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رياضة

تشكيلة منتخب السعودية الرسمية في مونديال كأس العالم 2022

مدرب المنتخب السعودي "هيرفي رونار" يعلن قائمة منتخب السعودية المشاركة في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة السعودية في مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة السعودية في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمة تشكيلة منتخب السعودية، المشاركة للمرة السادسة في النسخة ال22 من مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وأزال المدرب الفرنسي هيرفي رونار 54 عاماً، المدير الفني للمنتخب السعودي (الصقور الخضر)، الستار عن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم 2022.

كما وشملت قائمة منتخب السعودية، العديد من النجوم اللامعين على صعيد كرة القدم السعودية، كان من أبرزهم سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني نجوم نادي الهلال السعودي وغيرهم.

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تشكيلة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

وجاءت القائمة النهائية لتشكيلة منتخب السعودية (الصقور الخصر)، المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي.

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دفاع التشكيلة: سلطان الغانم، عبد الإله العمري، علي البليهي، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد البريك، عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، رياض شراحيلي، علي الحسن، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري.

كما وفي مركز الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، سامي النجمي، هتان باهبري، عبد الرحمن عبود، هيثم عسيري. فراس بريكان، صالح الشهري.

مجموعة منتخب السعودية في كأس العالم 2022

وحل المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، في المجموعة الثالثة الصعبة بمنافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022، برفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وسيخوض منتخب السعودية أولى مبارياته في مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام الأرجنتين المرشح للوصول بعيداً في نسخة المونديال، الثلاثاء، في ال22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كما وسيلتقي بعدها في الجولة الثانية أمام نظيره بولندا، وسيختتم منافسات دور المجموعات للبطولة العالمية. أمام المكسيك في ال30 من الشهر الجاري.

كما وستبدأ النسخة ال22 من بطولة كأس العالم 2022 قطر، في 20 من شهر نوفمبر الجاري، بينما سيكون ختام فعاليات هذا الحدث الكروي في ال18 من شهر ديسمبر المقبل.

المصدروطن + صفحة المنتخب السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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