السبت, نوفمبر 12, 2022
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الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن بالأفنيوز (شاهد)

السقف انهار بالكامل وزبون تعرض لإصابات بليغة

كتب باسل النجار
انهيار سقف مطعم watanserb.com
انهيار سقف مطعم
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وطن- شهد مجمع الأفنيوز التجاري الشهير في الكويت، حادث مروع حيث سقط سقف أحد المطاعم داخل المجمع على رؤوس الزبائن والعاملين فيه، السبت.

انهيار سقف مطعم بالأفينوز

وعبر السوشيال ميديا تتداول النشطاء الكويتيون مقاطع مصورة، وثقت لحظة انهيار سقف المطعم والآثار المترتبة على هذا الانهيار.

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وفي أحد المقاطع يظهر صوت المصور وهو يقول:”طاح السقف على الناس وفيه هناك إصابات بليغة”، ثم استعرض آثار الحادث بكاميرا هاتفه مشيرا إلى أن الحادث وقع بمجمع الأفنيوز.

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ويظهر الفيديو انهيار كامل لسقف المطعم ووجود عناصر الأمن أمامه، فيما ظهر عدد من المسعفين يعالجون بعض من كانوا داخل المطعم وتعرضوا لإصابات.

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حساب “تفتيش الكويت” الشهير بتويتر، أوضح في تغريدات له، نجاة العديد من العاملين في المطعم بعد انهيار سقفه.

ولفت الحساب إلى أن الانهيار أسفر عن مصاب واحد فقط، كان متواجدا في الصالة الداخلية للمطعم بجروح بليغة.

بيان وزارة الداخلية الكويتية

من جانبها علقت وزارة الداخلية في الكويت على الحادث وكشفت ملابساته.

وجاء في بيان الإعلام الأمني: توضيح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه يوجد إصابة واحدة فقط.

وتابع:”وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.”

وتسبب هذا الحادث في موجة غضب بين الكويتيين على تويتر، الذين دعوا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث بالإهمال في مواصفات البناء والإنشاء.

وفي هذا السياق غرد “سلطان”: “نطالب الحكومة بعدم ترسية أي مناقصة حتى لو رصيف إلى القطاع الخاص المحلي.. افتحو المجال للشركات العالمية المحترمة.. أرواحنا غالية علينا.”

وتابع:”هذا ماجنينا من القطاع الخاص المحلي دمار في دمار.. سكتنا بما فيه الكفايه خلاص عاد مصخت ! جيرانا بالخليج طافونا بميه سنه واحنا مكانك راوح” حسب قوله.

فيما ذكر ناشط آخر:” الافنيوز تم بنائه قبل اكثر من 15 عام.. تم افتتاحه في 2007.. طبيعي بعد الأمطار يصير هذه الحوادث.”

فيما أوضح آخر:”للعلم السقف اللي وقع سقف المحل وهو ديكور معلق تحت الاسقف الاسمنتية.. ادارة المجمع مالها شغل.. يسئل عنه منفذ ديكور المطعم وطبعا صاحب المطعم.”

فتاة بملابس مثيرة في مجمع “الافنيوز”

يشار إلى أنه في حادثة سابقة قبل 3 سنوات وداخل مجمع “الأفنيوز” أيضا تسببت فتاة بملابس مثيرة كانت تتجول في المجمع بالكويت في إثارة ضجة بمواقع التواصل بعد ملاحقتها من قبل مراهقين.

وتساءل مغرّدون وقتها: “لماذا يتم منع الرجال من قبل أمن المجمعات وأغلب وزارات الدولة من ارتداء “الشورت” بينما الفتيات لا يتم طردهنّ بسبب ملابسهنّ المثيرة!؟”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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