الكويت.. انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن بالأفنيوز (شاهد)

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وطن- شهد مجمع الأفنيوز التجاري الشهير في الكويت، حادث مروع حيث سقط سقف أحد المطاعم داخل المجمع على رؤوس الزبائن والعاملين فيه، السبت.

انهيار سقف مطعم بالأفينوز

وعبر السوشيال ميديا تتداول النشطاء الكويتيون مقاطع مصورة، وثقت لحظة انهيار سقف المطعم والآثار المترتبة على هذا الانهيار.

سقوط سقف مطعم في الافنيوز pic.twitter.com/ZEAzqm4Emz — مباشر نيوز (@mobashernewss) November 12, 2022

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وفي أحد المقاطع يظهر صوت المصور وهو يقول:”طاح السقف على الناس وفيه هناك إصابات بليغة”، ثم استعرض آثار الحادث بكاميرا هاتفه مشيرا إلى أن الحادث وقع بمجمع الأفنيوز.

ويظهر الفيديو انهيار كامل لسقف المطعم ووجود عناصر الأمن أمامه، فيما ظهر عدد من المسعفين يعالجون بعض من كانوا داخل المطعم وتعرضوا لإصابات.

فيديو | سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع الأفنيوز التجاري • إصابة عامل وتقديم الإسعافات الأولية له قبل وصول الطوارئ الطبية pic.twitter.com/Y3VHe7MsdM — جريدة السفير (@AsSafirNet) November 12, 2022

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حساب “تفتيش الكويت” الشهير بتويتر، أوضح في تغريدات له، نجاة العديد من العاملين في المطعم بعد انهيار سقفه.

ولفت الحساب إلى أن الانهيار أسفر عن مصاب واحد فقط، كان متواجدا في الصالة الداخلية للمطعم بجروح بليغة.

حادث مجمع الأفنيوز التجاري : – نجاة العديد من العاملين في إحدى المطاعم بعد انهيار سقف المطعم بالكامل . – أسفر الانهيار عن إصابة شخصاً واحد فقط كان متواجدا في الصالة الداخلية للمطعم بجروح بالغة .#الكويت#امطار_الكويت pic.twitter.com/f4e4xlaFa5 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) November 12, 2022

بيان وزارة الداخلية الكويتية

من جانبها علقت وزارة الداخلية في الكويت على الحادث وكشفت ملابساته.

وجاء في بيان الإعلام الأمني: توضيح بشأن سقوط سقف أحد المطاعم في مجمع تجاري أنه يوجد إصابة واحدة فقط.

الإعلام الأمني:

يوضح بشأن سقوط سقف احد المطاعم في مجمع تجاري أنه يوجد اصابة واحدة فقط وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج pic.twitter.com/KxE815wxKD — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 12, 2022

وتابع:”وقد تم التعامل معها من قبل الطوارئ الطبية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.”

وتسبب هذا الحادث في موجة غضب بين الكويتيين على تويتر، الذين دعوا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث بالإهمال في مواصفات البناء والإنشاء.

وفي هذا السياق غرد “سلطان”: “نطالب الحكومة بعدم ترسية أي مناقصة حتى لو رصيف إلى القطاع الخاص المحلي.. افتحو المجال للشركات العالمية المحترمة.. أرواحنا غالية علينا.”

وتابع:”هذا ماجنينا من القطاع الخاص المحلي دمار في دمار.. سكتنا بما فيه الكفايه خلاص عاد مصخت ! جيرانا بالخليج طافونا بميه سنه واحنا مكانك راوح” حسب قوله.

فيما ذكر ناشط آخر:” الافنيوز تم بنائه قبل اكثر من 15 عام.. تم افتتاحه في 2007.. طبيعي بعد الأمطار يصير هذه الحوادث.”

فيما أوضح آخر:”للعلم السقف اللي وقع سقف المحل وهو ديكور معلق تحت الاسقف الاسمنتية.. ادارة المجمع مالها شغل.. يسئل عنه منفذ ديكور المطعم وطبعا صاحب المطعم.”

فتاة بملابس مثيرة في مجمع “الافنيوز”

يشار إلى أنه في حادثة سابقة قبل 3 سنوات وداخل مجمع “الأفنيوز” أيضا تسببت فتاة بملابس مثيرة كانت تتجول في المجمع بالكويت في إثارة ضجة بمواقع التواصل بعد ملاحقتها من قبل مراهقين.

وتساءل مغرّدون وقتها: “لماذا يتم منع الرجال من قبل أمن المجمعات وأغلب وزارات الدولة من ارتداء “الشورت” بينما الفتيات لا يتم طردهنّ بسبب ملابسهنّ المثيرة!؟”.