السبت, نوفمبر 12, 2022
الرئيسيةالهدهدإيلون ماسك يطرد موظفة في "تويتر" على الهواء مباشرة ويشعل مواقع التواصل!...
الهدهد

إيلون ماسك يطرد موظفة في “تويتر” على الهواء مباشرة ويشعل مواقع التواصل! (شاهد)

فرانس برس أكدت أن الفيديو مركب!

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
حقيقة فيديو لإيلون ماسك يطرد موظفة على الهواء خلال أحد البرامج الإذاعية
- Advertisement -

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يزعم ناشروه إنه يوثق لحظة قيام الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لـ”تويتر” إيلون ماسك بطرد موظفة على الهواء خلال أحد البرامج الإذاعية.

ووفقا لما تم نشره، فقد ظهر “ماسك” في الفيديو برفقة المديرة السابقة للشؤون القانونية في “تويتر” فيجايا غادي والتي أمرت بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل نهائي، وكأنهما في برنامج إذاعي معاً.

وبحسب الفيديو فإنه عند بداية المقطع تعترف “فيجايا” بفشلها في أمور كثيرة، ليُقطاعها إيلون ماسك قائلاً “الفشل يأتي بعقوبة كبيرة، أنت مطرودة”، فتبدو آثار الصدمة عليها وعلى المذيعَين، ليظهر لاحقا الكرسي الذي كانت تجلس عليه فارغا وكأنها قد غادرت المكان.

- Advertisement -

وعلق ناشرو الفيديو بالقول “إيلون ماسك لموظّفة أوقفت حساب ترامب على تويتر: أنتي مطرودة”.

وقالت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية إن المقطع حظي المقطع بعدد كبير من المشاهدات وتمّ تداوله على نطاق واسع بالعربية والفرنسية والإنجليزيّة.

حقيقة الفيديو

- Advertisement -

أكدت وكالة فرانس برس على أن الفيديو لا يُصوّر لحظة طرد إيلون ماسك مديرة الشؤون القانونية السابقة.

وأوضحت أن التفتيش عن الفيديو اتضح أنه منشور بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر من هذه السنة مع الإشارة إلى أنّه ساخر على حساب مصمّم فيديوهات في تويتر.

من جانبه، أكّد مصمّم الفيديوهات الذي يدعى دامون إيماني لـ “فرانس برس” أنه هو من ركّب هذا الفيديو واصفاً إياه بالمقطع الساخر.

وقال إيماني “الفيديو مكوّن من ثلاثة مقاطع منفصلة. اثنان من بودكاست جو روغان والأخير من مقطع فيديو يتحدث فيه عن ريادة الأعمال”.

على ضوء ذلك، أمكن إيجاد حوار فيجايا كادي الذي اجتزأت منه المقاطع المستعملة في الفيديو المتداول منشوراً في قناة يوتيوب بتاريخ 5 آذار/مارس 2019.

أما بخصوص المشاهد التي يظهر فيها إيلون ماسك، فقد اقتُطعت من حوار له في برنامج بُثّ سنة 2018 على قناة يوتيوب تدعى JRE Clips.

أما المقطع الصوتي الذي يُسمع فيه إيلون ماسك وهو يقول “الفشل يأتي بعقوبة كبيرة، أنت مطرودة”، فقد اقتُطع من حوار آخر له منشور على موقع يوتيوب في 2 آذار/مارس 2020.

وكان حينها يتحدث بشكل عام إذ قال: “الابتكار يكافَأ، وارتكاب الأخطاء على طول الطريق لا يأتي بعقوبة كبيرة، لكن الفشل التامّ في القدرة على الابتكار عقوبته كبيرة: ستصبح مطروداً”.

إيلون ماسك يستحوذ على شركة تويتر

واستحوذ إيلون ماسك رسمياً على تويتر مقابل 44 مليار دولار في خطوة تنذر بمرحلة من عدم اليقين لمنصة التواصل الاجتماعي تلك، أسعدت البعض وأثارت قلق آخرين.

وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه الصفقة، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.

ويُثير استحواذ ماسك على تويتر مخاوف جزء كبير من الموظفين في الشركة والمستخدمين للمنصة والمنظمات غير الحكومية التي تدعو شبكات التواصل الاجتماعي إلى مكافحة سوء المعاملة والمضايقات والتضليل الإعلامي.

المصدروكالة فرانس برس + يوتيوب + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

بعد هبوط أسهم تسلا..انخفاض حاد في ثروة إيلون ماسك!

حياتنا

ما قام به ماسك ليس الأول من نوعه..شركات عملاقة قامت بتسريح مئات الموظفين

حياتنا

من هم المشاهير الذين غادروا تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

الهدهد

إيلون ماسك في ورطة.. يشتكي من انخفاض كبير جدا في إيرادات “تويتر” ويكشف السبب!

حياتنا

هذا ما جرى لحساب آمبر هيرد صديقة إيلون ماسك السابقة بعد شرائه للمنصة

حياتنا

إيلون ماسك يشتري طائرة جديدة وسعرها يفوق الخيال (صور)

حياتنا

ماسك يتيح “العلامة الزرقاء” للجميع.. ألوان وأشكال مختلفة حسب الدول

حياتنا

يُطلق عليها بدلة “بطل الشيطان”..هكذا احتفل إيلون ماسك بالهالوين رفقة والدته (صور)

الهدهد

إيلون ماسك أمهلهم 3 أشهر.. ذوو العلامة الزرقاء في خطر وثورة بتويتر

الهدهد

عملة دوجكوين تفقز لمستويات جديدة بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر

الهدهد

“ماسك” يمهل موظفي “تويتر” حتى 7 نوفمبر لتحقيق هذا الإنجاز وإلا عليهم المغادرة

الهدهد

هل يعود “دونالد ترامب” للتغريد مجددا، عبر “تويتر” بعد استحواذ “إيلون ماسك” على المنصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اليابان: لماذا ينام الكثير من الأزواج في نفس السرير ولكن منفصلين

لا تحمل المفاجآت .. تشكيلة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

فيلم إباحي داخل سيارة قرب برج “إيفل”.. لن تصدق ماذا فعل الفرنسيون بالمؤدين الـ3!

الانسحاب الروسي من خيرسون .. لماذا لجأ إليه بوتين الآن!؟

إليسا تبرر تغريدتها حول علاء عبدالفتاح بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

أغنية فلسطينية حماسية دعما لقطر ومنتخبها في كأس العالم 2022 (شاهد)

5 محظورات للمشجعين خلال مونديال كأس العالم 2022

“ترامب” ينشر صورة لـ”ابن سلمان” يهين فيها “بايدن” بإشارة بذيئة بإصبعه الأوسط (شاهد)

محمد عبده يثير الجدل بما فعله مع “عايض” بسبب عائض القرني (فيديو)

الملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع بملغ ضخم!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC