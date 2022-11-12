“بانغيوس”.. يخت عملاق على شكل سلحفاة سيدشن في السعودية ويتسع لـ 60 ألف راكب

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وطن– كشف موقع “لوكسوري لانشز” الأمريكي، أنّ شركة “لازاريني” تستعدّ لإنشاء أضخم يخت في العالم في السعودية، بتكلفة تقدّر بخمسة مليارات دولار.

وقال الموقع الذي نشر عدداً من الصور والتصميمات لليخت، إنه سيكون على شكل سلحفاة، ويمكن أن يحمل 60000 شخص، لافتاً إلى أنّه سيكون عبارة عن مدينة عائمة في حدِّ ذاتها، وسيكون بها نوادٍ شاطئية وفيلات وحتى مركز تجاري.

السفن ستتمكن من دخوله من باب خلفي

ولفت الموقع إلى أن اليخت الذي أَطلق عليه اسم “بانغيوس”، سيصل طوله إلى 1800 قدم تقريباً، مع عرضٍ يتجاوز 2000 قدم، مما يُفسح المجال لمساحات داخلية واسعة، لافتاً إلى أنّ الدخول لليخت سيكون من الخلف، عبر رواق ضخم يتيح للسفن دخول المدينة العائمة.

إبداع لا مثيل له

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وقال الموقع الأمريكي، إنّ عظمة “بانغيوس” تقترن بإبداع لا مثيل له، حيث سيتكون من 30000 خلية تغطّي بدنَ السفينة، تشتمل على محلول عائم غير قابل للغرق للطابق السفلي.

كما سيعمل اليخت بتسعة محركات كهربائية بالكامل من طراز HTS، والذي سيعمل على تشغيل السفينة بسرعة ثابتة، تبلغ 5 عقدة.

سيتسع لـ60 ألف راكب

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وزعمت الشركة المصممة لليخت، أن المسكن الضخم يمكن أن يكون موطنًا لـ 60 ألف شخص، يعيشون ببذخ في المنتجعات والشقق الجانبية وعدد لا يحصى من الفيلات الحديثة.

وقالت، إن الهيكل سيكون مثيرا للإعجاب بشكل لا يصدّق، مع حديقة مترامية الأطراف على السطح، ونادٍ شاطئي ومركز تجاري، لافتة إلى أنّ عملية بناء اليخت ستحتاج إلى حوض بناء سفن ضخم بنفس القدر.

وبحسب الموقع، فقد وضع المصممون التفاصيل الأساسية في الاعتبار، مشيراً إلى أنّه إذا تحوّل المفهوم إلى حقيقة، فسيتم إطلاقه من حوض بناء السفن الذي تبلغ مساحته 4198000 قدم مربع في المملكة العربية السعودية، مع عدم وجود وجهة واحدة في الاعتبار، حيث سيكون “بانغيوس” متجولًا دائمًا حول العالم.