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“بانغيوس”.. يخت عملاق على شكل سلحفاة سيدشن في السعودية ويتسع لـ 60 ألف راكب

اليخت سيكون متجولا حول العالم

كتب سالم حنفي
يخت بانغيوس watanserb.com
أضخم يخت في العالم "بانغيوس"
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وطن– كشف موقع “لوكسوري لانشز” الأمريكي، أنّ شركة “لازاريني” تستعدّ لإنشاء أضخم يخت في العالم في السعودية، بتكلفة تقدّر بخمسة مليارات دولار.

وقال الموقع الذي نشر عدداً من الصور والتصميمات لليخت، إنه سيكون على شكل سلحفاة، ويمكن أن يحمل 60000 شخص، لافتاً إلى أنّه سيكون عبارة عن مدينة عائمة في حدِّ ذاتها، وسيكون بها نوادٍ شاطئية وفيلات وحتى مركز تجاري.

يمكن أن يحمل يخت بانغيوس 60000 شخص

السفن ستتمكن من دخوله من باب خلفي

ولفت الموقع إلى أن اليخت الذي أَطلق عليه اسم “بانغيوس”، سيصل طوله إلى 1800 قدم تقريباً، مع عرضٍ يتجاوز 2000 قدم، مما يُفسح المجال لمساحات داخلية واسعة، لافتاً إلى أنّ الدخول لليخت سيكون من الخلف، عبر رواق ضخم يتيح للسفن دخول المدينة العائمة.

يخت بانغيوس

إبداع لا مثيل له

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وقال الموقع الأمريكي، إنّ عظمة “بانغيوس” تقترن بإبداع لا مثيل له، حيث سيتكون من 30000 خلية تغطّي بدنَ السفينة، تشتمل على محلول عائم غير قابل للغرق للطابق السفلي.

كما سيعمل اليخت بتسعة محركات كهربائية بالكامل من طراز HTS، والذي سيعمل على تشغيل السفينة بسرعة ثابتة، تبلغ 5 عقدة.

سيتسع لـ60 ألف راكب

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وزعمت الشركة المصممة لليخت، أن المسكن الضخم يمكن أن يكون موطنًا لـ 60 ألف شخص، يعيشون ببذخ في المنتجعات والشقق الجانبية وعدد لا يحصى من الفيلات الحديثة.

يخت بانغيوس يتسع لـ60 ألف راكب

وقالت، إن الهيكل سيكون مثيرا للإعجاب بشكل لا يصدّق، مع حديقة مترامية الأطراف على السطح، ونادٍ شاطئي ومركز تجاري، لافتة إلى أنّ عملية بناء اليخت ستحتاج إلى حوض بناء سفن ضخم بنفس القدر.

يخت بانغيوس

وبحسب الموقع، فقد وضع المصممون التفاصيل الأساسية في الاعتبار، مشيراً إلى أنّه إذا تحوّل المفهوم إلى حقيقة، فسيتم إطلاقه من حوض بناء السفن الذي تبلغ مساحته 4198000 قدم مربع في المملكة العربية السعودية، مع عدم وجود وجهة واحدة في الاعتبار، حيث سيكون “بانغيوس” متجولًا دائمًا حول العالم.

يخت بانغيوس
المصدرلوكسوري لانشز + يوتيوب
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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