وصول سوى مالايزيد عن ٥٪ من مشجعي #كأس_العالم إلى قطر هكذا غرق سوق واقف بالفوضى والتخبط أمس رغم كونه مكاناً أساسياً للفعاليات pic.twitter.com/89w79145PQ — دكتور عزمي (@drazmi22) November 12, 2022

وردّ الصحفي القطري “جابر الحرمي”: “كل من يأتي إلى قطر ..لابد أن يزور سوق واقف”.

واستدرك: “ما عليكم من الزحمة الاستمتاع الحقيقي يكون بالزحمة”.

سوق واقف الشعبي في قطر

ويمثّل سوق واقف أحدَ أهم الأسواق الشعبية في قطر التي تتميز بالأصالة، وسيكون ضمن الوجهات الأولى لجماهير كرة القدم خلال كأس العالم قطر 2022.

ويعود تاريخ السوق الواقع في منتصف مدينة الدوحة، بجوار الكورنيش ومدينة مشيرب إلى 100 عام، إذ كان التجار المحليون والبدو يتجمعون في هذا السوق لبيع اللؤلؤ -الذي يخرجون في رحلات منتظمة لصيده- وكذلك لبيع الماشية وشرائها، فضلًا عن سلع أخرى عدة، مثل: والتوابل والصوف.

وسمي بهذا الاسم لأنّ عمليات البيع والشراء في تلك المنطقة كانت تحصل وقوفًا، وكانت مدينة الدوحة وقتذاك يقسمها وادٍ إلى نصفين تجري فيه السيول الآتية من المرتفعات باتجاه البحر، وعلى ضفتي ذلك الوادي الصغير -الذي كان مسرحًا لحركة المد والجزر- كان أهالي الدوحة الذين سكنوا ضفتيه الشرقية والغربية يجتمعون للبيع والشراء.