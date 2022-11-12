العثور على سيارات فارهة لمسؤولي نظام “البشير” في تركيا.. صور مريبة تثير جدلا واسعا!

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وطن– انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعمُ حول العثور على سيارات فارهة لرجال ومسؤول نظام الرئيس السوداني المعزول، والمعتقل عمر البشير، مخبأةً في تركيا.

وتداولت حسابات سودانية صوراً مزعومة للسيارات الفخمة، التي تم العثور وقد غطاها الغبار الكثيف باعتبارها مخزنة، ولم تستخدم منذ فترة طويلة جداً.

ووفقاً لخدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد زعم منشور على “فيسبوك” روّج للإشاعة قائلاً: “العثور على سيارات فارهة مخزنة في مزرعة مهجورة في مدينة كارس التركية… تابعة لقيادات في الحكومة السودانية السابقة”.

حقيقة الصور

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وأوضحت الوكالة، أن الصور المتداولة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنظام الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير”، أو أي مسؤول سوداني سابق أو حالي.

ومن خلال عملية البحث عن أصل الصور، فقد أرشد البحث إلى أن الصور نفسها منشورة في موقع متخصص بشؤون السيارات، حيث جاء في النصّ المرافق أنّها مجرّد تصاميم فنيّة تحمل توقيع مصمّم إيطاليّ، وليست صوراً حقيقيّة.

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وبالفعل يمكن العثور على الصور نفسها إلى جانب صورٍ مشابهة في الحساب المذكور مرفقة بوسومٍ، تشير إلى أنّها تصاميم ثلاثيّة الأبعاد.

ويعرّف صاحب الحساب عن نفسه، بأنّه فنّان إيطاليّ متخصّص بالتصاميم ثلاثيّة الأبعاد.

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أوضاع اقتصادية كارثية في السودان

وجاء الترويج لمثل هذه المزاعم، في وقت يشهد فيه السودان وضعاً اقتصادياً كارثياً، فبينَ تضخّم يزيد عن المئة في المئة ونقص في المواد الغذائية، أصبح ثلث السودانيين البالغ عددهم 45 مليوناً يعانون من الجوع، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، ارتفعت أسعار السلع في الأسواق السودانية بنسبة بلغت 60%، وذلك على خلفية قرارات حكومية بمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، على خلفية انهيار أسعار صرف العملة المحلية، وتدهور الاقتصاد.

يشار إلى منذ الإطاحة بعمر البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود عام 2019، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه، تُقَدّر قيمتها بالمليارات.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلةً في عدة مدن وولايات، تلبيةً لدعوات من قوى سياسية تعارضُ الإجراءات، التي اتخذها رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”.