إيلون ماسك يطرد موظفة في “تويتر” على الهواء مباشرة ويشعل مواقع التواصل! (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يزعم ناشروه إنه يوثق لحظة قيام الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لـ”تويتر” إيلون ماسك بطرد موظفة على الهواء خلال أحد البرامج الإذاعية.

ووفقا لما تم نشره، فقد ظهر “ماسك” في الفيديو برفقة المديرة السابقة للشؤون القانونية في “تويتر” فيجايا غادي والتي أمرت بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل نهائي، وكأنهما في برنامج إذاعي معاً.

وبحسب الفيديو فإنه عند بداية المقطع تعترف “فيجايا” بفشلها في أمور كثيرة، ليُقطاعها إيلون ماسك قائلاً “الفشل يأتي بعقوبة كبيرة، أنت مطرودة”، فتبدو آثار الصدمة عليها وعلى المذيعَين، ليظهر لاحقا الكرسي الذي كانت تجلس عليه فارغا وكأنها قد غادرت المكان.

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وعلق ناشرو الفيديو بالقول “إيلون ماسك لموظّفة أوقفت حساب ترامب على تويتر: أنتي مطرودة”.

♦️عااجل♦️ بالفيديو

شاهدوا لحظة طرد إيلون_ماسك للموظفة التى أوقفت حساب ترامب على تويتر:

"الفشل يأتي بعقوبة كبيرة ، أنتي مطرودة" pic.twitter.com/C2GsKeiOhm — الحاج يحيى الوائلي (@yf4yl) November 11, 2022

وقالت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الانباء الفرنسية إن المقطع حظي المقطع بعدد كبير من المشاهدات وتمّ تداوله على نطاق واسع بالعربية والفرنسية والإنجليزيّة.

حقيقة الفيديو

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أكدت وكالة فرانس برس على أن الفيديو لا يُصوّر لحظة طرد إيلون ماسك مديرة الشؤون القانونية السابقة.

وأوضحت أن التفتيش عن الفيديو اتضح أنه منشور بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر من هذه السنة مع الإشارة إلى أنّه ساخر على حساب مصمّم فيديوهات في تويتر.

FOOTAGE: Elon Musk fired Twitter’s head of censorship ON AIR! pic.twitter.com/Nw1oUcyM7P — Damon Imani🔅 (@damonimani) October 28, 2022

من جانبه، أكّد مصمّم الفيديوهات الذي يدعى دامون إيماني لـ “فرانس برس” أنه هو من ركّب هذا الفيديو واصفاً إياه بالمقطع الساخر.

وقال إيماني “الفيديو مكوّن من ثلاثة مقاطع منفصلة. اثنان من بودكاست جو روغان والأخير من مقطع فيديو يتحدث فيه عن ريادة الأعمال”.

على ضوء ذلك، أمكن إيجاد حوار فيجايا كادي الذي اجتزأت منه المقاطع المستعملة في الفيديو المتداول منشوراً في قناة يوتيوب بتاريخ 5 آذار/مارس 2019.

أما بخصوص المشاهد التي يظهر فيها إيلون ماسك، فقد اقتُطعت من حوار له في برنامج بُثّ سنة 2018 على قناة يوتيوب تدعى JRE Clips.

أما المقطع الصوتي الذي يُسمع فيه إيلون ماسك وهو يقول “الفشل يأتي بعقوبة كبيرة، أنت مطرودة”، فقد اقتُطع من حوار آخر له منشور على موقع يوتيوب في 2 آذار/مارس 2020.

وكان حينها يتحدث بشكل عام إذ قال: “الابتكار يكافَأ، وارتكاب الأخطاء على طول الطريق لا يأتي بعقوبة كبيرة، لكن الفشل التامّ في القدرة على الابتكار عقوبته كبيرة: ستصبح مطروداً”.

إيلون ماسك يستحوذ على شركة تويتر

واستحوذ إيلون ماسك رسمياً على تويتر مقابل 44 مليار دولار في خطوة تنذر بمرحلة من عدم اليقين لمنصة التواصل الاجتماعي تلك، أسعدت البعض وأثارت قلق آخرين.

وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه الصفقة، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.

ويُثير استحواذ ماسك على تويتر مخاوف جزء كبير من الموظفين في الشركة والمستخدمين للمنصة والمنظمات غير الحكومية التي تدعو شبكات التواصل الاجتماعي إلى مكافحة سوء المعاملة والمضايقات والتضليل الإعلامي.